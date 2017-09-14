|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 18 сер, 2025 00:08
fox767676 написав:
"І будки трансформаторної не спалили"(с)
вони ж світло дають дивитися потужні канали
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40461
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 18 сер, 2025 01:22
fox767676 написав:
Разве что эмоциональный шантаж что крах Украины ляжет чёрным пятном на Трампа
А чего он должен лечь на Трампа если тот сам заявил что будет вот так вот, и никогда ничего другого кроме "быстро закончить войну" вроде и не обещал
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1384
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 18 сер, 2025 01:24
Shaman написав: katso написав:
... И вот теперь главный вопрос - так кто же в этой цепочке халатно выполнил свою работу что через 3 года войны мы опять договариваемся о том же о чем могли договориться 3 года назад избежав кучу смертей?
знову чергова брехня - ніяких прийнятних пропозицій для обговорення три роки тому не існувало - лише капітуляція. й тоді б постраждало набагато більше людей...
а зараз існують?
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1384
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 18 сер, 2025 01:30
katso написав: fox767676 написав:
Разве что эмоциональный шантаж что крах Украины ляжет чёрным пятном на Трампа
А чего он должен лечь на Трампа если тот сам заявил что будет вот так вот, и никогда ничего другого кроме "быстро закончить войну" вроде и не обещал
Вы не поняли
Пятно не от "быстро закончить войну" а от вьетнамско-афганского сценария. Он перейдёт из разряда гипотетческого в неизбежный
в случае самоустранения Трампа. Трамп такого точно не мог обещать, только намекнуть. Байденовских эзоповых намёков шёпотом Зеленский не понимал, теперь посмотрим что получится завтра у более прямолинейного Трампа. Думаю это самый страшный день для Зеленского после дня вторжения, ну и может визитов к стоматологу. Группа поддержки из евролидеррв намекает..
Зря он прыгал на порошенко по поводу минских. Какой мерой менял такой и его отмеряют.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4041
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 18 сер, 2025 02:12
Banderlog написав:
Shaman написав: Banderlog написав:
тримаймо стрій!
підпалити трансформаторну будку на жд не пробували?
Або наварити їжаків і накидати під фуру?)
сам ти далеко не герой - а чого собі дозволяєш кепкувати над тими, хто на окупованих територіях? .
це хто тобі сказав шо я боязьливий? )
да я дозволяю собі кепкувати над тими хто на окупованих територіях) і? Ти щитаєш шо до тих що пішли на співпрацю з окупантами
питань нема? )
Якщо це на мою адресу, то після деокупації Херсонщини я запрошую вас бути особисто присутним, коли мене, на моє прохання, будуть перевіряти на поліграфі чи співпрацював я з окупантами.
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 6388
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 2048 раз.
- Подякували: 1536 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|120802
|
|
|1493
|303432
|
|
|6076
|973835
|
|