Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 12:43

  budivelnik написав:
  Shaman написав:ти хочеш побачити, що таке знищене суспільство - тобі в Сомалі або в Газу. через деякий час - й в Рашу :lol:

є в нас здорова частина суспільства яка витягне інших 8)
Як правило , той на чиїх плечах буде лежати витягування Країни -це молодь...
І чим молодша вона сьогодні- тим більше вона завтра витягне
З єдиним уточненням
Якщо пенсіонери яким робити нічого( і яких більше ніж молоді) цій молоді не навяжуть своє старчеське
всьо пропало, капіталу нема, править матриця. від нас нічого не залежить, ніхто не буде важко працювати....

від нас нічого не залежить, хтось щось має зробити, щоб воно запрацювало - це дуже хибні, але дуже поширені тези...

питання не у віці, а у ментальності. так, згоден сучасна молодь взагалі не думає, що держава має щось для них зробити. але їх мало - й саме вони можуть поїхати. а от 60+ ще з радянським досвідом з одного боку, а з іншого - жалюгідним рівнем пенсій - вимагає собі пільг - й зовсім не думає, що воно так не працює...
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 12:45

  Shaman написав:
  _hunter написав:кто там вчера про всякие демилитаризации/денацификации фантазировал? -- от Reuters пункты подъехали:.
Київ повністю виведе війська з Донецької та Луганської областей.
Росія заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях.
Повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківській областях.
Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом.
Скасування принаймні частини санкцій проти Росії.
Україні буде заборонено вступати до НАТО.
Путін, схоже, був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки.
Офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти.

https://www.reuters.com/world/china/out ... 025-08-16/

вчора я обговорював різні варіанти за умови відсутності інфо.

Та мне пофиг, что ты обговорював: ты в одном конкретном месте ляпнул солидную порцию бреда - про денацификацию/демиталиризацию - я тебя исправил. Не благодари. :lol:
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 12:48

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:громадянином краще бути румунії ніж україни по будьяким параметрам, но українське громадянство в мене залишилось...
Для того в кого дома нічого не має - то ткраще бути там де в середньому є більше на людину..

Эффект всяких "дубаЁв" напрочь игнорируем - что бы и так нелепую теорию еще более нелепой не делать? 🤔
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 12:48

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:громадянином краще бути румунії ніж україни по будьяким параметрам, но українське громадянство в мене залишилось...
Для того в кого дома нічого не має - то ткраще бути там де в середньому є більше на людину..
Виходить в тебе крім чужої церкви в селі свого нічого не має? ні хатинки , ні родини?
я правильно зрозумів?
не правильно,
в тебе якась совкова привязка паспорта до країни проживання.
Зараз цивілізованому світі кордони це пережиток, вони існують лиш для таких циганів як шаман)

про цивілізований світ пише людина, яка не може визнати що в незалежній країні може бути своя церква? й для якої принципово, що церква має бути саме РПЦ? :lol: розсмішив
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 12:51

  _hunter написав:Та мне пофиг, что ты обговорював: ты в одном конкретном месте ляпнул солидную порцию бреда - про денацификацию/демиталиризацию - я тебя исправил. Не благодари. :lol:

брехня від початку од кінця. може визнаєш та вибачишся? забув, що ті, хто вміють вибачатися,зазвичай не брешуть.

тому закрий свій брехливий писок, ти можеш накидати лише маячню, чіпляючись лише за несуттєві дрібниці 8)

не ти перший, хто не може обговорювати питання по суті, використовує цей демагогічний засіб - безпідставно звинувачує мене у брехні. але результат все одно один - аргументів в тебе немає 8)
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 13:08

  Shaman написав:
  _hunter написав:Та мне пофиг, что ты обговорював: ты в одном конкретном месте ляпнул солидную порцию бреда - про денацификацию/демиталиризацию - я тебя исправил. Не благодари. :lol:

брехня від початку од кінця.

Обосновать сможешь? -- или и дальше будешь флудить переливая из пустого в порожнее?.. :roll:
Зображення
Зображення
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 13:24

Зображення
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 13:42

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Та мне пофиг, что ты обговорював: ты в одном конкретном месте ляпнул солидную порцию бреда - про денацификацию/демиталиризацию - я тебя исправил. Не благодари. :lol:

брехня від початку од кінця.

Обосновать сможешь? -- или и дальше будешь флудить переливая из пустого в порожнее?.. :roll:

ти й цитувати не вмієш?.. "о боги, боги мои"

ні, хлопе, ти звинуватив мене в чомусь, ти й доводь. ця гра, що ти щось ляпнув, а я маю доводити, що не верблюд - шукай інших дурників ;)

й так, після появи перших інфо про перемовини, про Донбас, я задав питання, що з цими двома умовами, які руські постійно мусолять. й твоя фраза, що вони застарілі лише показує, наскільки ти не в темі. ти не побачив мою фразу - "якщо це викидають у смітник, ... то це непогано"? так читай уважніше :D

зараз коли є більше інфо - але все це лише витоки, ніхто не гарантує повноту інфо, то наче вони не акцентують на це увагу - але все одно руські кажуть про "усунути всі першоджерела початку війни". тоді я написав, що це більше схоже на предмет обговорення, й можливі варіанти. а від тебе натомість лише якись дурнуваті наклепи. не можеш обговорювати серйозні речі - не лізь 8)
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 13:44

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:брехня від початку од кінця.

Обосновать сможешь? -- или и дальше будешь флудить переливая из пустого в порожнее?.. :roll:

......
ти звинуватив мене в чомусь, ти й доводь.
......

Ясно... Мог просто написать "да"...

"брехня від початку од кінця" -- кто написал? Или снова оператор учетки поменялся - который не в курсах, что там предыдущий понаписывал? :roll:
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 13:53

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Обосновать сможешь? -- или и дальше будешь флудить переливая из пустого в порожнее?.. :roll:

......
ти звинуватив мене в чомусь, ти й доводь.
......

Ясно... Мог просто написать "да"...

"брехня від початку од кінця" -- кто написал? Или снова оператор учетки поменялся - который не в курсах, что там предыдущий понаписывал? :roll:

оце всі твої аргументи?.. :shock:

тому ти просто дешевий троль, чи дурник на зп. бо для просування ІПСО теж потрібен розум - а в тебе цього й близько немає. тому вчи мову - чи ти взагалі десь на ..Раші - в обох змістах :lol:

ні чувак, я реальна людина - а от з тобою щось незрозуміле. не схожий ти на людину, яка десь в Європі. тобі ж задавали конкретні питання про Німеччину - ти просто злився 8)
  #<1 ... 14764147651476614767>
