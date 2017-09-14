RSS
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:Щоб захопити повністю Донецьку область з такими темпами, як зараз


той факт що процеси війни нелінійні ви свідомо ігноруєте
тут взагалі б вересневі навчання у білорусі пережити
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4035
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Які цілі переслідують люди артикулюючи таку позицію ?
я приблизно маю уявлення про початкові стратегічні цілі ворога, і те, що зараз обговорюється - не відповідає цим цілям. Значить або ворог визнав свою поразку (що є дивним, бо його армія на даний момент сильніша, ніж українська), або це лише його хитра гра і він буде намагатися засунути свої умови, які мають призвести до його стратегічної перемоги, в мирну угоду.
thenewepic
 
Повідомлень: 310
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:15



1:49
И мы, конечно, после того, как
1:52
завершилось там в Аляске всё это, мы
1:55
начали созваниваться с однопартийцами,
1:57
в том числе с помощниками конгрессменов,
2:00
сенаторов и в других штатах, и в
2:03
Вашингтоне.
2:05
Меня успокаивают тем, что Америка
2:08
продолжала помогать оружием и будет
2:11
Украину. Это 100%.
2:13
Теперь Конгресс, конечно, двухпартийный
2:17
друзья Украины
2:19
будет переосмысливать всё, что
2:21
произошло.
2:23
Конечно, надо будет менять тактику на
2:26
Трампа. То та нагрузка, которая была в
2:29
эти дни, она ничуть не изменится.
2:32
Напротив, плохо для Трампа то, что Пьюри
2:36
Соч опубликовал вчера опросы.
2:39
Рейтинг Трампа 32%.
2:43
Это ужасно, отвратительно. Это было до
2:46
встречи с Путиным. А если к этому
2:50
добавить вот эти провал, сегодняшний,
2:53
полнейший провал, то нам ничего хорошего
2:57
не судит республиканцам в ближайшие
3:00
месяцы, до тех пор, пока
3:03
народ американский не почувствует
3:04
изменения в политике Трампа, особенно во
3:06
внешней политике по отношению к Украине.
3:09
Я вам напомню, а несколько недель назад
3:13
были опубликованы опросы Гэлопа, э,
3:16
самого известного авторитетного
3:18
агентства, занимающегося опросами. 64%
3:22
американцев, независимо от партийной
3:24
произдести за неукоснительную помощь
3:26
Украине до полной её победы. Поэтому то,
3:31
что произошло сегодня, оно не будет
3:33
воспринято
3:35
большинством американцев позитивно в
3:38
пользу Трампа. Абсолютно нет.

...
8:45
Так вот, сегодня в интервью FX News этот
8:49
наш идиот, президент стал говорить о
8:51
том, повторять несколько раз, что это
8:54
война Европы, что это война Байдена.
8:57
Боже мой, страшно было слушать это.
9:00
Конечно, я не один возмущаюсь, друзья
9:03
мои. У нас сейчас очень серьёзная такая
9:06
обстановка, напряжёнка. Партия
9:08
расколота,
9:11
несмотря на то, что нас большинство в
9:13
партии республиканское крыло. И тем не
9:15
менее позор. Позор на весь мир. Пятно,
9:20
которое
9:22
десятилетиями, если не столетиями, не
9:23
смоем, мы не сможем смыть.
yanyura
 
Повідомлень: 6385
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
 
7
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:тут взагалі б вересневі навчання у білорусі пережити
Кієв за трі дня?
thenewepic
 
Повідомлень: 310
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:16

  fox767676 написав:thenewepic
Ви якась дивна людина.
путін захопив найкращі землі регіону, на півшляху до легалізації захопленого.

Захопив ? Історик ти недороблений

Навіть, Донецьку і Луганську області повністю не захопив, на 12-й рік війни

Результат "офігений"

Тількі такі недолуги, намагаються нам тут втирати, що у Путіна є "успіхи"
Тому що, ти і є промосковський, номерний промосковський
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11905
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:19

  thenewepic написав:
  fox767676 написав:тут взагалі б вересневі навчання у білорусі пережити
Кієв за трі дня?


Київ висів на волосинці у березні 2022
такої руської рулетки більше не треба
але зараз можуть піти західніше, люди і втекти не встигнуть
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4035
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:20

  thenewepic написав:
  fox767676 написав:Які цілі переслідують люди артикулюючи таку позицію ?
я приблизно маю уявлення про початкові стратегічні цілі ворога, і те, що зараз обговорюється - не відповідає цим цілям. Значить або ворог визнав свою поразку (що є дивним, бо його армія на даний момент сильніша, ніж українська), або це лише його хитра гра і він буде намагатися засунути свої умови, які мають призвести до його стратегічної перемоги, в мирну угоду.

Есть еще третий вариант :wink: -- ваше "уявлення про початкові стратегічні цілі" не соответствует действительности...
_hunter
 
Повідомлень: 10277
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:23

  fox767676 написав:
  thenewepic написав:Щоб захопити повністю Донецьку область з такими темпами, як зараз


той факт що процеси війни нелінійні ви свідомо ігноруєте
тут взагалі б вересневі навчання у білорусі пережити

Недолугий, процесси війни, як раз - лінійні

Нелінійні - це операції спецслужб, наприклад, ФСБ

Спалився ти на термінологіях в методичках )
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 17 сер, 2025 18:28, всього редагувалось 1 раз.

pesikot
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11905
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:25

  thenewepic написав:
  fox767676 написав:Які цілі переслідують люди артикулюючи таку позицію ?
я приблизно маю уявлення про початкові стратегічні цілі ворога, і те, що зараз обговорюється - не відповідає цим цілям. Значить або ворог визнав свою поразку (що є дивним, бо його армія на даний момент сильніша, ніж українська), або це лише його хитра гра і він буде намагатися засунути свої умови, які мають призвести до його стратегічної перемоги, в мирну угоду.


чудово
хто ваші спільники по запобіганню хитрих планів кремля крім каї калас та барбершоп-полководців ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4035
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:25

  thenewepic написав:
  fox767676 написав:Які цілі переслідують люди артикулюючи таку позицію ?
я приблизно маю уявлення про початкові стратегічні цілі ворога, і те, що зараз обговорюється - не відповідає цим цілям. Значить або ворог визнав свою поразку (що є дивним, бо його армія на даний момент сильніша, ніж українська), або це лише його хитра гра і він буде намагатися засунути свої умови, які мають призвести до його стратегічної перемоги, в мирну угоду.


+++
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5287
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4143 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
