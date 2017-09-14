Додано: Нед 17 сер, 2025 18:44

це максимально наївний погляд. Так, справа в інтернет-мемах. Дякую, посміявся.до чого тут стаття Конституції? В Конституцію російську мову 100% заносити не будуть. Ну або проведуть референдум, який за це не проголосує.Я мав на увазі Конституцію самої АР Крим:На місцевому рівні там російська мова не поступалась українській (по закону, а де-факто, звичайно, російська домінувала).Тож нехай повертають Крим Україні і там буде законна російська мова, як раніше. Звісно ж, такого не буде.Розумію, що існував ще закон колесніченка-ківалова, але він визнаний неконституційним. Повернути його не вийде. Приймати новий аналогічний? Ну нехай. Цікаво, яка місцева рада наважиться ввести у себе офіційну російську мову? Це ж буде сприйнято суспільством як зрада.ну так зараз все ж кордон більш захищений, як мінімум.на Харківщині минулого року пішли. Вовчанськ жаль, звичайно, але далеко в результаті вони зайшли?Не треба перебільшувати, перевага у вс рф над ЗСУ певна є, але не така тотальна, щоб вести одночасно ефективні наступальні дії на кілької напрямках. Доки не вийдуть з Донеччини, нізвідки більше не підуть.ну тоді пуйло просто по приколу вирішив вбити сотні тисяч своїх людей і завести свою країну в глибоку кризу. Ок.питання якось зовсім не в тему. Ваша позиція "пропало все, нужно соглашаться на любые условия"?