Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 13:28

дрони піхоту бережуть

  Xenon написав:йшов 4й рік війни

У Добропіллі, до якого наближається фронт, ремонтуватимуть дорогу за 10 млн грн

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025- ... rsion=true

як пише юнікдіма, "мутний тіп"

дрони піхоту бережуть
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 13:33

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Ось зараз на Україну будуть тиснути віддати неокуповану частину Донбасу. А чому ніхто не пропоує ані у нас, ані на міжнародному рівні вирішувати територіальні питання, що зайшли в глухий кут або через які роками ллється кров, через референдум, тільки легітимний, на нормальних бланках, з міжнародними спострерігачами, не під дулами автоматів? Головне джерело влади - це ж народ, в усіх конституціях.

тому що це маячня, яку чомусь та для чогось ретранслюють недолугі

А який ти бачиш вихід? Невже, щоб воювали силовики, що були заброньовані на 90-100%, офіцери, що вічно чекають воса, молоді відставники (з яких воює 1 із 40) і навіть гумористи, всі, і щоб нам надали далекобійну зброю та щось, щоб дозволяло боротись із кабами? Я б теж не проти, але ж не поспішають.
Хоча ти втік, тобі, напевно, аби довше платили допомогу і надавали мед. страховку.
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 13:42

  detroytred написав:Фон дер Ляєн вважає, що Україна повинна стати "сталевим дикобразом", якого не зможе перетравити жоден нападник.


Україна може розраховувати на підтримку Європи в протидії російській агресії. ЄС продовжить чинити на Москву дипломатичний та економічний тиск.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюселі після проведеної зустрічі напередодні візиту до Білого Дому.

"Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно для справедливого і тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнений силою", - наголосила вона.
https://varta1.com.ua/news/fon-der-liay ... 98791.html


Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні :lol:

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкинув потенційне розгортання військ країни у рамках миротворчої місії в Україні після завершення війни.

Вадефуль заявив, що Німеччина повинна відігравати "важливу роль" у будь-якій миротворчій місії. Він зазначив, що Україна потребує гарантій безпеки, проте відкинув розгортання німецьких військ в Україні.

"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням" 8) , – сказав він.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7218192/
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 14:05

  hxbbgaf написав:
  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Ось зараз на Україну будуть тиснути віддати неокуповану частину Донбасу. А чому ніхто не пропоує ані у нас, ані на міжнародному рівні вирішувати територіальні питання, що зайшли в глухий кут або через які роками ллється кров, через референдум, тільки легітимний, на нормальних бланках, з міжнародними спострерігачами, не під дулами автоматів? Головне джерело влади - це ж народ, в усіх конституціях.

тому що це маячня, яку чомусь та для чогось ретранслюють недолугі

А який ти бачиш вихід? Невже, щоб воювали силовики, що були заброньовані на 90-100%, офіцери, що вічно чекають воса, молоді відставники (з яких воює 1 із 40) і навіть гумористи, всі, і щоб нам надали далекобійну зброю та щось, щоб дозволяло боротись із кабами? Я б теж не проти, але ж не поспішають.
Хоча ти втік, тобі, напевно, аби довше платили допомогу і надавали мед. страховку.

Розкажи як ти бачиш "віддати неокуповану частину Донбасу"
1
3
