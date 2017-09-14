RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14777147781477914780>
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 13:28

дрони піхоту бережуть

  Xenon написав:йшов 4й рік війни

У Добропіллі, до якого наближається фронт, ремонтуватимуть дорогу за 10 млн грн

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025- ... rsion=true

як пише юнікдіма, "мутний тіп"

дрони піхоту бережуть
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40470
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 13:33

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Ось зараз на Україну будуть тиснути віддати неокуповану частину Донбасу. А чому ніхто не пропоує ані у нас, ані на міжнародному рівні вирішувати територіальні питання, що зайшли в глухий кут або через які роками ллється кров, через референдум, тільки легітимний, на нормальних бланках, з міжнародними спострерігачами, не під дулами автоматів? Головне джерело влади - це ж народ, в усіх конституціях.

тому що це маячня, яку чомусь та для чогось ретранслюють недолугі

А який ти бачиш вихід? Невже, щоб воювали силовики, що були заброньовані на 90-100%, офіцери, що вічно чекають воса, молоді відставники (з яких воює 1 із 40) і навіть гумористи, всі, і щоб нам надали далекобійну зброю та щось, щоб дозволяло боротись із кабами? Я б теж не проти, але ж не поспішають.
Хоча ти втік, тобі, напевно, аби довше платили допомогу і надавали мед. страховку.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22669
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 13:42

  detroytred написав:Фон дер Ляєн вважає, що Україна повинна стати "сталевим дикобразом", якого не зможе перетравити жоден нападник.


Україна може розраховувати на підтримку Європи в протидії російській агресії. ЄС продовжить чинити на Москву дипломатичний та економічний тиск.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюселі після проведеної зустрічі напередодні візиту до Білого Дому.

"Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно для справедливого і тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнений силою", - наголосила вона.
https://varta1.com.ua/news/fon-der-liay ... 98791.html


Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні :lol:

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкинув потенційне розгортання військ країни у рамках миротворчої місії в Україні після завершення війни.

Вадефуль заявив, що Німеччина повинна відігравати "важливу роль" у будь-якій миротворчій місії. Він зазначив, що Україна потребує гарантій безпеки, проте відкинув розгортання німецьких військ в Україні.

"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням" 8) , – сказав він.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7218192/
jump
 
Повідомлень: 4899
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 14:05

  hxbbgaf написав:
  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Ось зараз на Україну будуть тиснути віддати неокуповану частину Донбасу. А чому ніхто не пропоує ані у нас, ані на міжнародному рівні вирішувати територіальні питання, що зайшли в глухий кут або через які роками ллється кров, через референдум, тільки легітимний, на нормальних бланках, з міжнародними спострерігачами, не під дулами автоматів? Головне джерело влади - це ж народ, в усіх конституціях.

тому що це маячня, яку чомусь та для чогось ретранслюють недолугі

А який ти бачиш вихід? Невже, щоб воювали силовики, що були заброньовані на 90-100%, офіцери, що вічно чекають воса, молоді відставники (з яких воює 1 із 40) і навіть гумористи, всі, і щоб нам надали далекобійну зброю та щось, щоб дозволяло боротись із кабами? Я б теж не проти, але ж не поспішають.
Хоча ти втік, тобі, напевно, аби довше платили допомогу і надавали мед. страховку.

Розкажи як ти бачиш "віддати неокуповану частину Донбасу"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40470
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 14:34

  Banderlog написав:
  yanyura написав:
  Banderlog написав: да я дозволяю собі кепкувати над тими хто на окупованих територіях) і? Ти щитаєш шо до тих що пішли на співпрацю з окупантами питань нема? )

Якщо це на мою адресу, то після деокупації Херсонщини я запрошую вас бути особисто присутним, коли мене, на моє прохання, будуть перевіряти на поліграфі чи співпрацював я з окупантами.
) та не будуть,
ви ж тб патріотичне дивились?) Мож і кобзар є вдома?) І лєнточка оранжева з першого майдану?

Злився, бо зрозумів, що ляпнув не думаючи.

По інших питаннях, що ви там пишите. Я розумію, що вам скушно, є бажання потеревенити хоть про що, щоб не заснути на чергуванні. Але я теж можу задати вам незручні для вас питання, наприклад:

- скільки рапортів ви подали, щоб вас перевели зі штабної работи на "передок", чи у вас ВОС не той?

- скільки поїздок на відстань не менш як за 5 км від передових окопів треба зробити штабному з метою перевірити, чи правильно там носять білизну солдати, щоб отримати посвідчення УБД?

