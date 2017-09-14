RSS
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:33

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: тримаймо стрій! :lol: підпалити трансформаторну будку на жд не пробували?
Або наварити їжаків і накидати під фуру?)

сам ти далеко не герой - а чого собі дозволяєш кепкувати над тими, хто на окупованих територіях? .

це хто тобі сказав шо я боязьливий? )
да я дозволяю собі кепкувати над тими хто на окупованих територіях) і? Ти щитаєш шо до тих що пішли на співпрацю з окупантами питань нема? )

воно ж по твоїй "грізній" поведінці на форумі видно. по твоєму відношенню до жінки.

з такими, як ти все зрозуміло, - напевне й над в'язнями німецьких таборів кепкуєш, а над ГУЛАГом - бо твої ж туди не потрапили? вчасно здали сусідів? ;) але коли опинишся в окупації - ось тоді твоя поведінка швидко зміниться, як там - ще в стрибку :lol:

мова йде не про тих, хто пішов на співпрацю, а хто через різні причини залишився в окупації. на півдні країни - через недолугі дії держави перед нападом Раші.
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:39

Какие карты могут быть у Трампа на руках завтра?
1. Резкое сокращение помощи
2. Информация о русских планах , в т.ч. и об "учениях" в Беларуси осенью
3. Компромат
4. Личные гарантии
Что у Зеленского ?
Разве что эмоциональный шантаж что крах Украины ляжет чёрным пятном на Трампа
Какой компромисс может быть ? Еще несколько месяцев или недель войны и предкатострофическое состояние , после которого уже ни у кого не будет вопросов
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:46

  Shaman написав:сам ти далеко не герой - а чого собі дозволяєш кепкувати над тими, хто на окупованих територіях?
з такими, як ти все зрозуміло, - напевне й над в'язнями німецьких таборів кепкуєш, а над ГУЛАГом - бо твої ж туби не потрапили? вчасно здали сусідів? ;) але коли опигишся в полоні - ось тоді твоя поведінка швидко зміниться, як там - ще в стрибку :
по твоєму чоловік зобовязаний бути галантним і ставитись шанобливо до забитих батогами і налогами? А також довсіх жінок, інвалідів, геїв, бомжів та ссикунів? :lol: це з якої радості? Бо я котик зсу?іще до чого ти освенцим приліпив?
А хіба пансьтво там у полоні? Бо вже підпалило трансформаторну будку на жд ? )
Тоді забираю свої слова назад.
Чи може ти вважаєш що заклики до непокори окупантам , до саботажу та диверсій недоречними?
Пора б тебе в сбу здати
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 00:02

"І будки трансформаторної не спалили"(с)
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 00:08

  fox767676 написав:"І будки трансформаторної не спалили"(с)

вони ж світло дають дивитися потужні канали
