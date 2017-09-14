RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14758147591476014761>
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:49

  Shaman написав: ми європейська країна, хоча розвиватися ще багато - дякуємо срср. тому нам не треба, щоб якийсь азійські дикуни нам казали, як ми маємо жити - нехай на своїх болотах розберуться 8)

Це ще що за фантазійні мантри з 2014 року? Україна це європа! :lol:
Мож вже пора своєю головою жити? Нас ні в нато ні в європу не беруть) моглиби взяти але хіба десь по вінницю )
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3368
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 21:51

  Banderlog написав: моглиби взяти але хіба десь по вінницю )

Це вже було (с) закінчилося Коліївщиною
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40439
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:00

  flyman написав:
  Banderlog написав: моглиби взяти але хіба десь по вінницю )

Це вже було (с) закінчилося Коліївщиною
та нічого не закінчилося) це в підручнику шкільному. Поставив крапку. І з нової сторінки нова тема. Була хмельниччина потом руїна)
Як би ти написав будуть прояви коліївщини і волинської різні то спорити важко. Якісь прояви будуть.
Востаннє редагувалось Banderlog в Суб 16 сер, 2025 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3368
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:00

Яд нашему Вове в зубы и вперед - освободить человечество от тирана

как в его любимой книге

Трамп планирует трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским 22 августа.

По данным портала, президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и другим участникам, что намерен провести встречу с Путиным и Зеленским уже 22 августа.

«Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора[звонок европейскими лидерам ред. (https://t.me/PresidentDonaldTrumpRU/7909)], что хочет провести трехсторонний саммит «быстро» уже 22 августа», - сообщило издание со ссылкой на источники.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 сер, 2025 22:01, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4009
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:01

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Навіть оцей варіант "більше працювати, менше їсти" має інші форми:
Ти не уважний...
Я ж практик а тому описував алгоритм від самого початку
В ньому кілька кроків
Якщо відсутній первинний капітал..
Крок перший - працюєш 220 годин, їсиш з заробленого в 160 годин , різницю відкладаєш в інструменти/технології/професійну підготовку..
Цей крок тягнеться років 5
Крок другий - працюєш 200 годин , їсиш з заробленого в 150 годин( в тебе піднялась продуктивність , а тому працювати став менше, а споживати і відкладати - більше)
Ще років пять
Крок третій - набираєш бригаду яка буде робити те що ти робив перших 10 років і забезпечуючи її своїми інструментами/технологіями/замовленнями - перестаєш працювати фізично і працюєш керуючи бригадою - 150 годин , на споживання витрачаєш те що заробив 100 годин ( при цьому рівень твоїх доходів в ДВА рази вище ніж середній по Україні)
Крок четвертий - піднімаєш свій рівень житла (машина/квартира/відпочинок) єдина умова витрати на більше ніж заробляєш - ще 5 років
Далі ти на роздоріжжі
Або ти затятий і розширюєшся...
Або в дупі бачив і збільшуєш споживання розраховуючи так щоб вистарчило прожити ще й на пенсії..

ПС
Після 15 років роботи , ти ВИТРАЧАЄШ більше ніж такий самий як і ти , який витрачав все що заробляв перших 15 років працюючи разом з тобою.
Це у тебе туго з пам'яттю на свої пісні.
Про інвестувати 50% від трьох мінімалок, а на другу половину жити родиною роками.
Це не в мене з памятю - це в тебе з цифрами...
Пояснюю на пальцях
220 годин працюєш...тобто працюєш точно не на мінімалку , якщо працюєш в 3 мінімалки і на 30% більше - то отримуєш 4 мінімалки ... з яких за 50-70% від 4=2-2,8 мінімалки живеш перших 5 років
А що тобі ще робити? Ти ж не курсант в училищі.. чи ти жив в училищі перших 5 років краще ніж я цивільний за 2,8 мінімалки?