- чи продовжують поминати "За здравіє" Гундяева та *уйла в УПЦ МП?
yanyura
 
Повідомлень: 6390
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
 
7
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 14:37

Schmit
 
Повідомлень: 5147
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 14:39

  yanyura написав:
  Banderlog написав: ви ж тб патріотичне дивились?) Мож і кобзар є вдома?) І лєнточка оранжева з першого майдану?

Злився, бо зрозумів, що ляпнув не думаючи.

По інших питаннях, що ви там пишите. Я розумію, що вам скушно, є бажання потеревенити хоть про що, щоб не заснути на чергуванні. Але я теж можу задати вам незручні для вас питання, наприклад:

- скільки рапортів ви подали, щоб вас перевели зі штабної работи на "передок", чи у вас ВОС не той?

- скільки поїздок на відстань не менш як за 5 км від передових окопів треба зробити штабному з метою перевірити, чи правильно там носять білизну солдати, щоб отримати посвідчення УБД?

- чи продовжують поминати "За здравіє" Гундяева та *уйла в УПЦ МП?

про Кіріла мовчить як партизан, питав не один раз. відразу його обізнаність зникає :D

людина не один раз натякала, що доклала чималих зусиль, щоб перевели куди треба. та й взагалі папірці при штабі перекладав - але не Данила Багров. чому б й не познущатися з тих, хто на окупованих?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9435
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1636 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 14:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкинув потенційне розгортання військ країни у рамках миротворчої місії в Україні після завершення війни.

Так це логічно. Ніхто за тебе воювати не буде. Німеччина в кращому випадку почне воювати, якщо русня полізе в країни балтії. Та й то не факт. Скоріш за все тільки тоді, коли перейдуть кордон Німеччини. Пришлють десяток "тайфунів" які патрулюватимуть повітряний простір, поки русня не стріляє. Як почне стріляти знову - перестануть патрулювати
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2281
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 14:41

  _hunter написав:Там все чуть сложнее, увы :oops:
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України

Підставами для втрати громадянства України є:

1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

Черговий пук у лужу, а іншого від вас не дочекаєшься:
Прокуратура автономії нагадує, що паспорти, видані окупаційною владою, не визнаються Україною. Громадяни, які отримали їх вимушено, не несуть кримінальної відповідальності та не будуть позбавлені українського громадянства.

Пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя

https://ark.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=p ... &id=350387

Мінюст України

Так, за надскладних умов проживання в окупації, місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство.

Водночас інформуємо, що такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій.

Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні й у світі, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права і є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Відповідальність за діяння, вчинені під примусом або внаслідок страху за своє життя, не може бути рівнозначною відповідальності за дії або бездіяльність тих, хто свідомо підтримує ворога.

https://minjust.gov.ua/news/ministry/vo ... av-lyudini

Отримання російського паспорта на окупованих територіях: які наслідки очікують українців

Важливо пам’ятати, що в Україні факт отримання паспорта рф в окупації не є злочином, за такі дії не передбачена жодна відповідальність. Ще з 2014 року Закон «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» чітко визначив, що Україна не визнає жодних документів, виданих на окупованих територіях. Це не стосується документів, виданих для визнання факту народження, смерті або реєстрації шлюбу. Оскільки російські окупаційні паспорти не визнаються, жодної кримінальної відповідальності за їхнє отримання настати не може.

У законодавстві України наразі не прописана будь-яка відповідальність за отримання цивільними російського паспорта в окупації. Водночас варто звернути увагу, що уряд встановив відповідальність для чиновників за примус до отримання паспорта рф на окупованих росією територіях України.

Для держслужбовців України, які отримали паспорт рф, законопроєктом передбачено позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. За примус громадян України до отримання російського паспорта передбачено термін від 8 до 12 років.

За словами юристів, паспорти, які видаються на окупованих територіях, не визнаються Україною і не є підставою для втрати громадянства України. Тому жителі таких територій навіть після примусової паспортизації залишаються українськими громадянами.

https://visitukraine.today/uk/blog/1790 ... erritories

Тобто те, що ви написали. стосується тільки колаборантів, які стали т.зв. держслужбовцями московії.
yanyura
 
Повідомлень: 6390
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
 
7
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тоді було б гірше -- це забойний аргумент. Дійсно нєпєрєбєваємий нічим і ніяк((
Якщо б не зробили Майдан, то було б гірше..
Виконали б Мінські, то було б гірше..
Прийняли б Стамбульські у 2022, то було б гірше..

А було б краще?
Поки що, судячи з кількості людей, які їдуть до Трампа, ніхто на неадекватні умови хуйла йти не збирається.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2281
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14777147781477914780>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120819
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303486
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973921
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9515)
18.08.2025 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.