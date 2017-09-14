|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 17 сер, 2025 21:53
flyman написав: fox767676 написав:
А взагалі Славко видав базу турботужника у цьому відео про яку я здогадувався
Тригерити москву,Пекін, Вашингтон поки рф не дійде до Чопа і всіх пенсіонерів та цицькоцмудильників не переведе на рос.собес
і тоді вона розпадеться під вагою кровосісів
там вже навіть московити почали про щось здогадуватися - під відосиками питають а що , тепер їм утримувати пенсів-інвалідів новоокупованих територій
але ,нажаль, враховуючі непоганий стан ракетобудівництва є ризик що населення вони викурять раніше
Тільки калічні старці типу Пса Ікоти та Понаїх Прохожого сподіваються що мають шанс десь пересидіти поки випаде можливість припасти до цицькі рос.собесу
fox767676
Додано: Нед 17 сер, 2025 22:37
_hunter написав: thenewepic написав: _hunter написав:
она _уже_ внесена. -- перечитайте Статью 10
ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо.
_hunter написав:
Понятно, что _какие-то_ цели/планы у него были. Но с чего вы решили, что вы их знаете?
ну, наприклад, дивлюсь чорновики Стамбульських домовленостей. Раджу вам теж глянути. Там багато цікавого, здатного прояснити цілі пуйла станом на весну 22.
>>> ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо
Ну значт потому он из повестки и пропал
>>> Там багато цікавого, здатного прояснити цілі
Там половина пунктов написаны в стиле "письмо турецкому султану": как бы еще забавнее понасмехаться над украинской делегацией. Стратегия сработала: делегаця "в слезах" из Стамбула убежала - даже не озвучив встречные условия...
Что это за дипломаты что в слезах убегают? Работа дипломата как раз в том чтоб мурчать и договариваться с кем скажут - орать "будем воевать до последнего" это работа главкома. А работа разведчиков давать информацию о реальных ресурсах врага тому кто дает указания дипломатам. А работа верховного главкома - давать указания дипломатам и армии исходя из данных разведки. И вот теперь главный вопрос - так кто же в этой цепочке халатно выполнил свою работу что через 3 года войны мы опять договариваемся о том же о чем могли договориться 3 года назад избежав кучу смертей?
katso
Додано: Нед 17 сер, 2025 22:39
flyman написав:
тут що філіал американського форуму? такі мага аж пре
А що, тільки "вибрані" можуть тут писати та викладати відосики про Трампа
yanyura
Додано: Нед 17 сер, 2025 22:45
katso написав:
Что это за дипломаты что в слезах убегают
_hunter написав: thenewepic написав:
ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо.
......
ну, наприклад, дивлюсь чорновики Стамбульських домовленостей. Раджу вам теж глянути. Там багато цікавого, здатного прояснити цілі пуйла станом на весну 22.
>>> ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо
Ну значт потому он из повестки и пропал
>>> Там багато цікавого, здатного прояснити цілі
Там половина пунктов написаны в стиле "письмо турецкому султану": как бы еще забавнее понасмехаться над украинской делегацией. Стратегия сработала: делегаця "в слезах" из Стамбула убежала - даже не озвучив встречные условия...
? Работа дипломата как раз в том чтоб мурчать и договариваться с кем скажут - орать "будем воевать до последнего" это работа главкома. А работа разведчиков давать информацию о реальных ресурсах врага тому кто дает указания дипломатам. А работа верховного главкома - давать указания дипломатам и армии исходя из данных разведки. И вот теперь главный вопрос - так кто же в этой цепочке халатно выполнил свою работу что через 3 года войны мы опять договариваемся о том же о чем могли договориться 3 года назад избежав кучу смертей?
Ну, какие есть.
Как тут один "теоретик" пишет: то ли народ мало к зеркалу подходил, то ли та делегация -- непонятно. Но критиковать/обсуждать эту вопиющую некомпетентность - нельзя. Нужно в зеркало смотреть...
_hunter
Додано: Нед 17 сер, 2025 22:53
Якого кольору в Зе буде костюм?
UA
Додано: Нед 17 сер, 2025 22:56
UA написав:
Якого кольору в Зе буде костюм?
Який костюм, йдемо на друге коло неповаги.
stm
Додано: Нед 17 сер, 2025 22:58
fox767676 написав:
25 листопада 1991 року. В Конгресі США виступає тодішній сенатор Джозеф Байден.
Він просить президента Джорджа Буша домогтися роззброєння України, а також вилучення в неї ядерної зброї.
Зверніть увагу на енергійність та рішучість у справі роззброєння України, і порівняйте з жалюгідним бовкотінням коли треба було надати зброю у 2022
Калика Перехожая никакого языка кроме русского не знает, но право голоса как и Пёс Икота имеет.
В этом и корень проблем
fox767676
Додано: Нед 17 сер, 2025 23:02
fler
Дякую! Таких як я дуже багато. Тільки 2 факта:
1. На перереєстрацію житла по московитським законам в мойому районі подали документи менш 5 відсотків людей.
2. Всупереч розпорядженню облфюрера сальдо про зняття супутникових антен типу "Горинич" і всановленню замість них московитських тарілок "мір", ніхто з місцевих не поспішає їх знимати, бо тіки по ним вони (у кого нема Інету) можуть дивитись новини з України.
yanyura
Додано: Нед 17 сер, 2025 23:06
stm написав: UA написав:
Якого кольору в Зе буде костюм?
Який костюм, йдемо на друге коло неповаги.
І знову підсрачниками на камери викинуть з зали?
Тоді смисл туди їхати?) Хай сидить в бункері разом з єрмаком
не відкладаючи далеко автомати)
Banderlog
Додано: Нед 17 сер, 2025 23:08
yanyura написав:fler
Дякую! Таких як я дуже багато. Тільки 2 факта:
бо тіки по ним вони (у кого нема Інету) можуть дивитись новини з України.
тримаймо стрій!
підпалити трансформаторну будку на жд не пробували?
Або наварити їжаків і накидати під фуру?)
Banderlog
