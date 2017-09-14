І разом з тим журналісти The Telegraph вважають, що здача Донбасу в обмін на мир і повоєнні гарантії "ймовірно, буде найкращою угодою, якої можна досягти"
і що, лише "здача Донбасу"? А як же "демілітаризація" і "денацифікація"? Пуйло відступить від цих вимог? ......
Уже отступил, по факту - я там чуть раньше приводил обновлённый список от Reuters. Трамп объяснил, что для этого нужно было в год, ну максимум в два укладываться - до его выборов.
Это сам Путин заявил, что отступил или в перепевке ? )
По факту, как я и говорил, РПВ нам никто не предлагает С этим РПВ хомячки носились як з писаной торбой
Трамп, столько трындел про РПВ, теперь тоже молчит ... обосцанный и обосранный ... и это Президент большого государства Make America Grave Again
Что такое "всеобъемлющий мир на Украине" - это переговоры о переговорах, это встречи о встречах на фоне не прекращающихся военных действий со стороны России и Путина. Путин так может делать долго.
Я об этом писал ещё хрен знает когда
Трамп же не будет оказывать помощь Украине, типа, мы же тут за "всеобъемлющий мир", какая военная помощь ?
Трамп, в виду своей начинающейся деменции, так ничего и не понял. Точнее понял, что его обосцали и обосрали, но не понял почему так произошло. Он же найвеличніший.
Что делать Украине и Европе ? Да, уже и Европе Делать дипломатию
Если вот те пункты реалистичные, в чём у меня ба-а-льшие сомнения, то вести тему ... Ну хорошо, предположим, что Украина согласится отдать всю Донецкую область, а какие гарантии взамен ? И давить тему, что гарантии должны быть существенными
fox767676 написав:Я все-таки думаю, что (50%)- следующую неделю просаботирует и процесс перенесут на 2-3 месяца ближе к зиме, по аналогии с ресурсной сделкой. ну и размер подконтрольных территорий донецкой области к тому времени уменьшится, источник разногласий рассосется сам собой
так можна не встигнути із премією миру 2025
Да и источник разногласий, похоже, не там, а в За\Хе...
ну якщо нема вибору, то навіщо взагалі порожні розмови, зразу підписуємо капітуляцію, віддаємо весь "юго-восток" і по всьому.
fox767676 написав:У тих пунктах що виплили нічого про демілітаризацію нема
у цих пунктах нема, в інших є, поки нічого не ясно. Якщо пуйло відмовиться від демілітаризації - він лошара і лузер, смерті орків були даремними.
_hunter написав:Уже отступил, по факту - я там чуть раньше приводил обновлённый список от Reuters
глянув список.
Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом
визнання ким саме? І чому тільки Криму? А решта "конституційних" територій не потребують визнання? Тоді, може їх можна поміняти, повністю або частково? Цю тему можна розвивати далі.
Офіційний статус російської мови в деяких частинах України або по всій Україні, а також права Російської православної церкви вільно діяти
оце і є так звана "денацифікація". Так що не сильно він і відмовився. Тут випливає багато нюансів. По факту це обмеження суверенітету - втручання у внутрішні справи України. Лише в Криму російська мова була на рівні з українською на законодавчому рівні. Нехай повертає Крим і тоді там російська буде офіційною, як раніше.
права Російської православної церкви вільно діяти
прямо таки "Російської православної церкви"? Ну тоді це фініш, цей пункт точно не буде підписаний Україною. Можливо, на те і розрахунок.
fox767676 написав:Я все-таки думаю, что (50%)- следующую неделю просаботирует и процесс перенесут на 2-3 месяца ближе к зиме, по аналогии с ресурсной сделкой. ну и размер подконтрольных территорий донецкой области к тому времени уменьшится, источник разногласий рассосется сам собой
Ха! -- а с ней, видимо, очень сильно спешат
Необхідно працювати швидко над фінальною угодою, — Зеленський
fox767676 написав:процесс перенесут на 2-3 месяца ближе к зиме, по аналогии с ресурсной сделкой. ну и размер подконтрольных территорий донецкой области к тому времени уменьшится, источник разногласий рассосется сам собой
ага, два-три тижні. Щоб захопити повністю Донецьку область з такими темпами, як зараз, треба не менше року у кращому для орків випадку. У гіршому - два-три роки.
Schmit написав:як швидко всі забули, що краща угода була відкинута лиш три місяці назад
fox767676 написав:thenewepic Ви якась дивна людина. путін захопив найкращі землі регіону, на півшляху до легалізації захопленого. затероризував населення України до його розполовинення, що вже й вимагати нічого не треба - бо країна втратила всі шанси на повенення захопленого, якби вона не озброювалася. Але ви продовжуєте кричати путіну - "поки ти нас,Україну, не знищиш повністю - ти - лошара" Які цілі переслідують люди артикулюючи таку позицію ?