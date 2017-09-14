RSS
  #<1 ... 14763147641476514766>
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

підсолодимо пілюлю
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4019
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:07

  _hunter написав:кто там вчера про всякие демилитаризации/денацификации фантазировал? -- от Reuters пункты подъехали:
Київ повністю виведе війська з Донецької та Луганської областей.
Росія заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях.
Повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківській областях.
Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом.
Скасування принаймні частини санкцій проти Росії.
Україні буде заборонено вступати до НАТО.
Путін, схоже, був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки.
Офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти.

https://www.reuters.com/world/china/out ... 025-08-16/

наскільки помню демілітаризація було головним пунктом проти чого голосили наші диванні незламники. Цікаво як зараз будуть викручуватись? Напевно будуть просити назад нашу ядерку, щоб точно нічого не вийшло.
От Лачен вже писав шось типу "з своїми шахедами і балістикою облом вийшов, треба ядерку"
Letusrock
 
Повідомлень: 2597
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:09

  detroytred написав:Метаморфози.

То укріплень нема або неякісні.
То мега укріплена уся залишившаяся частина Донбасу.

Матриця..

а якщо добре подумати, то пазл складається
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40446
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

по демілітаризації - скоріш за все зауснуть в якісь міжнародні договори по обмеженню дальності ракет
але поклавши руку на серце - які в нас успіхи\перспективи на цій ниві ?
може дійсно краще 3 ракети по 500 км ніж одна на 1000 км?
армія мирного часу теж не повинна бути як зараз, 250 тис достатньо
фортифікації - можна окремим пунктом у домовленності.
замість тих що зараз на донбасі вибити фінансування (і може турецьких підрядників) на побудові нових по периметру
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 17 сер, 2025 10:14, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4019
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:навіть та ж Угорщина, яка так критикує європейські порядки, на вихід не йде. а треба б було - а ми на їх місце

це ти просто пишеш дурниці заради продовження спору, чи дійсно так вважаєш? Тривожно стає за твої розумові здібності та здатність тверезо оцінювати реальність

  Shaman написав:їм треба щоб закінчилася війна, можна й капітуляцією, - а що там буде з іншими - їх взагалі не цікавить, вони вважають, що їх це не зачепить...

можу аналогічно перефразувати: Песікоту з Шаманом треба щоб була перемога/справедливий мир (тобто по факту безкінечна війна), можна й до кордонів 91, - а що там буде з іншими - їх взагалі не цікавить, вони вважають, що їх це не зачепить...
Востаннє редагувалось Letusrock в Нед 17 сер, 2025 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 2597
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:21

  detroytred написав:Метаморфози.

То укріплень нема або неякісні.
То мега укріплена уся залишившаяся частина Донбасу.

Матриця..

Укріплень і корупція то Сумська і Харківська області. Сво то Донбас і всі 4 роки діди по 2 штука тримають другу армію світу.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5952
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:30

  fox767676 написав:підсолодимо пілюлю

брат близнюк Любарського із паралельного мультиваріантного Всесвіту
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40446
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:33

  fler написав:
  Banderlog написав:Я вже громадянин єс :lol:

З якої країни пишете?

З гуляйпільської ))) паспорт румунський маю.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3370
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:35

flyman

любарський провінційний кохфейний нєврастєнік
а це столична радянська інтелігенція (Київ-Москва(90х)-Лондон)
зараз таких вже не роблять
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4019
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:43

  UA написав:
  Shaman написав:є в нас здорова частина суспільства яка витягне інших 8)


Я так розумію ти про себе...
Бронь понад усе...

Иногда бронь(как бумажка) рвётся, телефон с "резервами" бьётся(о бубен), потом в пидвали после потужных лекций о том что сорт тов.квадробера повыше окружающих происходит массаж костей табуретами и ножками стола - и готов штурмовик с броником вместо брони и учебной гранатой, которую всегда можно присунуть не только под броник, но и пониже...
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5296
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14763147641476514766>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

