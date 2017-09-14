пес патрон просуває російську пропаганду під виглядом офіційної подоляцької але нагадаю подоляк - засланий російський пропагандист, як і його шістки типа казанського (гиги) так що стули свій писок і насолоджуйся останніми днями без намордника ви ще будете сидіти у в'язниці за те шо під прикриттям нібито турбопатріотичних гасел затягували хід війни, послаблюючи переговорні позиції України. це називається саботаж
Пес Патрон та Песікот живуть в одному під'їзді. Тільки Патрона всі сусіди люблять, а Песікота ні. За його характер.
Дитинство Михайло Подоляк провів у Львові та Нововолинську. З 1989 року жив у Білорусі, закінчив Мінський медичний інститут[2].
У 2002 році проти Подоляка подав позов голова Комітету держконтролю Білорусі Анатолій Тозік за публікацію «Конфіденційно» в опозиційній газеті «Наша свобода». У статті йшлося про те, що президент республіки Олександр Лукашенко «гальмує розвиток російсько-білоруського економічного співробітництва»
У червні 2011 року Михайло Подоляк був серед шести журналістів, яких вперше запросили до «Межигір'я» — резиденції тодішнього президента України Віктора Януковича. До цього рух «Стоп цензурі» закликав голову держави показати для ЗМІ свій маєток, як він обіцяв ще в 2010 році[12].
Старший брат Подоляка — Владимир (1965—2024), был гражданином России, где проживал с 1987 года, и по данным СМИ был полковником ФСБ. Подоляк не отрицал службу своего брата в российских спецслужбах, однако заявил, что тот по состоянию на 2021 год уже давно находился на пенсии[30][31][32].
Подоляк сказав про "слабкий інтелектуальний потенціал" Індії та Китаю. Чому це великий удар по українській дипломатії А індійський підрозділ пропагандистського сайту Sputnik вже увечері 12 вересня поширив повідомлення, що "Михайло Подоляк назвав індійців і китайців такими, які мають "слабкий інтелектуальний потенціал", і згідно з його твердженнями, вони не аналізують наслідки своїх дій".
В интервью изданию «Крым. Реалии» 5 апреля 2023 года заявил: «Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, или пять, или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму»[26].
Якщо ж повернутися до стану до 24 лютого не вийде, то, на думку Кіссінджера, можна провести референдуми на «особливо спірних територіях, які неодноразово переходили з рук в руки протягом століть».
При цьому ексдержсекретар пише, що «мирний процес має пов’язати Україну з НАТО», оскільки «нейтралітет Києва більше не має сенсу», особливо після приєднання до Альянсу Фінляндії та Швеції. На мирний план Кіссінджера вже відреагували в Україні. Зокрема, свою думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
«Знову про „зберегти обличчя Путіну“. На жаль, навіть після 10 місяців війни пан Кіссінджер так нічого і не зрозумів… Ані природи цієї війни, ані її впливу на світовий порядок», — написав Подоляк у своєму Telegram
ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо.
_hunter написав:Понятно, что _какие-то_ цели/планы у него были. Но с чего вы решили, что вы их знаете?
ну, наприклад, дивлюсь чорновики Стамбульських домовленостей. Раджу вам теж глянути. Там багато цікавого, здатного прояснити цілі пуйла станом на весну 22.
fox767676 написав:"любые" будуть коли рф переповзе на правий берег,
отож, якщо підемо на "демілітаризацію" і "денацифікацію", то рф нічого не завадить переповзти на правий берег. Так що не треба ставити воза поперед коней.
Banderlog написав:за які гроші ви хочете утримувати мільйонну армію?
не у нас з вами має боліти голова про це. Чомусь пуйло боїться сильної української армії, інакше б не ставив таких умов.
Banderlog написав:Потом щодо денацифікації , не зрозуміло що вони мають на увазі, якщо церква і мова то я -за
за що ви конкретно? За те, щоб діти в російськомовних регіонах не знали української мови? За те, щоб рпцшні попи проповідували про "трієдіний" народ? Розкажіть, за що виступаєте ви?
flyman написав:Чому "на даний момент"?
бо у 22 році (після укр мобілізації і до рос мобілізації) на фронті переважали українські сили.
триєдіний народ то казочки. Навіть комуністи вчили про 15 республік 15 сестер) Потом шо значить оте народ? А росіяни які є українськими громадянами з якого народу? Сирський наприклад? А презедент наш української народності? Ну повертайте в паспорта графу національність я тільки за. Прєдупрєждаю я впишу румун) вписав би і єврей якшо б вони повірили чому це не знали мови? Вчіть всіх української, хто мішає?
