Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:15
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:15

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Махно так атамана Григорьева устранил
можно кокнуть а русским сказать что путя был английский шпион, а пока то да се , я(Зеленский) пока на троне в Кремле посижу. Тоже, Вова 170, тоже на стимуляторах, вы и не заметите разницы

не варіант, потрібно міняти ще башні, а може і далі вниз


стравить этих гадов через гражданскую войну
россия самоочистится , от шаманских культов шойгу-караганова вернется к духовности и космизму
им такое уже один хлопчик з Киева 400 лет назад устроил

Арестович більш тягне
flyman
Повідомлень: 40440
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:23

flyman
у арестовича нет драйва, даже козацкого
имя его стало нарицательным, дети дразнятся
битая карта
fox767676
Повідомлень: 4012
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Было путину пророчество через валдайских старцев
Что придет однажды человек с малой руси(Украины) и порушит все их гбшные устои
ввергнет московию в братоубийство и сотрясение основ
Только пророчество это самосбывающееся и чем больше они пытаются сопротивляться тем больше приближают его
fox767676
Повідомлень: 4012
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:31

Будівельник
*Чи всім тут присутнім достатньо власного капіталу щоб вони могли вести свій бізнес* --- я бачу факт: присутнім важко приростити той капітал, що в них є.
Це і є проблемою подальшого розвитку ринку...
А ти співай про нестачу капіталу.
Та пісні аля, що умовно кожен може продати свою квартиру і почати прирощувати свій капіталець.

Ще раз: співай, що хоч.
Але між твоєю відсеб'ятиною та фахівцями практиками розвитку ринків країн, адекватний обере останніх.

Бувай.
І ... спостерігай, як обговорюють можновладців-управлінців-регуляторів, ядрьону зброю і т.д.
А не твій білий шум.
Про банальне примітивне кеп-очевидне "більше працювати, менше їсти" ще й з підходом кожного до дзеркала.

І не вважай мене настільки значимим, щоб отак постійно рефлексувати на мене.
І спробуй стати самодостатнім місіонером переконувачем.
На майданчику, куди заходять потеревініти про .... По, Зе, Тра та ін.
Турбує недостатність поваги, то звернись до лікаря.
Повідомлень: 25113
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:37

  fox767676 написав:Было путину пророчество через валдайских старцев
Что придет однажды человек с малой руси(Украины) и порушит все их гбшные устои
ввергнет московию в братоубийство и сотрясение основ
Только пророчество это самосбывающееся и чем больше они пытаются сопротивляться тем больше приближают его

Двойник хуйла?
Если не долбоёб , то кому такое в голову придёт ?
Vadim_
Повідомлень: 3920
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 22:46

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:Было путину пророчество через валдайских старцев
Что придет однажды человек с малой руси(Украины) и порушит все их гбшные устои
ввергнет московию в братоубийство и сотрясение основ
Только пророчество это самосбывающееся и чем больше они пытаются сопротивляться тем больше приближают его

Двойник хуйла?
Если не долбоёб , то кому такое в голову придёт ?


Субпассионарный смерд
fox767676
Повідомлень: 4012
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:19

  fox767676 написав:какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)
Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%)
Удар русских на Киев\Волынь осенью(10%)

Компромат НАБУ вже всі забули?
Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни.
50% Зе погоджується та не їде у відставку
Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу.
Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.
Повідомлень: 9592
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:20

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:Было путину пророчество через валдайских старцев
Что придет однажды человек с малой руси(Украины) и порушит все их гбшные устои
ввергнет московию в братоубийство и сотрясение основ
Только пророчество это самосбывающееся и чем больше они пытаются сопротивляться тем больше приближают его

Двойник хуйла?
Если не долбоёб , то кому такое в голову придёт ?


Субпассионарный смерд

Долбо'бу
Vadim_
Повідомлень: 3920
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:32

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Эти пункты давно не актуальны: они когда звучали в последние раз - в 24м?

ти схоже слоупок в квадраті... :D
Готовий на умови минулого року: Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною

Та пофиг, что "Путін зробив ряд заяв": Трам что озвучивал?

так от Зе й послухає, які думки в Трампа з цього приводу...
Shaman
Повідомлень: 9409
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:33

  UA написав:
  fox767676 написав:какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)
Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%)
Удар русских на Киев\Волынь осенью(10%)

Компромат НАБУ вже всі забули?
Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни.
50% Зе погоджується та не їде у відставку
Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу.
Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.


Шо там за компромат шо ми не знали ? Поріг толерантності в суспільстві рекордно високий, нікого нічого не іпе простими словами. Ну тільки якщо оральні ласки путіну чи щось таке.
fox767676
Повідомлень: 4012
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
