hxbbgaf написав:Ось зараз на Україну будуть тиснути віддати неокуповану частину Донбасу. А чому ніхто не пропоує ані у нас, ані на міжнародному рівні вирішувати територіальні питання, що зайшли в глухий кут або через які роками ллється кров, через референдум, тільки легітимний, на нормальних бланках, з міжнародними спострерігачами, не під дулами автоматів? Головне джерело влади - це ж народ, в усіх конституціях.
тому що це маячня, яку чомусь та для чогось ретранслюють недолугі
А який ти бачиш вихід? Невже, щоб воювали силовики, що були заброньовані на 90-100%, офіцери, що вічно чекають воса, молоді відставники (з яких воює 1 із 40) і навіть гумористи, всі, і щоб нам надали далекобійну зброю та щось, щоб дозволяло боротись із кабами? Я б теж не проти, але ж не поспішають. Хоча ти втік, тобі, напевно, аби довше платили допомогу і надавали мед. страховку.
detroytred написав:Фон дер Ляєн вважає, що Україна повинна стати "сталевим дикобразом", якого не зможе перетравити жоден нападник.
Україна може розраховувати на підтримку Європи в протидії російській агресії. ЄС продовжить чинити на Москву дипломатичний та економічний тиск.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюселі після проведеної зустрічі напередодні візиту до Білого Дому.
Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкинув потенційне розгортання військ країни у рамках миротворчої місії в Україні після завершення війни.
Вадефуль заявив, що Німеччина повинна відігравати "важливу роль" у будь-якій миротворчій місії. Він зазначив, що Україна потребує гарантій безпеки, проте відкинув розгортання німецьких військ в Україні.
Розкажи як ти бачиш "віддати неокуповану частину Донбасу"