Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:19

  UA написав:
  fox767676 написав:Какие карты могут быть у Трампа на руках завтра?
1. Резкое сокращение помощи
2. Информация о русских планах , в т.ч. и об "учениях" в Беларуси осенью
3. Компромат
4. Личные гарантии
Что у Зеленского ?
Разве что эмоциональный шантаж что крах Украины ляжет чёрным пятном на Трампа
Какой компромисс может быть ? Еще несколько месяцев или недель войны и предкатострофическое состояние , после которого уже ни у кого не будет вопросов

1.Компромат
2.Компромат
3.Компромат
4.Компромат
інше питання - тов. Сі надав дозвіл на закінчення війни?
Всі ці західні клоуни забулися яка зараз країна є супердержавою.

Китай, згідно давньої традиції, сидить на березі жовтої ріки і чекає на пропливаючі трупи ворогів
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:40

То плиточники/комбайнери мають воювати за спеціальнонавчених

  Успіх написав:А я давно кажу - поки потужники не стануть пліч-о-пліч/спина до спини, а незламниці не випустять з-під спідниць своїх чоловіків та синів і всі гуртом не підуть на фронт - то переговорні позиції НЕ мають жодних шансів на покращення!!!

Тож потужники і незламниці - доля країни у ваших руках!
Давайте не словом, а ділом!©

І тоді обов'язково все буде добре!!!©

І от підтвердження, що саме так☝️ можемо чогось досягти!
Бо надіятись на спеціальнонавчених військових, яких вчили військової справи пів їхнього пустого/нікчемного життя - зовсім не можна!
Замість того, щоб зараз тримати лінію оборони, вони... >>>
  Hotab написав:Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато.
Ввечері мене очікує А330-200 на Доху.
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:49

Згоден на умовах приниження Заходу.
Поки легких, а кращих і не буде
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:56

О! Дівчина яка отримала виплати за смерть героя України, сидить у конурах близько к ЛБЗ максимально не може придбати собі машину? І зуби у неї гарні і посмішка. Бісить, вірно?
Мирослав Олешко слідкує за градусом вашого диванного капітулянства )))
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:59

Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 12:02

йшов 4й рік війни

У Добропіллі, до якого наближається фронт, ремонтуватимуть дорогу за 10 млн грн

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025- ... rsion=true
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 12:03

Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 12:32

Убедил, признаю. В 2025 эти требования тоже звучали - пропустил :oops:
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 12:40

Ось зараз на Україну будуть тиснути віддати неокуповану частину Донбасу. А чому ніхто не пропоує ані у нас, ані на міжнародному рівні вирішувати територіальні питання, що зайшли в глухий кут або через які роками ллється кров, через референдум, тільки легітимний, на нормальних бланках, з міжнародними спострерігачами, не під дулами автоматів? Головне джерело влади - це ж народ, в усіх конституціях.
  hxbbgaf написав:Ось зараз на Україну будуть тиснути віддати неокуповану частину Донбасу. А чому ніхто не пропоує ані у нас, ані на міжнародному рівні вирішувати територіальні питання, що зайшли в глухий кут або через які роками ллється кров, через референдум, тільки легітимний, на нормальних бланках, з міжнародними спострерігачами, не під дулами автоматів? Головне джерело влади - це ж народ, в усіх конституціях.

тому що це маячня, яку чомусь та для чогось ретранслюють недолугі
