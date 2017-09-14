UA написав:fox767676 написав:Какие карты могут быть у Трампа на руках завтра?
1. Резкое сокращение помощи
2. Информация о русских планах , в т.ч. и об "учениях" в Беларуси осенью
3. Компромат
4. Личные гарантии
Что у Зеленского ?
Разве что эмоциональный шантаж что крах Украины ляжет чёрным пятном на Трампа
Какой компромисс может быть ? Еще несколько месяцев или недель войны и предкатострофическое состояние , после которого уже ни у кого не будет вопросов
1.Компромат
2.Компромат
3.Компромат
4.Компромат
інше питання - тов. Сі надав дозвіл на закінчення війни?
Всі ці західні клоуни забулися яка зараз країна є супердержавою.
Китай, згідно давньої традиції, сидить на березі жовтої ріки і чекає на пропливаючі трупи ворогів