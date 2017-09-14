RSS
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 14:59

  flyman написав:
  _hunter написав:Потужно...
У понеділок Зеленський прибуде до Вашингтона — без червоної доріжки, урочистостей та оплесків, — Sky News

Цього разу з картами?

Если и без - в этот раз догадался команду поддержки взять :D
полетить до Трампа не сам: з ним будуть європейські лідери
- Президентка Єврокомісії.
- Президент Фінляндії Стубб.
- Президент Франції Макрон.
- Канцлер Німеччини Мерц.
- Генсек НАТО Рютте.
- Прем’єр-міністр Італії Мелоні.

странно, кстати, что ЮК "за бортом" оставили. Намек на Стамбул?.. :roll:
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 15:33

  _hunter написав:Если и без - в этот раз догадался команду поддержки взять :D
полетить до Трампа не сам: з ним будуть європейські лідери
- Президентка Єврокомісії.
- Президент Фінляндії Стубб.
- Президент Франції Макрон.
- Канцлер Німеччини Мерц.
- Генсек НАТО Рютте.
- Прем’єр-міністр Італії Мелоні.

странно, кстати, что ЮК "за бортом" оставили. Намек на Стамбул?.. :roll:

Фіндлянський варіант миру?
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 15:38

  flyman написав:
  _hunter написав:Если и без - в этот раз догадался команду поддержки взять :D
полетить до Трампа не сам: з ним будуть європейські лідери
- Президентка Єврокомісії.
- Президент Фінляндії Стубб.
- Президент Франції Макрон.
- Канцлер Німеччини Мерц.
- Генсек НАТО Рютте.
- Прем’єр-міністр Італії Мелоні.

странно, кстати, что ЮК "за бортом" оставили. Намек на Стамбул?.. :roll:

Фіндлянський варіант миру?


Доброго дня .
Здоров,я та усього найкращого всім .
Цікаво було почитати думку "Вадіка" ....
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 15:58

Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 16:09

  flyman написав:
  jump написав:Зображення

2-3 тижні


Найбільшим рятівником економіки РФ у 2022 році був ЄС :lol:

ЄС дуже недбало вводили санкції проти Росії. В середині літа 2022 року в ЄС повідомили, що в грудні вони введуть санкції проти РФ. Як результат ціни на нафту й газ просто злетіли до $110 за барель нафти. Це найвищий показник за всю історію. Росія таким чином змогла компенсувати всі ті активи, які були заморожені й заробила понад $270 млрд. Це було головним порятунком на той момент, адже, Росія змогла наповнити власний фонд національного добробуту.
https://espreso.tv/ekonomika-naybilshim ... khodovskiy
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

25 листопада 1991 року. В Конгресі США виступає тодішній сенатор Джозеф Байден.

Він просить президента Джорджа Буша домогтися роззброєння України, а також вилучення в неї ядерної зброї.

Зверніть увагу на енергійність та рішучість у справі роззброєння України, і порівняйте з жалюгідним бовкотінням коли треба було надати зброю у 2022

Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Після зустрічі на Алясці Дональд Трамп передав Україні та Європі вимогу Володимира Путіна: віддати решту Донбасу в обмін на мир та гарантії безпеки. Це "жахлива" пропозиція, але, можливо, це найкращий варіант з тих, що доступні Києву. Про це йдеться у редакційній статті британського видання The Telegraph, яке досі послідовно займало проукраїнську позицію.

Британські журналісти визнають, що підписання мирної угоди на таких умовах після понад трьох років запеклого опору стане "національною трагедією" для України і значною винагородою для Путіна, яка, ймовірно, окупить усі російські витрати на війну. Такий фінал війни також буде "невдачею" для Заходу, який не зміг у достатній мірі пдтримати Україну і тепер спостерігає, як європейські кордони перекроюються силою.

І разом з тим журналісти The Telegraph вважають, що здача Донбасу в обмін на мир і повоєнні гарантії "ймовірно, буде найкращою угодою, якої можна досягти".


Вони констатують, що Україна не має сил вигнати росіян зі своєї території, а Європа і США, хоча й мали усі можливості значно посилити українську оборону, цього так і не зробили.

Британські журналісти закликають поглянути на таку угоду і з оптимістичної точки зору: озвучені на Алясці умови є незрівнянно кращими за те, на що Путін сподівався, коли російські війська стояли на околиці Києва.
