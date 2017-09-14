Макети за ціною авто: як держава імітує військову підготовку молоді
Наразі масо-габаритні макети звичайнісінького автомата Калашникова закуповуються за ціною 100 тис. грн і більше.
«На складах Укроборонпрому лежать тисячі автоматів Калашникова четвертої категорії. Вони вже не стріляють, але ідеально підходять для навчання. Їхня собівартість — до 2000 гривень навіть із переробкою, тобто з деактивацією під ММГ-макет. Усе, що треба, — одне рішення Кабміну. Але кому цікаво економити, якщо можна «освоїти» під сотню тисяч за макет і списати мільйони на повітря?» https://zn.ua/ukr/EDUCATION/maketi-za-t ... olodi.html
Реал: без укріплень, які "будувались" роками, як на Донбасі, на Харківщині та Сумщині теж так само "діди по 2 штука тримають другу армію світу." _________________________ «Але чому не в 2023-му?», ‒ це питання сколихнуло українське суспільство, яке лиш після відходу ЗСУ з Авдіївки звернуло увагу на те, що на захід від міста досі, на 11-й рік війни, немає належно збудованих фортифікацій.
За три місяці після цієї заяви підрозділи ЗСУ відступили з Авдіївки. Однією з причин втрати міста експерти називають відсутність укріплень, на які могли б спертися захисники. Адже Росія рівняла фланги і Авдіївку з землею ФАБами.
Зараз у публічному просторі влада говорить про фортифікації у бравуючій риториці: звітує про виділені гроші та швидкі результати. Однак, фортифікації, як тепер зрозуміло, були потрібні у 2023-му. https://www.radiosvoboda.org/a/shcho-vidbuvayetʹsya-z-fortyfikatsiyamy/32873058.html ________________________________ Ну і на останок: за скільки років(( отой суровікін побудував лінію оборони? Ще й так само в умовах прямого зіткнення. ________________________________ З іншого боку є купа інфи про наявність якісних укріплень...
Shaman написав:навіть та ж Угорщина, яка так критикує європейські порядки, на вихід не йде. а треба б було - а ми на їх місце
це ти просто пишеш дурниці заради продовження спору, чи дійсно так вважаєш? Тривожно стає за твої розумові здібності та здатність тверезо оцінювати реальність
Shaman написав:їм треба щоб закінчилася війна, можна й капітуляцією, - а що там буде з іншими - їх взагалі не цікавить, вони вважають, що їх це не зачепить...
можу аналогічно перефразувати: Песікоту з Шаманом треба щоб була перемога/справедливий мир (тобто по факту безкінечна війна), можна й до кордонів 91, - а що там буде з іншими - їх взагалі не цікавить, вони вважають, що їх це не зачепить...
про вихід Угорщини вже написав. як ви вмієте ховатись від реальних питань.
перефразовувати ти можеш що завгодно, але результат від цього не зміниться. бо я з pesikot обговорюю варіанти, які дійсно будуть кращими загалом для країни, а відповідно й для більшості громадян. не ідеальні, але кращі з існуючих. вони всі погані, бо насправді на нас просто напали, й ми лише захищаємося, при цьому звісно в нас є втрати.
а ти пропонуєш здатися, щоб тебе не дай Боже не мобілізували. нікуди ти не емігруєш, й будеш жити далі в Україні, яку так паплюжиш. Єдине, що тебе хвилює - що у випадку наступного нападу Раші - а від дуже вірогідно буде, якщо робити те, що ти пропонуєш - ти встиг втекти. все. а не буде нападу - то й собі далі спокійно залишишся. ти ж навіть під жодним обстрілом не був - чого ти такий переляканий? будь хоч трошки людиною
Shaman написав:про циган - це я тобі просто нагадаю, що твій шлях в Румунії буде складний, якщо наважишся. готовий бути різноробочим на будівництві - дуже прошу. але сумніваюсь - всі твої навички у Румунії не придатні. тому ти й сидиш в України, й не збираєшся емігрувати, паспорт про всяк випадок. що там з мовою - вільно спілкуєшся на рівні В2? ні? а як же так?
тому загалом папорт Румунії відкриває деякі перспективи - але румунам. а українцям - таке собі питання...
