_hunter написав:Не "щось не те" - а полный бред - не брэши "немає аргументів"? -- сегодняшняя новость от Reuters _без_ пунктов про денацификацию/демиталиризацию - это что?
наведи цитату, що я написав маячню... немає? то не бреши.
для покручів ще раз нагадаю, що я задав питання - що з цими двома пунктами - денацифікація та демілітаризація? й припустив, що їх могли викинути на смітник.
Цитата - на первой картинке: Это и есть "маячню": на серьезных щах обсуждать "два важливі питання", которые давно в утиль пошли -- нет никакого "якщо". О чем я сразу же (в ответе thenewpic и написал) - для покручів ще раз нагадаю
давно пішли в утиль - оце твоя головна вигадка. руські, й путін теж, про це кажуть цілий 2025 рік, й в серпні теж здається.
те, що в повідомленні Рейтерс цих пунктів немає, не означає що їх не було раніше - в тебе великі проблеми з логікою бо так, з цими пунктами ніяких перемовин не буде. та й повідомлення Рейтерс -
Співрозмовники агентства, які побажали зберегти анонімність, наголосили, що їхні дані щодо пропозицій російського диктатора здебільшого базуються на обговореннях між європейськими лідерами, США та Україною, і вони не є вичерпними.
тому ці пункти зникли лише зараз, після перемовин на Алясці.
а ти накидай далі - бо інакше ти не можеш. всі твої повідомлення це спроба паплюжити або Україну, або форумчан, які за Україну
>>> про це кажуть цілий 2025 рік, й в серпні теж здається Если здається - ты же пруфы найдешь без проблем?
>>> не означає що їх не було раніше Не означає. Более того: я и не писал, что "їх не було раніше". И даже еще более: я написал, что они ушли в утиль в тебе великі проблеми з логікою
_hunter написав:Там половина пунктов написаны в стиле "письмо турецкому султану": как бы еще забавнее понасмехаться над украинской делегацией.
і знову велика наївність. Ну ок, подивимось. Я буду тільки радий, якщо ви виявитесь праві.
Banderlog написав:Потом шо значить оте народ?
визначення можна глянути у словнику.
Banderlog написав:Ну повертайте в паспорта графу національність я тільки за
до чого тут національність? Не смішіть.
Banderlog написав:чому це не знали мови? Вчіть всіх української, хто мішає?
якщо людину змалку з усіх сторін не оточує певна мова, за кілька годин на тиждень у школі вона її не опанує. Якщо дозволити (навіть на місцевому рівні) в російськомовних регіонах російську мову у медіа та у спілкуванні з державою, то жодного слова українською там люди місяцями не чутимуть. А отже в першу чергу це впливатиме на дітей. А значить - на майбутнє країни.
Banderlog написав:Пенсії потом військові теж платити будете? З скількох років?
з пенсіями буде розбиратися уряд. Будуть гроші в бюджеті, то будуть і пенсії. Не буде грошей, то пенсій не буде у всіх. Але в будь-якому разі, не питання пенсій обговорюється на переговорах, а питання обмеження номенклатури засобів і граничної кількості військових.
1:49 И мы, конечно, после того, как 1:52 завершилось там в Аляске всё это, мы 1:55 начали созваниваться с однопартийцами, 1:57 в том числе с помощниками конгрессменов, 2:00 сенаторов и в других штатах, и в 2:03 Вашингтоне. 2:05 Меня успокаивают тем, что Америка 2:08 продолжала помогать оружием и будет 2:11 Украину. Это 100%. 2:13 Теперь Конгресс, конечно, двухпартийный 2:17 друзья Украины 2:19 будет переосмысливать всё, что 2:21 произошло. 2:23 Конечно, надо будет менять тактику на 2:26 Трампа. То та нагрузка, которая была в 2:29 эти дни, она ничуть не изменится. 2:32 Напротив, плохо для Трампа то, что Пьюри 2:36 Соч опубликовал вчера опросы. 2:39 Рейтинг Трампа 32%. 2:43 Это ужасно, отвратительно. Это было до 2:46 встречи с Путиным. А если к этому 2:50 добавить вот эти провал, сегодняшний, 2:53 полнейший провал, то нам ничего хорошего 2:57 не судит республиканцам в ближайшие 3:00 месяцы, до тех пор, пока 3:03 народ американский не почувствует 3:04 изменения в политике Трампа, особенно во 3:06 внешней политике по отношению к Украине. 3:09 Я вам напомню, а несколько недель назад 3:13 были опубликованы опросы Гэлопа, э, 3:16 самого известного авторитетного 3:18 агентства, занимающегося опросами. 64% 3:22 американцев, независимо от партийной 3:24 произдести за неукоснительную помощь 3:26 Украине до полной её победы. Поэтому то, 3:31 что произошло сегодня, оно не будет 3:33 воспринято 3:35 большинством американцев позитивно в 3:38 пользу Трампа. Абсолютно нет.
