За деякими визначеннями, народ - це сукупність людей, об'єднаних спільними ознаками, такими як походження, мова, культура, територія, історія, світогляд, традиції, психологічний склад, спільна самосвідомість. Згідно Конституції, «український народ» це громадяни держави всіх національностей.
Banderlog написав:А ви військових спитали? вони згодні залишатись мобілізованими? Чи ви і далі насильно будете тримати мільйонну армію і не будете платити та не буде ворога?
хто говорить про мільйонну армію після завершення бойових дій? Звичайно, армія мирного часу в Україні не може бути мільйонною. Проте головне, щоб ворог знав, що в разі потреби вона може такою стати і це ніяк не обмежено ніяким навʼязаним зовні законом.
fox767676 написав:Еще несколько месяцев или недель войны и предкатострофическое состояние , после которого уже ни у кого не будет вопросов
не розумію тоді, чому пуйло йде зараз на замороження лінії фронту у Херсонській і Запорізькій областях. Адже досить почекати максимум кілька місяців, доки у нас гарантовано буде "предкатострофическое состояние" і можна забирати всі "конституційні території" і навіть більше. Ото він сам собі ворог, ага.
Ньюпік Ви історією цікавились ? Більшість війн закінчувалася перемовинами, де були переможці і ті хто програли, чи паритет після 8 років хитання терезів як у ірано-іракській , але капітуляції та повний розгром були за рідкість. СРСР у 2св з 1941 -1943 вів багато сепаратний перемовин з рейхом. Іноді були близькі до угоди, але рейх був занадто потужно-незламний для поступок. СРСР полишив спроби домовитися влітку 1943 коли союзники висадили десант в Італії і досягли там успіху. Якщо б рейх був більш поступливий він можливо би зберігся. Але хто буде союзником для України що відкриє другий фронт ? Росія несе втрати на війні , крім того ій не дуже посміхатися перспектива брати на свій собес немічних старців Пса Ікоту та Каліку Перехожого після окупації, тому визначила що досягла Партетто Оптимуму у своїй експансії
За деякими визначеннями, народ - це сукупність людей, об'єднаних спільними ознаками, такими як походження, мова, культура, територія, історія, світогляд, традиції, психологічний склад, спільна самосвідомість. Згідно Конституції, «український народ» це громадяни держави всіх національностей.
не здається вам що тут якесь протиріччя?) Хіба громадянство в нас тотожне спільному світогляду? І самосвідомості?)
fox767676 написав:Росія несе втрати на війні , крім того ій не дуже посміхатися перспектива брати на свій собес немічних старців Пса Ікоту та Каліку Перехожого після окупації, тому визначила що досягла
записувати в свою конституцію регіони в адміністративних кордонах, а потім відступати від цього, залишаючи у себе дві області без обласних центрів. Геніальний хід! Дякую, тепер все зрозуміло!
Banderlog написав:Хіба громадянство в нас тотожне спільному світогляду? І самосвідомості?)
я ніде не говорив, що наводжу на 100% точне визначення. Воно недосконале, це очевидно. Але і не існує одного якогось на 100% точного критерію. Бо по будь-якому критерію можна буде знайти представників, що його не проходять, але є частиною народу. Тому визначення з української конституції вважаю оптимальним, принаймні для України.
fox767676 написав:Росія несе втрати на війні , крім того ій не дуже посміхатися перспектива брати на свій собес немічних старців Пса Ікоту та Каліку Перехожого після окупації, тому визначила що досягла
записувати в свою конституцію регіони в адміністративних кордонах, а потім відступати від цього, залишаючи у себе дві області без обласних центрів. Геніальний хід! Дякую, тепер все зрозуміло!
Я не розумію. Вимагають Херсон - погано. Залишають Херсон - теж погано. Ви з Херсону ? Чекаєте на російський собез як Пес Ікота з Калікою Перехожим ? В законодавстві рф нічого не сказано про адмінкордони Х та З областей, теоретично можно було б сторгувптись на Генічеськ з Бердянськом
thenewepic написав:записувати в свою конституцію регіони в адміністративних кордонах, а потім відступати від цього, залишаючи у себе дві області без обласних центрів. Геніальний хід! Дякую, тепер все зрозуміло!