ти чудак? Ти в тих перспективах розумієшси як баран на звіздах Який різноробочий? Я такого не люблю, я люблю буухати і єб-сь. Успіху цю хєрню розкажи за рівень мови. Нафіг воно мені треба вільно спілкуватись, та іще і румунською? Де я писав, що хочу там довго жити?) Це твої навички парторга не придатні. От зеленого поняття в тім не маєш а щось вякнуть мусиш, і в кожну дирку ти пробка.
Shaman написав:мені здається все простіше - ніхто в Європу не чкурне. от ху.нтер вже скільки там - й що? вони всі повернуться, бо там вони хто - різноробочі? а тут в кожного своя мутка.
Ти використовуєш слово "всі", говорячи про (як ти висловився) - "тємщиків". А як щодо молоді яка зараз вчиться в ЄС, чи працюючих там електриків, зварювальників і т.д., особиливо тих хто там з родиною, сам ВПО чи має житло на прикордонні з рф. Чому ти думаєш що вони повернуться? Людині яка порішала, важко зрозуміти головну причину чому будуть старатись не повертатись: влада показала що може в будь-який момент витерти ноги об громадянина - заборонити виїзд на 10 років, легалізувати банди викрадачів, відсортувати за віком/гендером, приректи на смерть жителів у напрямку удару (замість евакуації розказуючи про шашлики). Я думаю що з тих хто залишиться в Україні більшість буде вимушено співіснувати з держ.владою тримаючи в кишені руку з висунутим середнім пальцем, на всякий випадок. Де гарантії що в майбутньому не буде демографічних бусиків, чи аналога "панщини на відбудову", чи ще якогось подібного потужного рішення на прохання активістів
все треба як для дитячого садочку пояснювати - а наче дорослий форум або цитуйте повністю - хоч інші зможуть зрозуміти, про що йде мова.
оці вони, про які шла мова - це всі ви, капіиулянти, які постійно паплюжать Україну, але при цьому самі за кордоном. повторю весь список - "Banderlog, UA, Letusrock, _hunter, Schmit саме цього і хочуть" боров у хутрі ще туди ж. ніхто з цього переліку за кордон не поїде - вони всі можуть жити лише в Україні.
студенти - залишаться. вимушені емігранти, які не влаштувалися - повернуться - а таких більшість. бо навіть вивчити мову на достатньому рівні виявилося складно.
тепер - ще раз нагадую й буду нагадувати - в країні війна. тому так, в умовах війни є певні обмеження - й взагалі тил дійсно непогано живе, як для країни, що воює. ані карток, ані обмежень в споживанні - лише мобілізація, яка все одно зачепить десь 10%, але лякає всіх.
у мовах мирного часу не буде ніяких бусиків - це все твої вигадки та маячня. хоча ні, заставлять податки платити іроди. тому твоя дешева брехня розрахована на таких як ти, які намагаються побільше отримати за чужий рахунок, а самому нічого не робити
Banderlog написав:Я такого не люблю, я люблю буухати і єб-сь.
Секс-послуги у прифронті: хто пропонує – і хто купує
За її словами, серед них і солдати, і офіцери. Але зауважує: деяким офіцерам відмовляє.
«Якщо цей офіцер був на «передку» – вони інакше пахнуть... А ось ці, які машини міняють і один перед одним – годинники, віскі – воно там (на передовій – ред.) і не було. Він знає, що фронт десь у тому боці, але він тут їздить наманікюрений, парфумами залитий. Я з такими справ не маю. Він сидить, сам від себе свідомість втрачає. Я їх не поважаю. Я таких знаю, але, думаю, пішов ти…», – ділиться Олена.
«У нас у місті є масажний салон. послугами таких «салонів» переважно користуються молоді військові.
«Ось вони гроші перші отримали і хочуть витратити їх ось так. Але у більшості з них після цих послуг розчарування», – розповідає Олена.
detroytred написав:Будівельник *Чи всім тут присутнім достатньо власного капіталу щоб вони могли вести свій бізнес* --- я бачу факт: присутнім важко приростити той капітал, що в них є. Це і є проблемою подальшого розвитку ринку...
1 Важко прирощувати того чого нема. 2 Якщо в тебе капіталу достатньо для купівлі лопати -це один варіант прирощення А якщо достатньо для купівлі комбайна - це другий варіант прирощення.