... 8:45 Так вот, сегодня в интервью FX News этот 8:49 наш идиот, президент стал говорить о 8:51 том, повторять несколько раз, что это 8:54 война Европы, что это война Байдена. 8:57 Боже мой, страшно было слушать это. 9:00 Конечно, я не один возмущаюсь, друзья 9:03 мои. У нас сейчас очень серьёзная такая 9:06 обстановка, напряжёнка. Партия 9:08 расколота, 9:11 несмотря на то, что нас большинство в 9:13 партии республиканское крыло. И тем не 9:15 менее позор. Позор на весь мир. Пятно, 9:20 которое 9:22 десятилетиями, если не столетиями, не 9:23 смоем, мы не сможем смыть.
тут що філіал американського форуму? такі мага аж пре
пес патрон просуває російську пропаганду під виглядом офіційної подоляцької але нагадаю подоляк - засланий російський пропагандист, як і його шістки типа казанського (гиги) так що стули свій писок і насолоджуйся останніми днями без намордника ви ще будете сидіти у в'язниці за те шо під прикриттям нібито турбопатріотичних гасел затягували хід війни, послаблюючи переговорні позиції України. це називається саботаж
Пес Патрон та Песікот живуть в одному під'їзді. Тільки Патрона всі сусіди люблять, а Песікота ні. За його характер.
может потому что кто то постоянно(как на родине, в Чердыни, в любимом бараке квадроберного детства) ссыт в парадном и на половики, и на ступеньки, и под лестницей?
Макрон назвал «капитуляцией» предложения России по мирному соглашению с Украиной.
«Сегодня есть только одно государство, которое предлагает мир, который был бы капитуляцией, – это Россия», - заявил он на видеоконференции «коалиции желающих».
По его словам, «не может быть и речи о территориальной дискуссии по Украине без законных, демократически избранных лидеров Украины».
Также нужна «увязка любого территориального вопроса с гарантиями безопасности», которые будут включать финансирование украинской армии.
«Любое соглашение, которое основано на отсутствии украинской армии, на сокращении украинской армии, было бы неискренним соглашением, которое обязательно не будет соблюдаться… Поэтому формат украинской армии является первым столпом этих гарантий безопасности», - сказал Макрон.
Второй «столп» гарантий Украине, по его словам - это ввод западных военных в Украину.
«Несколько государств готовы это сделать, начиная от тренировок и логистики и заканчивая присутствием в негорячих точках, то есть не на линии фронта, не на спорных территориях, а чтобы на стороне Украины присутствовали союзные силы. Мы представим это, спросив также Соединенные Штаты Америки, в какой степени и в какой степени они готовы присоединиться к последним, поскольку они поставили себя за стол гарантий безопасности и подтвердили это», - сказал Макрон. (С) _________________________________ І де тут точки сопрікосновєнія можуть бути?!
flyman написав:так я не зрозумів, хто вже бачив нову лінію Керзона? таке враження, що незламники хочуть її по Дніпру або західніше
ти як вважаєш зрадили Пес Ікот та Понаїх Прохожий свого інтернет-побратима Яна Юру ? чи вони потужно stand with yanyura? відосик турбонезламний запостити, 100 грн стерненку, охаяти всіх незгодних в інтернеті - і совість чиста, і патріотизм вирує, території самі повертаються всупереч законам фізики та економіки
