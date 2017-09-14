записувати в свою конституцію регіони в адміністративних кордонах, а потім відступати від цього, залишаючи у себе дві області без обласних центрів. Геніальний хід!
Дякую, тепер все зрозуміло!
Додано: Пон 18 сер, 2025 04:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 18 сер, 2025 04:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я ніде не говорив, що наводжу на 100% точне визначення. Воно недосконале, це очевидно. Але і не існує одного якогось на 100% точного критерію. Бо по будь-якому критерію можна буде знайти представників, що його не проходять, але є частиною народу.
Тому визначення з української конституції вважаю оптимальним, принаймні для України.
Додано: Пон 18 сер, 2025 04:21
Я не розумію. Вимагають Херсон - погано. Залишають Херсон - теж погано.
Ви з Херсону ? Чекаєте на російський собез як Пес Ікота з Калікою Перехожим ? В законодавстві рф нічого не сказано про адмінкордони Х та З областей, теоретично можно було б сторгувптись на Генічеськ з Бердянськом
