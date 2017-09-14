|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:44
fox767676 написав:flyman
любарський провінційний кохфейний нєврастєнік
а це столична радянська інтелігенція (Київ-Москва(90х)-Лондон)
зараз таких вже не роблять
слава крадучам
Vadim_
Повідомлень: 3925
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:44
Якщо Гуляйполе залишиться за Україною, то це символічна перемога
і навпаки - страшна поразка
fox767676
Повідомлень: 4019
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:53
барабашов
Иногда бронь(как бумажка) рвётся, телефон с "резервами" бьётся(о бубен),
А з інвалідністю що роблять?
Налий земелі своєму, трактористу широкого профілю, ходить пʼяний по всім гілкам, варнякає невпопад, підлікуй його по свійськи..
Hotab
Повідомлень: 15932
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2471 раз.
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:55
Shaman написав:
мені здається все простіше - ніхто в Європу не чкурне. от ху.нтер вже скільки там - й що? вони всі
повернуться, бо там вони хто - різноробочі? а тут в кожного своя мутка.
Ти використовуєш слово "всі", говорячи про (як ти висловився) - "тємщиків". А як щодо молоді яка зараз вчиться в ЄС, чи працюючих там електриків, зварювальників і т.д., особиливо тих хто там з родиною, сам ВПО чи має житло на прикордонні з рф. Чому ти думаєш що вони повернуться? Людині яка порішала, важко зрозуміти головну причину чому будуть старатись не повертатись:влада показала що може в будь-який момент витерти ноги об громадянина
- заборонити виїзд на 10 років, легалізувати банди викрадачів, відсортувати за віком/гендером, приректи на смерть жителів у напрямку удару (замість евакуації розказуючи про шашлики).
Я думаю що з тих хто залишиться більшість буде вимушено співіснувати з держ.владою тримаючи в кишені руку з висунутим середнім пальцем, на всякий випадок
Де гарантії що в майбутньому не буде демографічних бусиків, чи якогось аналога "панщини на відбудову", чи ще якогось подібного потужного рішення на прохання активістів
Letusrock
Повідомлень: 2597
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Нед 17 сер, 2025 11:03
"слабьій скот на убой" (варіант:"кожному своє")
flyman
Повідомлень: 40447
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2850 раз.
