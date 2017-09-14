RSS
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 00:33

  sergey_stasyuk555 написав:
"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех": дружина полковника Нацполіції Єлхіна
"Але найбільше мені запам’яталася її цитата: "Моя любимая пословица, ну или не пословица, хрен его знает, может я это с села привезла - слабый скот на убой", - це жінка каже стосовно людей, які не змогли "правильно" влаштуватися у житті. Дуже цікава позиція дружини поліцейського.

https://censor.net/ua/news/3569022/druj ... urnalistiv
навіть не знаю як це коментувати...

вона відрізняється чимось від твоєї позиції? :shock:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 00:35

  UA написав:
  fox767676 написав:
Шо там за компромат шо ми не знали ? Поріг толерантності в суспільстві рекордно високий, нікого нічого не іпе простими словами. Ну тільки якщо оральні ласки путіну чи щось таке.

Ви просите розповідати зміст вистави перед прем'єрою?

Суспільство знищене.
Соціальні зв'язки розірвано.
Є населення
Ліпи що хочешь.

ти хочеш побачити, що таке знищене суспільство - тобі в Сомалі або в Газу. через деякий час - й в Рашу :lol:

є в нас здорова частина суспільства яка витягне інших 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 00:37

  UA написав:
  Shaman написав:
  UA написав:Компромат НАБУ вже всі забули?
Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни.
50% Зе погоджується та не їде у відставку
Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу.
Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.

тобто не треба погоджуватися?

Не треба було погоджуватися на фсбешний закон 10449.

а що було б без цього закону? все було б добре, була б Раша?..
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 01:39

  Shaman написав:ну й як же без цього
«Путін також попросив гарантій, що російська мова стане офіційною в Україні, та безпеки для російських православних церков, повідомили чиновники», — сказано у статті.

от поясніть мені прихильники російської мови - чому її мають вивчати в Україні ті, хто не бажає?.. :shock:


Якось в Канаді дві офіційних мови, в Швейцарії чотири - але ніхто не примушує громадян знати їх усі, користуйся якою зручніше.
katso
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 02:24

  katso написав:
  Shaman написав:ну й як же без цього
«Путін також попросив гарантій, що російська мова стане офіційною в Україні, та безпеки для російських православних церков, повідомили чиновники», — сказано у статті.

от поясніть мені прихильники російської мови - чому її мають вивчати в Україні ті, хто не бажає?.. :shock:


Якось в Канаді дві офіційних мови, в Швейцарії чотири - але ніхто не примушує громадян знати їх усі, користуйся якою зручніше.

Картина неповна без гендерно-ейджизних обмежень яких не бачать "країни демократії"
flyman
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 07:29

  Shaman написав:своєю головою - це й співпрацювати з Європою. не беруть, бо надто багато таких як ти. як стане більше таких як я - візьмуть аж бігом 8)

навіть та ж Угорщина, яка так критикує європейські порядки, на вихід не йде. а треба б було - а ми на їх місце :D
на яке місце? шо ти гундиш? Хіба це місця в поїзді? Один має вийти щоб інший зайти? :lol:
Я вже громадянин єс :lol: Ще один майдан влаштуйте тоді вас точно візьмуть.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 08:50

  fox767676 написав:
По данным портала, президент США Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и другим участникам, что намерен провести встречу с Путиным и Зеленским уже 22 августа.

Це означає, шо все вже "порішали" або ..
fler
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 08:51

  Banderlog написав:Я вже громадянин єс :lol:

З якої країни пишете?
fler
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 09:08

кто там вчера про всякие демилитаризации/денацификации фантазировал? -- от Reuters пункты подъехали:
Київ повністю виведе війська з Донецької та Луганської областей.
Росія заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях.
Повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківській областях.
Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом.
Скасування принаймні частини санкцій проти Росії.
Україні буде заборонено вступати до НАТО.
Путін, схоже, був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки.
Офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти.

https://www.reuters.com/world/china/out ... 025-08-16/
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 09:09

  fox767676 написав:Я ось думаю що московити під виглядом "половців" Трампу багато цікавої інфи привезли, на домів, респів, та зелених

трампон на крючьке кгб з тих часів ще радянських .про шо воно може домовлятися зі співробітником кгб/фсб ?який його вербував?
разве шо отчитаться за просранные гроші
Vadim_
