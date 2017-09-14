Додано: Нед 17 сер, 2025 18:02

fox767676 написав: У вас(нас) є вибір У вас(нас) є вибір

fox767676 написав: У тих пунктах що виплили нічого про демілітаризацію нема У тих пунктах що виплили нічого про демілітаризацію нема

_hunter написав: Уже отступил, по факту - я там чуть раньше приводил обновлённый список от Reuters Уже отступил, по факту - я там чуть раньше приводил обновлённый список от Reuters

Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом

Офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти

права Російської православної церкви вільно діяти

ну якщо нема вибору, то навіщо взагалі порожні розмови, зразу підписуємо капітуляцію, віддаємо весь "юго-восток" і по всьому.у цих пунктах нема, в інших є, поки нічого не ясно. Якщо пуйло відмовиться від демілітаризації - він лошара і лузер, смерті орків були даремними.глянув список.визнання ким саме? І чому тільки Криму? А решта "конституційних" територій не потребують визнання? Тоді, може їх можна поміняти, повністю або частково? Цю тему можна розвивати далі.оце і є так звана "денацифікація". Так що не сильно він і відмовився. Тут випливає багато нюансів. По факту це обмеження суверенітету - втручання у внутрішні справи України. Лише в Криму російська мова була на рівні з українською на законодавчому рівні. Нехай повертає Крим і тоді там російська буде офіційною, як раніше.прямо таки "Російської православної церкви"? Ну тоді це фініш, цей пункт точно не буде підписаний Україною. Можливо, на те і розрахунок.