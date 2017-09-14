RSS
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:44

  fox767676 написав:flyman

любарський провінційний кохфейний нєврастєнік
а це столична радянська інтелігенція (Київ-Москва(90х)-Лондон)
зараз таких вже не роблять

слава крадучам
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Якщо Гуляйполе залишиться за Україною, то це символічна перемога
і навпаки - страшна поразка


fox767676
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:53

барабашов
Иногда бронь(как бумажка) рвётся, телефон с "резервами" бьётся(о бубен),


А з інвалідністю що роблять?

Налий земелі своєму, трактористу широкого профілю, ходить пʼяний по всім гілкам, варнякає невпопад, підлікуй його по свійськи..
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:мені здається все простіше - ніхто в Європу не чкурне. от ху.нтер вже скільки там - й що? вони всі повернуться, бо там вони хто - різноробочі? а тут в кожного своя мутка.

Ти використовуєш слово "всі", говорячи про (як ти висловився) - "тємщиків". А як щодо молоді яка зараз вчиться в ЄС, чи працюючих там електриків, зварювальників і т.д., особиливо тих хто там з родиною, сам ВПО чи має житло на прикордонні з рф. Чому ти думаєш що вони повернуться? Людині яка порішала, важко зрозуміти головну причину чому будуть старатись не повертатись:
влада показала що може в будь-який момент витерти ноги об громадянина - заборонити виїзд на 10 років, легалізувати банди викрадачів, відсортувати за віком/гендером, приректи на смерть жителів у напрямку удару (замість евакуації розказуючи про шашлики).
Я думаю що з тих хто залишиться більшість буде вимушено співіснувати з держ.владою тримаючи в кишені руку з висунутим середнім пальцем, на всякий випадок
Де гарантії що в майбутньому не буде демографічних бусиків, чи якогось аналога "панщини на відбудову", чи ще якогось подібного потужного рішення на прохання активістів
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:03

слабьій скот на убой

  Letusrock написав:
  Shaman написав:мені здається все простіше - ніхто в Європу не чкурне. от ху.нтер вже скільки там - й що? вони всі повернуться, бо там вони хто - різноробочі? а тут в кожного своя мутка.

Ти використовуєш слово "всі", говорячи про (як ти висловився) - "тємщиків". А як щодо молоді яка зараз вчиться в ЄС, чи працюючих там електриків, зварювальників і т.д., особиливо тих хто там з родиною, сам ВПО чи має житло на прикордонні з рф. Чому ти думаєш що вони повернуться? Людині яка порішала, важко зрозуміти головну причину чому будуть старатись не повертатись:
влада показала що може в будь-який момент витерти ноги об громадянина - заборонити виїзд на 10 років, легалізувати банди викрадачів, відсортувати за віком/гендером, приректи на смерть жителів у напрямку удару (замість евакуації розказуючи про шашлики).
Я думаю що з тих хто залишиться більшість буде вимушено співіснувати з держ.владою тримаючи в кишені руку з висунутим середнім пальцем, на всякий випадок
Де гарантії що в майбутньому не буде демографічних бусиків, чи якогось аналога "панщини на відбудову", чи ще якогось подібного потужного рішення на прохання активістів

"слабьій скот на убой" (варіант:"кожному своє")
flyman
