Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:15
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
Махно так атамана Григорьева устранил
можно кокнуть а русским сказать что путя был английский шпион, а пока то да се , я(Зеленский) пока на троне в Кремле посижу. Тоже, Вова 170, тоже на стимуляторах, вы и не заметите разницы
не варіант, потрібно міняти ще башні, а може і далі вниз
стравить этих гадов через гражданскую войну
россия самоочистится , от шаманских культов шойгу-караганова вернется к духовности и космизму
им такое уже один хлопчик з Киева 400 лет назад устроил
Арестович більш тягне
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:23
flyman
у арестовича нет драйва, даже козацкого
имя его стало нарицательным, дети дразнятся
битая карта
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:31
Было путину пророчество через валдайских старцев
Что придет однажды человек с малой руси(Украины) и порушит все их гбшные устои
ввергнет московию в братоубийство и сотрясение основ
Только пророчество это самосбывающееся и чем больше они пытаются сопротивляться тем больше приближают его
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:31
Будівельник
*Чи всім тут присутнім достатньо власного капіталу щоб вони могли вести свій бізнес* --- я бачу факт: присутнім важко приростити той капітал, що в них є.
Це і є проблемою подальшого розвитку ринку...
А ти співай про нестачу капіталу.
Та пісні аля, що умовно кожен може продати свою квартиру і почати прирощувати свій капіталець.
Ще раз: співай, що хоч.
Але між твоєю відсеб'ятиною та фахівцями практиками розвитку ринків країн, адекватний обере останніх.
Бувай.
І ... спостерігай, як обговорюють можновладців-управлінців-регуляторів, ядрьону зброю і т.д.
А не твій білий шум.
Про банальне примітивне кеп-очевидне "більше працювати, менше їсти" ще й з підходом кожного до дзеркала.
І не вважай мене настільки значимим, щоб отак постійно рефлексувати на мене.
І спробуй стати самодостатнім місіонером переконувачем.
На майданчику, куди заходять потеревініти про .... По, Зе, Тра та ін.
Турбує недостатність поваги, то звернись до лікаря.
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:37
fox767676 написав:
Было путину пророчество через валдайских старцев
Что придет однажды человек с малой руси(Украины) и порушит все их гбшные устои
ввергнет московию в братоубийство и сотрясение основ
Только пророчество это самосбывающееся и чем больше они пытаются сопротивляться тем больше приближают его
Двойник хуйла?
Если не долбоёб , то кому такое в голову придёт ?
Додано: Суб 16 сер, 2025 22:46
Vadim_ написав: fox767676 написав:
Было путину пророчество через валдайских старцев
Что придет однажды человек с малой руси(Украины) и порушит все их гбшные устои
ввергнет московию в братоубийство и сотрясение основ
Только пророчество это самосбывающееся и чем больше они пытаются сопротивляться тем больше приближают его
Двойник хуйла?
Если не долбоёб , то кому такое в голову придёт ?
Субпассионарный смерд
Додано: Суб 16 сер, 2025 23:19
fox767676 написав:
какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%
)
Удар русских на Киев\Волынь осенью(10%)
Компромат НАБУ вже всі забули?
Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни.
50% Зе погоджується та не їде у відставку
Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу.
Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.
1
1
1
Додано: Суб 16 сер, 2025 23:20
fox767676 написав: Vadim_ написав: fox767676 написав:
Было путину пророчество через валдайских старцев
Что придет однажды человек с малой руси(Украины) и порушит все их гбшные устои
ввергнет московию в братоубийство и сотрясение основ
Только пророчество это самосбывающееся и чем больше они пытаются сопротивляться тем больше приближают его
Двойник хуйла?
Если не долбоёб , то кому такое в голову придёт ?
Субпассионарный смерд
Долбо'бу
Додано: Суб 16 сер, 2025 23:32
_hunter написав:
Та пофиг, что "Путін зробив ряд заяв": Трам что озвучивал?
так от Зе й послухає, які думки в Трампа з цього приводу...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9409
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1633 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Суб 16 сер, 2025 23:33
UA написав: fox767676 написав:
какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%
)
Удар русских на Киев\Волынь осенью(10%)
Компромат НАБУ вже всі забули?
Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни.
50% Зе погоджується та не їде у відставку
Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу.
Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.
Шо там за компромат шо ми не знали ? Поріг толерантності в суспільстві рекордно високий, нікого нічого не іпе простими словами. Ну тільки якщо оральні ласки путіну чи щось таке.
|