  detroytred написав:Ще раз факт тобі у твого лоба ---- як не співай, бажаючих отак "жити" (ще й родиною) більше не стане.
Хоч всі совки совків вимруть.
Навпаки...
Що таке - стане не стане?
Якщо в тебе все є - то живи як хочеш
Якщо в тебе нічого немає - то звідки щось візьметься?
До речі
Вже через 5 років , я жив з сімєю за вище середньої по країні...
Ти як тільки став лейтенантом - перших пять років середню отримував?
Отже виявляється що перших 10 років ми були в однакових умовах по доходам
І чому ж ти такий супервумний допустив таку фігню?
  detroytred написав:Тому реформатори ринків не співають, як ти примітивні банальні кеп-очевидності, а змінюють умови в ринку.
На сприятливі. Для його подальшого розвитку.
Це факт.
А я що кажу що не змінюють?-змінюють звичайно
От наприклад вчора підійшли до молодшого і запропонували кредит під5-7-9... на три роки 1 млн грн....
А минулого року - не пропонували
І позаминулого -не пропонували
Як думаєш-що сталось ?
А сталось наступне - можновладці спитали в практиків і ті сказали що є в банках ліквідність і можна 10-20 млрд грн роздати...
Сума ніби й велика, а з другого боку отримають її всього 20 млрд/1 млн = 20 000 осіб
І як на зло -тим хто ЖДАВ і ВІРИВ що накінець можновладлці роздадуть - нічого й не перепаде
Як думаєш чому?
А тому що банк дає гроші тільки тому хто довів банку що йому ці гроші не потрібні (тобто висока ймовірність повернення)
А звідки Банк буде знати що в людини
яка помре але не буде напрягатись поки можновладці...
є вміння/розуміння як гроші повертати?
  detroytred написав:Стан первинного накопичення капіталу та первинного перерозподілу капіталу український ринок пройшов в 90-х.
Тому справа саме в подальшому розвитку ринку.
Це теж факт. Хоча ти його заперечуєш, бо намагаєшся встромити свої оті співи.
Це твоя хвороблива фантазія
Переконати тебе в тому що це маразм-я не можу(хоча й старався)
Просто для себе
Зроби тут опитування
Чи всім тут присутнім достатньо власного капіталу щоб вони могли вести свій бізнес
І друге питання
Поцікався в них - під який відсоток ці присутні готові взяти позику...- от отримаєш розмір відсотків- порівняєш з країнами де дійсно достатньо капіталу - тоді може й порозумнішаєш
ПС
спробуй піти в банк і взяти під бізнес 1 млн грн... якщо тобі їх дадуть менше ніж під 2-2,5% в місяць - я буду дуже здивований банківській щедрості..
При чому ти спробуй банкірів переконати що тобі хто хоче дасть бо не знає куди наявний всунути будеш дико здивований що банкіри тобі запропонують взяти в тебе любу суму під 1,5% в місяць..
і чого б це ? адже в них свого нікуди дівати?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 16 сер, 2025 22:11, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26829
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:01

Яд в зуб

  fox767676 написав:Яд нашему Вове в зубы и вперед - освободить человечество от тирана

как в его люимой книге

Трамп планирует трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским 22 августа.

По данным портала, президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и другим участникам, что намерен провести встречу с Путиным и Зеленским уже 22 августа.

«Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора[звонок европейскими лидерам ред. (https://t.me/PresidentDonaldTrumpRU/7909)], что хочет провести трехсторонний саммит «быстро» уже 22 августа», - сообщило издание со ссылкой на источники.

В Дюні це не спрацювало
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40439
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Махно так атамана Григорьева устранил
можно кокнуть а русским сказать что путя был английский шпион, а пока то да се , я(Зеленский) на троне в Кремле посижу. Тоже Вова, тоже 170, тоже на стимуляторах, вы и не заметите разницы
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4009
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:09

  fox767676 написав:Махно так атамана Григорьева устранил
можно кокнуть а русским сказать что путя был английский шпион, а пока то да се , я(Зеленский) пока на троне в Кремле посижу. Тоже, Вова 170, тоже на стимуляторах, вы и не заметите разницы

не варіант, потрібно міняти ще башні, а може і далі вниз
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40439
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:13

  flyman написав:
  fox767676 написав:Махно так атамана Григорьева устранил
можно кокнуть а русским сказать что путя был английский шпион, а пока то да се , я(Зеленский) пока на троне в Кремле посижу. Тоже, Вова 170, тоже на стимуляторах, вы и не заметите разницы

не варіант, потрібно міняти ще башні, а може і далі вниз


стравить этих гадов через гражданскую войну
россия самоочистится , от шаманских культов шойгу-караганова вернется к духовности и космизму
им такое уже один хлопчик з Киева 400 лет назад устроил


Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 сер, 2025 22:17, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4009
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:14

  барабашов написав:Так, стоп, не в Турции я, пусть в Норильске или Магадане для успокоения твоего дедуктивного метода.
Ты в каких рядах по остановке сил наступающе-бухающего противника стоишь/сидишь/лежишь на моменте и припас ли для себя последнюю лимонку шоб перед отрядом кадыровцев успеть всунуть её себе под броник?

ми цю гранату засунемо під шубу, коли погонимо тебе в атаку на кадирівців. хоча ти ж для них нечистий, може й так налякаєш. тоді засунемо в ... туди, куди тобі подобається :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9406
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 14758147591476014761>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120744
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303308
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.