Чому я за демобілізацію і проти нагрузки на економіку мільйонної армії?))))
То армія в нас буде контрактна чи кадрова? А до скількох років? ) Пенсії потом військові теж платити будете? З скількох років? А розмір військової пенсії Ви знаєте? От спитайте в пана полковника. Він розкаже. Може. Ви в курсі що в мене зара 75 % знижка на комуналь і вихід на пенсію в 55?
fox767676 написав:Я все-таки думаю, что (50%)- следующую неделю просаботирует и процесс перенесут на 2-3 месяца ближе к зиме, по аналогии с ресурсной сделкой. ну и размер подконтрольных территорий донецкой области к тому времени уменьшится, источник разногласий рассосется сам собой
та да там осталась самая "вкусная" агломерация для любителей биться лбом об стену
но что то мне подсказывает что ты казачок то засланный...
1:49 И мы, конечно, после того, как 1:52 завершилось там в Аляске всё это, мы 1:55 начали созваниваться с однопартийцами, 1:57 в том числе с помощниками конгрессменов, 2:00 сенаторов и в других штатах, и в 2:03 Вашингтоне. 2:05 Меня успокаивают тем, что Америка 2:08 продолжала помогать оружием и будет 2:11 Украину. Это 100%. 2:13 Теперь Конгресс, конечно, двухпартийный 2:17 друзья Украины 2:19 будет переосмысливать всё, что 2:21 произошло. 2:23 Конечно, надо будет менять тактику на 2:26 Трампа. То та нагрузка, которая была в 2:29 эти дни, она ничуть не изменится. 2:32 Напротив, плохо для Трампа то, что Пьюри 2:36 Соч опубликовал вчера опросы. 2:39 Рейтинг Трампа 32%. 2:43 Это ужасно, отвратительно. Это было до 2:46 встречи с Путиным. А если к этому 2:50 добавить вот эти провал, сегодняшний, 2:53 полнейший провал, то нам ничего хорошего 2:57 не судит республиканцам в ближайшие 3:00 месяцы, до тех пор, пока 3:03 народ американский не почувствует 3:04 изменения в политике Трампа, особенно во 3:06 внешней политике по отношению к Украине. 3:09 Я вам напомню, а несколько недель назад 3:13 были опубликованы опросы Гэлопа, э, 3:16 самого известного авторитетного 3:18 агентства, занимающегося опросами. 64% 3:22 американцев, независимо от партийной 3:24 произдести за неукоснительную помощь 3:26 Украине до полной её победы. Поэтому то, 3:31 что произошло сегодня, оно не будет 3:33 воспринято 3:35 большинством американцев позитивно в 3:38 пользу Трампа. Абсолютно нет.
... 8:45 Так вот, сегодня в интервью FX News этот 8:49 наш идиот, президент стал говорить о 8:51 том, повторять несколько раз, что это 8:54 война Европы, что это война Байдена. 8:57 Боже мой, страшно было слушать это. 9:00 Конечно, я не один возмущаюсь, друзья 9:03 мои. У нас сейчас очень серьёзная такая 9:06 обстановка, напряжёнка. Партия 9:08 расколота, 9:11 несмотря на то, что нас большинство в 9:13 партии республиканское крыло. И тем не 9:15 менее позор. Позор на весь мир. Пятно, 9:20 которое 9:22 десятилетиями, если не столетиями, не 9:23 смоем, мы не сможем смыть.
+++ yanyura спасибо
вот этот вот текст выше нужно написать на лбу "железнокопытному" номерному фоксу сотоварищи
Shaman написав:ти збрехав, коли сказав що я там щось не те написав. немає аргументів, що я неправий.
Не "щось не те" - а полный бред - не брэши "немає аргументів"? -- сегодняшняя новость от Reuters _без_ пунктов про денацификацию/демиталиризацию - это что?
наведи цитату, що я написав маячню... немає? то не бреши.
для покручів ще раз нагадаю, що я задав питання - що з цими двома пунктами - денацифікація та демілітаризація? й припустив, що їх могли викинути на смітник. у публікації Рейтерс ми побачили, що поки ці пункти за дужками. в чому ти бовдур бачиш протиріччя? юо ти особисто ні питання сформулювати не можеш, ні відповідь - що більш-менш вдається - це цитувати.
дуже хочеш на мене накинути - то накидай. дурнику щоб накинути, не потрібні аргументи, - на то він й дурник. але просто всі інші це розуміють
detroytred написав:Як правило, саме за рахунок роботяг отой капітал приростає... І коли зайвим капіталом став володіти навіть пенесічний роботяга, пенс, то й проблема розвитку ринків загострилась.
