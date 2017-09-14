"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех": дружина полковника Нацполіції Єлхіна "Але найбільше мені запам’яталася її цитата: "Моя любимая пословица, ну или не пословица, хрен его знает, может я это с села привезла - слабый скот на убой", - це жінка каже стосовно людей, які не змогли "правильно" влаштуватися у житті. Дуже цікава позиція дружини поліцейського.
UA написав:Компромат НАБУ вже всі забули? Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни. 50% Зе погоджується та не їде у відставку Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу. Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.
тобто не треба погоджуватися?
Не треба було погоджуватися на фсбешний закон 10449.
а що було б без цього закону? все було б добре, була б Раша?..
кто там вчера про всякие демилитаризации/денацификации фантазировал? -- от Reuters пункты подъехали:
Київ повністю виведе війська з Донецької та Луганської областей. Росія заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківській областях. Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом. Скасування принаймні частини санкцій проти Росії. Україні буде заборонено вступати до НАТО. Путін, схоже, був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки. Офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти.