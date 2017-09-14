_hunter написав:Если и без - в этот раз догадался команду поддержки взять
полетить до Трампа не сам: з ним будуть європейські лідери - Президентка Єврокомісії. - Президент Фінляндії Стубб. - Президент Франції Макрон. - Канцлер Німеччини Мерц. - Генсек НАТО Рютте. - Прем’єр-міністр Італії Мелоні.
странно, кстати, что ЮК "за бортом" оставили. Намек на Стамбул?..
Фіндлянський варіант миру?
Доброго дня . Здоров,я та усього найкращого всім . Цікаво було почитати думку "Вадіка" ....
Найбільшим рятівником економіки РФ у 2022 році був ЄС
ЄС дуже недбало вводили санкції проти Росії. В середині літа 2022 року в ЄС повідомили, що в грудні вони введуть санкції проти РФ. Як результат ціни на нафту й газ просто злетіли до $110 за барель нафти. Це найвищий показник за всю історію. Росія таким чином змогла компенсувати всі ті активи, які були заморожені й заробила понад $270 млрд. Це було головним порятунком на той момент, адже, Росія змогла наповнити власний фонд національного добробуту. https://espreso.tv/ekonomika-naybilshim ... khodovskiy
Після зустрічі на Алясці Дональд Трамп передав Україні та Європі вимогу Володимира Путіна: віддати решту Донбасу в обмін на мир та гарантії безпеки. Це "жахлива" пропозиція, але, можливо, це найкращий варіант з тих, що доступні Києву. Про це йдеться у редакційній статті британського видання The Telegraph, яке досі послідовно займало проукраїнську позицію.
Британські журналісти визнають, що підписання мирної угоди на таких умовах після понад трьох років запеклого опору стане "національною трагедією" для України і значною винагородою для Путіна, яка, ймовірно, окупить усі російські витрати на війну. Такий фінал війни також буде "невдачею" для Заходу, який не зміг у достатній мірі пдтримати Україну і тепер спостерігає, як європейські кордони перекроюються силою.
І разом з тим журналісти The Telegraph вважають, що здача Донбасу в обмін на мир і повоєнні гарантії "ймовірно, буде найкращою угодою, якої можна досягти".
Вони констатують, що Україна не має сил вигнати росіян зі своєї території, а Європа і США, хоча й мали усі можливості значно посилити українську оборону, цього так і не зробили.
Британські журналісти закликають поглянути на таку угоду і з оптимістичної точки зору: озвучені на Алясці умови є незрівнянно кращими за те, на що Путін сподівався, коли російські війська стояли на околиці Києва.
Ползай задом наперед, делай всьо наоборот. Л - Логіка
І разом з тим журналісти The Telegraph вважають, що здача Донбасу в обмін на мир і повоєнні гарантії "ймовірно, буде найкращою угодою, якої можна досягти"
і що, лише "здача Донбасу"? А як же "демілітаризація" і "денацифікація"? Пуйло відступить від цих вимог? Хтось думає, що він затіяв все це, попер на Київ, лише щоб отримати якісь території (половина з яких це випалена земля), яких і так у рф вистачає (все ж, найбільша країна у світі)? Ну якщо дійсно так, то він справжній лох, думаю, він і сам це розуміє.