Успіх написав:А я давно кажу - поки потужники не стануть пліч-о-пліч/спина до спини, а незламниці не випустять з-під спідниць своїх чоловіків та синів і всі гуртом не підуть на фронт - то переговорні позиції НЕ мають жодних шансів на покращення!!!
І от підтвердження, що саме так☝️ можемо чогось досягти! Бо надіятись на спеціальнонавчених військових, яких вчили військової справи пів їхнього пустого/нікчемного життя - зовсім не можна! Замість того, щоб зараз тримати лінію оборони, вони... >>>
Hotab написав:Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато. Ввечері мене очікує А330-200 на Доху.
fox767676 написав:Какие карты могут быть у Трампа на руках завтра? 1. Резкое сокращение помощи 2. Информация о русских планах , в т.ч. и об "учениях" в Беларуси осенью 3. Компромат 4. Личные гарантии Что у Зеленского ? Разве что эмоциональный шантаж что крах Украины ляжет чёрным пятном на Трампа Какой компромисс может быть ? Еще несколько месяцев или недель войны и предкатострофическое состояние , после которого уже ни у кого не будет вопросов
1.Компромат 2.Компромат 3.Компромат 4.Компромат інше питання - тов. Сі надав дозвіл на закінчення війни? Всі ці західні клоуни забулися яка зараз країна є супердержавою.
Згоден на умовах приниження Заходу. Поки легких, а кращих і не буде
Letusrock О! Дівчина яка отримала виплати за смерть героя України, сидить у конурах близько к ЛБЗ максимально не може придбати собі машину? І зуби у неї гарні і посмішка. Бісить, вірно? Мирослав Олешко слідкує за градусом вашого диванного капітулянства )))
katso написав:... И вот теперь главный вопрос - так кто же в этой цепочке халатно выполнил свою работу что через 3 года войны мы опять договариваемся о том же о чем могли договориться 3 года назад избежав кучу смертей?
знову чергова брехня - ніяких прийнятних пропозицій для обговорення три роки тому не існувало - лише капітуляція. й тоді б постраждало набагато більше людей...
а зараз існують?
зараз на щось нас дотискають, є конкретика - питання, яким буде останній варіант...
Помимо этого, Украина должна отказаться от планов вступления в НАТО, иметь «нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус», обеспечить права русскоязычных, пройти «денацифицикацию», «демилитаризацию» и принять «новые территориальные реалии», заявил Путин.
ти вже сам підтверджуєш мої слова...
Убедил, признаю. В 2025 эти требования тоже звучали - пропустил
Ось зараз на Україну будуть тиснути віддати неокуповану частину Донбасу. А чому ніхто не пропоує ані у нас, ані на міжнародному рівні вирішувати територіальні питання, що зайшли в глухий кут або через які роками ллється кров, через референдум, тільки легітимний, на нормальних бланках, з міжнародними спострерігачами, не під дулами автоматів? Головне джерело влади - це ж народ, в усіх конституціях.
тому що це маячня, яку чомусь та для чогось ретранслюють недолугі
Фон дер Ляєн вважає, що Україна повинна стати "сталевим дикобразом", якого не зможе перетравити жоден нападник.
Україна може розраховувати на підтримку Європи в протидії російській агресії. ЄС продовжить чинити на Москву дипломатичний та економічний тиск.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюселі після проведеної зустрічі напередодні візиту до Білого Дому.