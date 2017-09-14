RSS
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 21:53

  flyman написав:
  fox767676 написав:А взагалі Славко видав базу турботужника у цьому відео про яку я здогадувався
Тригерити москву,Пекін, Вашингтон поки рф не дійде до Чопа і всіх пенсіонерів та цицькоцмудильників не переведе на рос.собес

і тоді вона розпадеться під вагою кровосісів




там вже навіть московити почали про щось здогадуватися - під відосиками питають а що , тепер їм утримувати пенсів-інвалідів новоокупованих територій
але ,нажаль, враховуючі непоганий стан ракетобудівництва є ризик що населення вони викурять раніше
Тільки калічні старці типу Пса Ікоти та Понаїх Прохожого сподіваються що мають шанс десь пересидіти поки випаде можливість припасти до цицькі рос.собесу
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 22:37

  _hunter написав:
  thenewepic написав:
  _hunter написав:она _уже_ внесена. -- перечитайте Статью 10
ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо.
  _hunter написав:Понятно, что _какие-то_ цели/планы у него были. Но с чего вы решили, что вы их знаете?
ну, наприклад, дивлюсь чорновики Стамбульських домовленостей. Раджу вам теж глянути. Там багато цікавого, здатного прояснити цілі пуйла станом на весну 22.

>>> ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо
Ну значт потому он из повестки и пропал :)

>>> Там багато цікавого, здатного прояснити цілі
Там половина пунктов написаны в стиле "письмо турецкому султану": как бы еще забавнее понасмехаться над украинской делегацией. Стратегия сработала: делегаця "в слезах" из Стамбула убежала - даже не озвучив встречные условия... :oops:


Что это за дипломаты что в слезах убегают? Работа дипломата как раз в том чтоб мурчать и договариваться с кем скажут - орать "будем воевать до последнего" это работа главкома. А работа разведчиков давать информацию о реальных ресурсах врага тому кто дает указания дипломатам. А работа верховного главкома - давать указания дипломатам и армии исходя из данных разведки. И вот теперь главный вопрос - так кто же в этой цепочке халатно выполнил свою работу что через 3 года войны мы опять договариваемся о том же о чем могли договориться 3 года назад избежав кучу смертей?
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:тут що філіал американського форуму? такі мага аж пре

А що, тільки "вибрані" можуть тут писати та викладати відосики про Трампа :?:
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 22:45

  katso написав:
  _hunter написав:
  thenewepic написав:ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо.
......
ну, наприклад, дивлюсь чорновики Стамбульських домовленостей. Раджу вам теж глянути. Там багато цікавого, здатного прояснити цілі пуйла станом на весну 22.

>>> ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо
Ну значт потому он из повестки и пропал :)

>>> Там багато цікавого, здатного прояснити цілі
Там половина пунктов написаны в стиле "письмо турецкому султану": как бы еще забавнее понасмехаться над украинской делегацией. Стратегия сработала: делегаця "в слезах" из Стамбула убежала - даже не озвучив встречные условия... :oops:


Что это за дипломаты что в слезах убегают? Работа дипломата как раз в том чтоб мурчать и договариваться с кем скажут - орать "будем воевать до последнего" это работа главкома. А работа разведчиков давать информацию о реальных ресурсах врага тому кто дает указания дипломатам. А работа верховного главкома - давать указания дипломатам и армии исходя из данных разведки. И вот теперь главный вопрос - так кто же в этой цепочке халатно выполнил свою работу что через 3 года войны мы опять договариваемся о том же о чем могли договориться 3 года назад избежав кучу смертей?

Ну, какие есть. :oops: Как тут один "теоретик" пишет: то ли народ мало к зеркалу подходил, то ли та делегация -- непонятно. Но критиковать/обсуждать эту вопиющую некомпетентность - нельзя. Нужно в зеркало смотреть... :roll:
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 22:53

Якого кольору в Зе буде костюм?
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 22:56

  UA написав:Якого кольору в Зе буде костюм?

Який костюм, йдемо на друге коло неповаги.
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 22:58

  fox767676 написав:25 листопада 1991 року. В Конгресі США виступає тодішній сенатор Джозеф Байден.

Він просить президента Джорджа Буша домогтися роззброєння України, а також вилучення в неї ядерної зброї.

Зверніть увагу на енергійність та рішучість у справі роззброєння України, і порівняйте з жалюгідним бовкотінням коли треба було надати зброю у 2022




Калика перехожая никакого языка кроме русского не знает, но право голоса как и Пёс Икота имеет.
В этом и корень проблем
