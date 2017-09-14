Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 17 сер, 2025 00:33
sergey_stasyuk555 написав:
"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех": дружина полковника Нацполіції Єлхіна
"Але найбільше мені запам’яталася її цитата: "Моя любимая пословица, ну или не пословица, хрен его знает, может я это с села привезла - слабый скот на убой", - це жінка каже стосовно людей, які не змогли "правильно" влаштуватися у житті. Дуже цікава позиція дружини поліцейського. https://censor.net/ua/news/3569022/druj ... urnalistiv
навіть не знаю як це коментувати...
вона відрізняється чимось від твоєї позиції?
Додано: Нед 17 сер, 2025 00:35
UA написав: fox767676 написав:
Шо там за компромат шо ми не знали ? Поріг толерантності в суспільстві рекордно високий, нікого нічого не іпе простими словами. Ну тільки якщо оральні ласки путіну чи щось таке.
Ви просите розповідати зміст вистави перед прем'єрою?
Суспільство знищене.
Соціальні зв'язки розірвано.
Є населення
Ліпи що хочешь.
ти хочеш побачити, що таке знищене суспільство - тобі в Сомалі або в Газу. через деякий час - й в Рашу
є в нас здорова частина суспільства яка витягне інших
Додано: Нед 17 сер, 2025 00:37
UA написав: Shaman написав: UA написав:
Компромат НАБУ вже всі забули?
Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни.
50% Зе погоджується та не їде у відставку
Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу.
Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.
тобто не треба погоджуватися?
Не треба було погоджуватися на фсбешний закон 10449.
а що було б без цього закону? все було б добре, була б Раша?..
Додано: Нед 17 сер, 2025 01:39
Shaman написав:
ну й як же без цього
«Путін також попросив гарантій, що російська мова стане офіційною в Україні, та безпеки для російських православних церков, повідомили чиновники», — сказано у статті.
от поясніть мені прихильники російської мови - чому її мають вивчати в Україні ті, хто не бажає?..
Якось в Канаді дві офіційних мови, в Швейцарії чотири - але ніхто не примушує громадян знати їх усі, користуйся якою зручніше.
Додано: Нед 17 сер, 2025 02:24
katso написав: Shaman написав:
ну й як же без цього
«Путін також попросив гарантій, що російська мова стане офіційною в Україні, та безпеки для російських православних церков, повідомили чиновники», — сказано у статті.
от поясніть мені прихильники російської мови - чому її мають вивчати в Україні ті, хто не бажає?..
Якось в Канаді дві офіційних мови, в Швейцарії чотири - але ніхто не примушує громадян знати їх усі, користуйся якою зручніше.
Картина неповна без гендерно-ейджизних обмежень яких не бачать "країни демократії"
Додано: Нед 17 сер, 2025 07:29
Shaman написав:
своєю головою - це й співпрацювати з Європою. не беруть, бо надто багато таких як ти. як стане більше таких як я - візьмуть аж бігом
навіть та ж Угорщина, яка так критикує європейські порядки, на вихід не йде. а треба б було - а ми на їх місце
на яке місце? шо ти гундиш? Хіба це місця в поїзді? Один має вийти щоб інший зайти?
Я вже громадянин єс
Ще один майдан влаштуйте тоді вас точно візьмуть.
Додано: Нед 17 сер, 2025 08:50
fox767676 написав:
По данным портала, президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и другим участникам, что намерен провести встречу с Путиным и Зеленским уже 22 августа.
Це означає, шо все вже "порішали" або ..