Тому ще раз Для того щоб ЗАЯВЛЯТИ що капіталу достатньо - то сам собі постав питання-ДЛЯ ЧОГО ДОСТАТНЬО. 3 Я тобі вже писав 50% населення СВІТУ взагалі не має заощаджень. Ми трошки в привілегійованій ситуації, у нас практично в кожного є таке-сяке житло , яке по світомим правилам входить в термін-капітал... Але КАПІТАЛУ яким можна ризикнути щоб розпочати якийсь бізнес - у нас НЕМАЄ у 70% населення. ДОСВІДУ (капіталістичного) не має у 80% населення
ПС ти напевно заявки про неможливість прирощення капіталу робиш виходячи з власного досвіду в якому ти затиснув в спітнілих долоньках 20 000 доларів і куди не поткнешся з ними - то бачиш що капітал втратити можна, а отримати % за нього так щоб пенсія в рази зросла- не виходить. От тому ти тут так і заявляєш. Але ж справа в тому що в Україні приріст 10% в рік - це раз плюнути А в США приріст 10% в рік - це дико пощастило.. А те що там є стартапи з +200%... так там є й з мінус 1000%...
Томук коли розказуєш про неможливість нормального прибутку для капіталу в Україні - то назви цифри ( спочатку для себе) а потім порівняй з цифрами для Заходу. Тоді й зрозумієш чого це капітал пре з розвинутих країн в країни які розвиваються.
Вінегрет. Ти замішав різні предмети (інгредієнти різних страв).
На факт тобі у лоба: на цьому форумі люди паряться, як приростити свій капітал. І з цим в них проблеми. І вони бажають більш сприятливих умов від регуляторів ринку. Для. Можливості прирощення свого капіталу. Ще й Хантер тобі макнув на інвестнянь -- тобто на створення сприятливих умов для іноземного капіталу.
Навіщо ти кеп-очевидність про різну норму прибутку на капітал для ринків з різним рівнем розвитку припхав-то? Причина не відміняє наслідку-факту -- в ринку України за таку норму прибутку (умовно 10%) за таких умов в ринку проблема з бажаючими обертати свій капітал.
Чудаче, на зовнішні ринки сунуться не стільки з-за високого % прибутку, а з-за вичерпання можливості отримувати нехай умовно 1% в своєму ринку і навіть в своїх більш сприятливих умовах. Щоб розвиватися-рости своєму капіталу далі. Тому я й читаю А.Сміта (суть розширення ринків), а не твої отакі вінегретні єралашики..
Ти взагалі не розумієш природи капіталу в ринку. Не бізнесу ларька, а саме природи капіталу ринку країни. З розумінням капіталу ларька (з Кіосакі) в тебе все гаразд, чудово, супер. З якого дива ти вирішив, що в макро-світі все так само, як в мікро-? Хз. Це різні світи.
які ти там мутки плануєш в Румунії - то твоя справа. контрабас через Карпати - дуже гідна справа
мови ти не знаєш, жити там не плануєш - що тобі цей паспорт Румунії дає? можливість поїхати в Європу? так й з українським паспортом можна.
в кого підхопив брехню про парторга, хоч пам'ятаєш? в справжнього парторга? в цьому весь ти. а я обговорюю речі, які вивчаю, розбираю - що не про тебе. в тебе про що не сказано в Біблії - це брехня й шишка на лобі думати заважає
То укріплень нема або неякісні. То мега укріплена уся залишившаяся частина Донбасу.
Матриця..
Укріплень і корупція то Сумська і Харківська області. Сво то Донбас і всі 4 роки діди по 2 штука тримають другу армію світу.
так вічно бути не може, в нас вже вкотре вигрібають з тилових підрозділів придатних, а на їх місце з батальйонів переводять обмежених. Доречі, в більшості обмежені при мобілізації тцк на військовій влк, через рік служби, виліковуються
Banderlog, у орків теж наразі 58+ йдуть на забій групами по 2 особи. Всього 13% чоловічої статі у віці 25-40 років є (було) у оркостані. Це працездатне населення, навіть якщо водку бухає. Урізання кредитів аграріям+війна, 29,9% населення пенсіонерів може нарешті зрозуміють чому заводи величні, а жрать немає чого, ліків немає, комуналь висока, труби рве взимку і потрібно займати колінну позу "хуйло, ти просто не бачить що наче керівництво області ніхуя для нас не робе". Здавати Донбас це прям погано. Нехай зітруться і здохнуть, їх багато але скінченна кількість. Блеф наразі на максимумах. Буревісник не дасть збрехати. Але кожен раз коли США відповідали що ми готові уєбати вас, це вже двічі було прям на грані, ці уєбани відповзали, тому що окрім себе і своїх статків їм нікого не шкода.