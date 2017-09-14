Додано: Нед 17 сер, 2025 20:58

_hunter написав: Там половина пунктов написаны в стиле "письмо турецкому султану": как бы еще забавнее понасмехаться над украинской делегацией. Там половина пунктов написаны в стиле "письмо турецкому султану": как бы еще забавнее понасмехаться над украинской делегацией.

Banderlog написав: Потом шо значить оте народ? Потом шо значить оте народ?

Banderlog написав: Ну повертайте в паспорта графу національність я тільки за Ну повертайте в паспорта графу національність я тільки за

Banderlog написав: чому це не знали мови? Вчіть всіх української, хто мішає? чому це не знали мови? Вчіть всіх української, хто мішає?

Banderlog написав: Пенсії потом військові теж платити будете?

З скількох років? Пенсії потом військові теж платити будете?З скількох років?

і знову велика наївність. Ну ок, подивимось. Я буду тільки радий, якщо ви виявитесь праві.визначення можна глянути у словнику.до чого тут національність? Не смішіть.якщо людину змалку з усіх сторін не оточує певна мова, за кілька годин на тиждень у школі вона її не опанує. Якщо дозволити (навіть на місцевому рівні) в російськомовних регіонах російську мову у медіа та у спілкуванні з державою, то жодного слова українською там люди місяцями не чутимуть. А отже в першу чергу це впливатиме на дітей. А значить - на майбутнє країни.з пенсіями буде розбиратися уряд. Будуть гроші в бюджеті, то будуть і пенсії. Не буде грошей, то пенсій не буде у всіх. Але в будь-якому разі, не питання пенсій обговорюється на переговорах, а питання обмеження номенклатури засобів і граничної кількості військових.