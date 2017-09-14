"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех": дружина полковника Нацполіції Єлхіна "Але найбільше мені запам’яталася її цитата: "Моя любимая пословица, ну или не пословица, хрен его знает, может я это с села привезла - слабый скот на убой", - це жінка каже стосовно людей, які не змогли "правильно" влаштуватися у житті. Дуже цікава позиція дружини поліцейського.
UA написав:Компромат НАБУ вже всі забули? Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни. 50% Зе погоджується та не їде у відставку Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу. Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.
тобто не треба погоджуватися?
Не треба було погоджуватися на фсбешний закон 10449.
а що було б без цього закону? все було б добре, була б Раша?..