Вже від двох осіб (Портнікова та Чалого) чув, що Запоріжська з Херсонською території записані до конституції рфії інакше, ніж Донецька та Луганська. Тобто можна і без обласних центрів вивернути.
katso написав:... И вот теперь главный вопрос - так кто же в этой цепочке халатно выполнил свою работу что через 3 года войны мы опять договариваемся о том же о чем могли договориться 3 года назад избежав кучу смертей?
знову чергова брехня - ніяких прийнятних пропозицій для обговорення три роки тому не існувало - лише капітуляція. й тоді б постраждало набагато більше людей...
В якості гуморески:
Тоді було б гірше -- це забойний аргумент. Дійсно нєпєрєбєваємий нічим і ніяк(( Якщо б не зробили Майдан, то було б гірше.. Виконали б Мінські, то було б гірше.. Прийняли б Стамбульські у 2022, то було б гірше..
До речі, точ такий аргумент постійно застосовує також і оркостан, наприклад, не пішли б на агресію-вторгнення, то оркостану було б гірше.
Дуже поширений аргумент. Самим трешевим з ним виявся Яник(( В нього було: якби підписав асоціацію, то було б гірше. Тому й не підписав. І отримав...
«На порядку денному – завдання демілітаризації та денацифікації України, скасування антиросійських санкцій, відкликання всіх судових позовів проти Росії і повернення її активів, незаконно заарештованих на Заході. Усі ці положення мають бути прописані в юридично зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання», – повторив Лавров перелік пропагандистських вимог Кремля.
Путін заявив, що озвучені ним у червні 2024 року цілі та умови Росії щодо України залишаються в силі. Рік тому він вимагав від України виведення військ з чотирьох регіонів – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також вимагав письмової відмови від вступу до НАТО і оголошення нейтрального статусу країни.
нагадати, що він заявляв в червні 2024?
За словами Путіна, Россії для "мирного врегулювання" потрібен "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація".
Окремо всі позиції озвучив Лавров: — зняття заборони на переговори; — «денацифікація» та «демілітаризація» України; — міжнародне визнання російським Криму, Севастополя, «днр», «лнр», Херсонщини та Запоріжжя; — юридичне закріплення зобов’язань, які матимуть механізми забезпечення та безстроковий характер; — скасування санкцій, судових позовів та ордерів на арешт, повернення заморожених на Заході російських активів.
далі сам знайдеш.
тобто ти власне припущення видав за реальний стан речей, й почав на мене накидати. ось твоє перекручування та твоя брехня.
Частично убедил -- "говорящие головы" и в этом году про денацификацию вспоминали. Про Путина - нет:
Путін заявив, що озвучені ним у червні 2024 року цілі та умови Росії щодо України залишаються в силі.
katso написав:... И вот теперь главный вопрос - так кто же в этой цепочке халатно выполнил свою работу что через 3 года войны мы опять договариваемся о том же о чем могли договориться 3 года назад избежав кучу смертей?
знову чергова брехня - ніяких прийнятних пропозицій для обговорення три роки тому не існувало - лише капітуляція. й тоді б постраждало набагато більше людей...
В якості гуморески:
Тоді було б гірше -- це забойний аргумент. Дійсно нєпєрєбєваємий нічим і ніяк(( Якщо б не зробили Майдан, то було б гірше.. Виконали б Мінські, то було б гірше.. Прийняли б Стамбульські у 2022, то було б гірше..
До речі, точ такий аргумент постійно застосовує також і оркостан, наприклад, не пішли б на агресію-вторгнення, то оркостану було б гірше.
Дуже поширений аргумент. Самим трешевим з ним виявся Яник(( В нього було: якби підписав асоціацію, то було б гірше. Тому й не підписав. І отримав...
То з цього виходить, що ми нарешті дочекались найкращих переговорних позицій?🤦🏻 Чи ще ні, і будемо ще покращувати до... річки Дніпро?🤦🏻