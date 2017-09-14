fox767676 написав:какие варианты развития событий: Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%) Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%) Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%) Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%) Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%) Удар русских на Киев\Волынь осенью(10%)
Компромат НАБУ вже всі забули? Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни. 50% Зе погоджується та не їде у відставку Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу. Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.
UA написав:Компромат НАБУ вже всі забули? Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни. 50% Зе погоджується та не їде у відставку Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу. Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.
тобто не треба погоджуватися?
Не треба було погоджуватися на фсбешний закон 10449.
барабашов написав:Так, стоп, не в Турции я, пусть в Норильске или Магадане для успокоения твоего дедуктивного метода. Ты в каких рядах по остановке сил наступающе-бухающего противника стоишь/сидишь/лежишь на моменте и припас ли для себя последнюю лимонку шоб перед отрядом кадыровцев успеть всунуть её себе под броник?
ми цю гранату засунемо під шубу, коли погонимо тебе в атаку на кадирівців.
потім ти хуйло вчергове будеш писати, що не хочеш вбивати українців перебуваючи в заградотряді?
"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех": дружина полковника Нацполіції Єлхіна "Але найбільше мені запам’яталася її цитата: "Моя любимая пословица, ну или не пословица, хрен его знает, может я это с села привезла - слабый скот на убой", - це жінка каже стосовно людей, які не змогли "правильно" влаштуватися у житті. Дуже цікава позиція дружини поліцейського.
де ти українців побачив? я так шмагаю, різних покидьків - типу тебе