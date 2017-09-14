|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Пон 18 сер, 2025 00:08
fox767676 написав:
"І будки трансформаторної не спалили"(с)
вони ж світло дають дивитися потужні канали
3
Додано: Пон 18 сер, 2025 01:22
fox767676 написав:
Разве что эмоциональный шантаж что крах Украины ляжет чёрным пятном на Трампа
А чего он должен лечь на Трампа если тот сам заявил что будет вот так вот, и никогда ничего другого кроме "быстро закончить войну" вроде и не обещал
Додано: Пон 18 сер, 2025 01:24
Shaman написав: katso написав:
... И вот теперь главный вопрос - так кто же в этой цепочке халатно выполнил свою работу что через 3 года войны мы опять договариваемся о том же о чем могли договориться 3 года назад избежав кучу смертей?
знову чергова брехня - ніяких прийнятних пропозицій для обговорення три роки тому не існувало - лише капітуляція. й тоді б постраждало набагато більше людей...
а зараз існують?
Додано: Пон 18 сер, 2025 01:30
katso написав: fox767676 написав:
Разве что эмоциональный шантаж что крах Украины ляжет чёрным пятном на Трампа
А чего он должен лечь на Трампа если тот сам заявил что будет вот так вот, и никогда ничего другого кроме "быстро закончить войну" вроде и не обещал
Вы не поняли
Пятно не от "быстро закончить войну" а от вьетнамско-афганского сценария. Он перейдёт из разряда гипотетческого в неизбежный
в случае самоустранения Трампа. Трамп такого точно не мог обещать, только намекнуть. Байденовских эзоповых намёков шёпотом Зеленский не понимал, теперь посмотрим что получится завтра у более прямолинейного Трампа. Думаю это самый страшный день для Зеленского после дня вторжения, ну и может визитов к стоматологу. Группа поддержки из евролидеррв намекает..
Зря он прыгал на порошенко по поводу минских. Какой мерой менял такой и его отмеряют.
Додано: Пон 18 сер, 2025 02:12
Banderlog написав:
Shaman написав: Banderlog написав:
тримаймо стрій!
підпалити трансформаторну будку на жд не пробували?
Або наварити їжаків і накидати під фуру?)
сам ти далеко не герой - а чого собі дозволяєш кепкувати над тими, хто на окупованих територіях? .
це хто тобі сказав шо я боязьливий? )
да я дозволяю собі кепкувати над тими хто на окупованих територіях) і? Ти щитаєш шо до тих що пішли на співпрацю з окупантами
питань нема? )
Якщо це на мою адресу, то після деокупації Херсонщини я запрошую вас бути особисто присутним, коли мене, на моє прохання, будуть перевіряти на поліграфі чи співпрацював я з окупантами.
7
Додано: Пон 18 сер, 2025 02:15
fox767676 написав:
Зря он прыгал на порошенко по поводу минских. Какой мерой менял такой и его отмеряют.
Щось не видно прєдварітєльних ласк електорату...
опять прийде в потних берцах а не лакових мештах)
1
1
Додано: Пон 18 сер, 2025 02:24
yanyura написав: Banderlog написав:
да я дозволяю собі кепкувати над тими хто на окупованих територіях) і? Ти щитаєш шо до тих що пішли на співпрацю з окупантами
питань нема? )
Якщо це на мою адресу, то після деокупації Херсонщини я запрошую вас бути особисто присутним, коли мене, на моє прохання, будуть перевіряти на поліграфі чи співпрацював я з окупантами.
) та не будуть,
ви ж тб патріотичне дивились?) Мож і кобзар є вдома?) І лєнточка оранжева з першого майдану?
Не здається Вам що коли ваша країна в вогні кожен повинен боротись?
Ви скидаєте місця розташування ворожих військ в сбу?
Де служили? з мінами знайомі? Мисливська зброя вдома є?
Запалювальні суміші виготовляти вмієте? Як працює жд транспорт електросистема знаєте? Окупант має знати що ця земля йому ворожа... що небезпека кругом...
Мож хоть тризуба намалюєте білою краскою на асфальті?
1
1
Додано: Пон 18 сер, 2025 02:58
Banderlog написав:
ну давайте оте важне з словника
За деякими визначеннями, народ - це сукупність людей, об'єднаних спільними ознаками, такими як походження, мова, культура, територія, історія, світогляд, традиції, психологічний склад, спільна самосвідомість.Згідно Конституції, «український народ» це громадяни держави всіх національностей.
Banderlog написав:
А ви військових спитали? вони згодні залишатись мобілізованими?
Чи ви і далі насильно будете тримати мільйонну армію і не будете платити та не буде ворога?
хто говорить про мільйонну армію після завершення бойових дій? Звичайно, армія мирного часу в Україні не може бути мільйонною. Проте головне, щоб ворог знав, що в разі потреби вона може такою стати і це ніяк не обмежено ніяким навʼязаним зовні законом.
fox767676 написав:
Еще несколько месяцев или недель войны и предкатострофическое состояние , после которого уже ни у кого не будет вопросов
не розумію тоді, чому пуйло йде зараз на замороження лінії фронту у Херсонській і Запорізькій областях. Адже досить почекати максимум кілька місяців, доки у нас гарантовано буде "предкатострофическое состояние" і можна забирати всі "конституційні території" і навіть більше. Ото він сам собі ворог, ага.
Додано: Пон 18 сер, 2025 03:17
Ньюпік
Ви історією цікавились ?
Більшість війн закінчувалася перемовинами, де були переможці і ті хто програли, чи паритет після 8 років хитання терезів як у ірано-іракській , але капітуляції та повний розгром були за рідкість. СРСР у 2св з 1941 -1943 вів багато сепаратний перемовин з рейхом. Іноді були близькі до угоди, але рейх був занадто потужно-незламний для поступок.
СРСР полишив спроби домовитися влітку 1943 коли союзники висадили десант в Італії і досягли там успіху. Якщо б рейх був більш поступливий він можливо би зберігся. Але хто буде союзником для України що відкриє другий фронт ? Росія несе втрати на війні , крім того ій не дуже посміхатися перспектива брати на свій собес немічних старців Пса Ікоту та Каліку Перехожого після окупації, тому визначила що досягла
Партетто Оптимуму у своїй експансії
Додано: Пон 18 сер, 2025 04:09
thenewepic написав: Banderlog написав:
ну давайте оте важне з словника
За деякими визначеннями, народ - це сукупність людей, об'єднаних спільними ознаками, такими як походження, мова, культура, територія, історія, світогляд, традиції, психологічний склад, спільна самосвідомість.Згідно Конституції, «український народ» це громадяни держави всіх національностей.
не здається вам що тут якесь протиріччя?) Хіба громадянство в нас тотожне спільному світогляду? І самосвідомості?)
