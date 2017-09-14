|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 18 сер, 2025 09:03
А я давно кажу - поки потужники не стануть пліч-о-пліч/спина до спини, а незламниці не випустять з-під спідниць своїх чоловіків та синів і всі гуртом не підуть на фронт - то переговорні позиції НЕ мають жодних шансів на покращення!!!
Тож потужники і незламниці - доля країни у ваших руках!
Давайте не словом, а ділом!©
І тоді обов'язково все буде добре!!!©
5
Додано: Пон 18 сер, 2025 09:06
yanyura написав: Banderlog написав:
Shaman написав:
сам ти далеко не герой - а чого собі дозволяєш кепкувати над тими, хто на окупованих територіях? .
це хто тобі сказав шо я боязьливий? )
да я дозволяю собі кепкувати над тими хто на окупованих територіях) і? Ти щитаєш шо до тих що пішли на співпрацю з окупантами
питань нема? )
Якщо це на мою адресу, то після деокупації Херсонщини я запрошую вас бути особисто присутним, коли мене, на моє прохання, будуть перевіряти на поліграфі чи співпрацював я з окупантами
.
Там все чуть сложнее, увы
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
2
Додано: Пон 18 сер, 2025 09:06
Успіх написав:
Чи ще ні, і будемо ще покращувати до... річки Дніпро?🤦🏻
Нюанс: згідно бачення одного експерта одночасно відбувається "покращення" позицій і у ворога.
Через 1,5-2 роки йому писець.
А Україна ж може "покращувати" свої позиції хоч до Жовкви. Тобто в неї запас ще ого-го.
Тим паче, що точку неповернення (по демографії, економіці і т.д.) вона пройшла. Їй вже все рівно.
Який же розклад є реально - хз.
Бо навіть Буданов отак помилився зі своєю текою.
Додано: Пон 18 сер, 2025 09:07
Успіх написав:
Чи ще ні, і будемо ще покращувати до... річки Дніпро?🤦🏻
на заваді дуже багато бюджетосісьних ждунців, децимація не поможе
fox767676 написав:
не дуже посміхатися перспектива брати на свій собес немічних старців Пса Ікоту та Каліку Перехожого після окупації, тому визначила що досягла
Партетто Оптимуму у своїй експансії
1
3
Додано: Пон 18 сер, 2025 09:20
detroytred написав: thenewepic написав:
записувати в свою конституцію регіони в адміністративних кордонах, а потім відступати від цього, залишаючи у себе дві області без обласних центрів. Геніальний хід!
Дякую, тепер все зрозуміло!
Вже від двох осіб (Портнікова та Чалого) чув, що Запоріжська з Херсонською території записані до конституції рфії інакше, ніж Донецька та Луганська.
Тобто можна і без обласних центрів вивернути.
Так и есть:
Статья 65
1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации:
......Донецкая Народная Республика, ...... Луганская Народная Республика,
......
...... Запорожская область, ...... Херсонская область, Челябинская область, Ярославская область;
Статья 66
1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и конституцией республики.
2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа определяется Конституцией Российской Федерации и уставом края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, принимаемым законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта Российской Федерации.
А "устав области" можно по сто раз на день исправлять...
2
Додано: Пон 18 сер, 2025 09:28
detroytred написав:
А Україна ж може "покращувати" свої позиції хоч до Жовкви. Тобто в неї запас ще ого-го.
Тим паче, що точку неповернення (по демографії, економіці і т.д.) вона пройшла. Їй вже все рівно
.
Щось нагадало...
detroytred написав:
Бо навіть Буданов отак помилився зі своєю текою.
Ще б за це відсидів у в'язниці рік-два, щоб всі знали, що ляпати якзиком будь-що на таких високих посадах - не можна!
Додано: Пон 18 сер, 2025 09:39
Успіх написав:
щоб всі знали, що ляпати якзиком будь-що на таких високих посадах - не можна!
Він був впевнений на всі 100%.
Я гарно пам'ятаю те інтерв'ю і як він зухвало макав журналістку, що в нього в оцій теці на столі (і пальчиком по ній тук-тук) всі дані, всі розклади, всі розрахунки.
А в неї нуль, нічого, то й не варто, типа, носа сунути в ці справи, а тільки слухати та внімати.
І то отак грубо помилився, маючи "теку".
Стосовно можна чи не можна їм висловлюватися: а як отим посадовцям управляти, якщо не внушати впевненості?
Головне, щоб межу на зухвальство не переходили.
____________________________
\\\\щось нагадало\\\\\\
Суверенітет країни, а також влада в можновладців залишаються точно саме такими, як в межах кордонів 91, так і межах до Жовкви або хоч в межах останнього села.
