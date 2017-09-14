Додано: Нед 17 сер, 2025 11:52

*Чи всім тут присутнім достатньо власного капіталу щоб вони могли вести свій бізнес* --- я бачу факт: присутнім важко приростити той капітал, що в них є.

1 Важко прирощувати того чого нема.2 Якщо в тебе капіталу достатньо для купівлі лопати -це один варіант прирощенняА якщо достатньо для купівлі комбайна - це другий варіант прирощення.Тому ще разДля того щоб ЗАЯВЛЯТИ що капіталу достатньо - то сам собі постав питання-ДЛЯ ЧОГО ДОСТАТНЬО.3 Я тобі вже писав50% населення СВІТУ взагалі не має заощаджень.Ми трошки в привілегійованій ситуації, у нас практично в кожного є таке-сяке житло , яке по світомим правилам входить в термін-капітал...Але КАПІТАЛУ яким можна ризикнути щоб розпочати якийсь бізнес - у нас НЕМАЄ у 70% населення.ДОСВІДУ (капіталістичного) не має у 80% населенняПСти напевно заявки про неможливість прирощення капіталу робиш виходячи з власного досвіду в якому ти затиснув в спітнілих долоньках 20 000 доларів і куди не поткнешся з ними - то бачиш що капітал втратити можна, а отримати % за нього так щоб пенсія в рази зросла- не виходить.От тому ти тут так і заявляєш.Але ж справа в тому що в Україні приріст 10% в рік - це раз плюнутиА в США приріст 10% в рік - це дико пощастило..А те що там є стартапи з +200%... так там є й з мінус 1000%...Томук коли розказуєш про неможливість нормального прибутку для капіталу в Україні - то назви цифри ( спочатку для себе) а потім порівняй з цифрами для Заходу.Тоді й зрозумієш чого це капітал пре з розвинутих країн в країни які розвиваються.