Цікава фантазія.. Дай статистичні данні по яким ти орієнтуєшся і заявляєш про ріст капіталу в роботяг..
ПС додатково а - уточни - яку величину грошей(вартість акцій) ти вважаєш достатнім накопичення капіталу. б - який відсоток з 30 млн роботяг+пенсіонерів - володіє отим твоїм достатнім капіталом.
ППС для всіх інших а - рівень споживання тим чи іншим боком звязаний з обємом ринку( чим більше споживається на ринку-тим він більший) б - капітал це різниця між створеним і спожитим в - ріст ринку , це виключно ріст капіталу , тобто ріст створення мінус споживання Звідси висновок Якщо людина споживає ВСЕ створене-капітал в неї не зявиться не залежно від умов створених можновладцями для створення/споживання.
Так щоб легше було фантазувати і не виглядати дурнем Депозити домогосподарств станом на серпень 2024 року в млн грн у всіх валютах всього____________1 290 027 на вимогу___________830 691 до року_____________332 938 рік-два_____________115 335 більше двох років____11 063
Тобто на 30 млн осіб це по 43 000 грн Якщо на 3 млн осіб це по 430 000 грн На мою особисту думку -капітал це ВІД 1 млн грн ( впливає виключно на пенсію, збільшить її на 10000 грн/місяць)
Тобто в Україні точно менше 1 млн осіб які мають капітал трошки вищий від 1 млн грн
Да фіг тобі, місіонер, фіг. По тисячному колу спростовувати твої чергові єралашики?! Ніііт. Сам. Сам, місіонер, сам. Дєрзай.
Ти взагалі не віддупляєш природи капіталу, природи капіталу ринку. Не ларька, а ринку країни. Проблема і задача розвитку ринку не стільки в накопиченні капіталу, а в можливостях його обертання. Звісно обертання з прибутком. Накопичити-створити ти можеш хоч будинки-привиди, хоч міста-привиди. Хоч молоко в море виливати, хоч поля перекопувати з урожаєм. І т.д. Почни з абетки... Може тоді побачиш хто тобі, споживаючи твої будинок, горілку, таксі, дав прибуток на капітал. Ще згадай, що ти відібрав шматок в таких же конкурентів продавців... Виграв в них((
І штовхай свою місію, свій білий шум, але якось без мене. Бо я краще, ніж кнопати тобі спростування, почитаю те, що цікавить і що обговорюють тут форумчани --- Зе, Трампа і т.д.
І якщо-що, то за нестачею поваги звертайся до лікарів, які лікують комплекси.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 сер, 2025 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:ти збрехав, коли сказав що я там щось не те написав. немає аргументів, що я неправий.
Не "щось не те" - а полный бред - не брэши "немає аргументів"? -- сегодняшняя новость от Reuters _без_ пунктов про денацификацию/демиталиризацию - это что?
наведи цитату, що я написав маячню... немає? то не бреши.
для покручів ще раз нагадаю, що я задав питання - що з цими двома пунктами - денацифікація та демілітаризація? й припустив, що їх могли викинути на смітник.
Цитата - на первой картинке: Это и есть "маячню": на серьезных щах обсуждать "два важливі питання", которые давно в утиль пошли -- нет никакого "якщо". О чем я сразу же (в ответе thenewpic и написал) - для покручів ще раз нагадаю
thenewepic написав: А як же "демілітаризація" і "денацифікація"? Пуйло відступить від цих вимог?
за які гроші ви хочете утримувати мільйонну армію? Скільки платити солдатам ? 25 тисяч? Ви певні що люди погодяться на це? Це ж не в казармах жити? Яка армія для України оптимальна? Тисяч 200? Потом щодо денацифікації , не зрозуміло що вони мають на увазі, якщо церква і мова то я -за.
не вмикай дурника нам немає потреби в мільйонній армії в мирний час, та й дійсно не потягнемо. але вони хотіли й обмеження по кількості озброєння, й відсутність ракет, й щоб ми повернули всю західну зброю... тобто фактично вони хочуть роззброєння України.
церква - то зрозуміло. але нехай вони в церкві вчать Біблію та діяння Христа. а руського міру та третього риму в Біблії немає, це єретичні вигадки рпц. та й взагалі,чого це всі країни срср - це канонічна територія рпц? з якого переляку вони так вирішили?
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 17 сер, 2025 20:47, всього редагувалось 1 раз.