sashaqbl написав:
А було б краще?
Поки що, судячи з кількості людей, які їдуть до Трампа, ніхто на неадекватні умови хуйла йти не збирається.
Буде колективний екзорцизний сеанс вигнання скрепних духів із тіла
Буде колективний екзорцизний сеанс вигнання скрепних духів із тіла
"неупереджений експерт"
Коменти:
- Любарский превращается в пропагандиста. Он не только предоставляет информацию, он ее преподносит, трактуя чтобы мы "правильно" все поняли. Докатился!!! Не утверждаю, что это на зарплате, скорее всего-волонтерство.
- Херсон не миллионик далеко. Там на 22 год 279тыс согласно Википедии. Во всей области миллиона не будет
- Вы господин Любарский изображаете свою нейтральность, но это ложь!
- Пане Любарський, ваш список тих, які формують українську суспільну думку, майже співпадає з переліком « ворогів Росії», яких проклинають на всіх ефірах соловйови і скабєєви. Чого б це? Ви ж нібито намагаєтесь демонструвати свою об»єктивність і відстороненість?
- Любарский забалтывает тему и купирует острые вопросы ведущей, которые она задаёт Рубио.
Какие могут быть "взаимные уступки", если Путин получает что-то, а Украина получает только потерю Крыма и Донбасса? Такое впечатление, что и Любарский, и Рубио держат аудиторию за идиотов.
ось такий "неупереджений експерт"
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Олешко звісно п.., і це не обговорюється.
Але маліна - це як мінімум приклад неадекватної комунікації з суспільством. Хоча адекватністю вона ніколи не відзначалася.
Mercedes GLA 200 - це не та машина, яка відповідає зарплаті начмеда батальйону.
Эти "нагадує" -- выходили _до_ принятия Закона "о двойном гражданстве". Сейчас они уже не актуальны. Что такое "отримали їх вимушено" (точнее что этим не считается) - указанно прямо в моей цитате: если человек написал заяву "прошу выдать паспорт с курицей" - получение паспорта считается добровольным.
sashaqbl
Почему Олешко сразу ?
Потому что вместо ВУС «100» выбрал «сдёрнуть»?
И почему мадам «кричащая в студии» такая выкормленная фронтовичка?
Re: Напад росії і білорусі на Україну
барабашов
Тому що часто паблішить відверту брехню, маніпулює фактами на користь РОА.
Людина яка свалила і працює на окупантів.
UPD: в ЗСУ є не тільки ВОС 100. Якщо не ховатися до останнього, і не чекати поки бусифікують, то є можливість вибрати і підрозділ і ВОС. Та й навіть якщо бусифікують, якщо ти не повний ідіот, то після сотого є доволі високий шанс отримати якийсь інший вос.
Скільки можна нести ахінею про економіку на фінансовому форумі?
Панове Модератори - Ви звичайно можете банити з непрофільне повідомлення
Але дозволяти дурню ходити колами розповідаючи що
а - в Україні ДОСТАТНЬО капіталу
б - що проблема України в тому що прибуток на капітал маленька(у нас один з найвищих відсотків прибутковості на вкладений капітал і перевищує 10%)
в - що вартість грошей не є показником який показує наявність капіталу( поясніть хтось , що якщо депозити наприклад 10% а інфляція 3% - то чиста вартість грошей - 7% і депозити по яким ПРИЙМАЮТЬ банки під 7% вказують на те що капіталу не вистарчає - тому й така висока ціна (балан попиту-пропозицією)
г - що сама величина прибутковості вже включає в себе як ризики ринку(малий/нестабільний/назахищений) так і нестачу капіталу
І останнє
Може хоч хтось змусити цього неука навчитись користуватись не теорією в книжках - а практикою
Розмір Депозитів
Розмір ВВП
Відсоток під кредити/депозити
Розмір Інфляції
Якщо ПРАКТИЧНІ результати експерименту не підтверджують теоретичні викладки - то ТЕОРІЮ ПІДГАНЯЮТЬ під результат експерименту - а не вперто заявляють що теорія правильна-просто порахували погано.
CRUDE OIL WT $62
CRUDE OIL WTI $62
Ні. Ти неправильно (єралашково) питання до модераторів сформулював.
Його треба поставити було отак: скільки брехати-перекручувати місіонеру придуркуватому можна?
Ти ж знов збрехав - я ніколи і близько не стверджував, "що проблема України в тому що прибуток на капітал маленька".
Ти взагалі не віддупляєш предмету розмови...
І знов накидав-звінегретив брехню, перекручення з кеп-очевидностями.
Тобто знов змайстрував єралашика.
І, як завжди, з претензіями.
Спробуй місіонерити самодостатньо і буде тобі щастя та спокій.
Хоча, поки не осилиш абетку, то й і будеш зі своєю відсеб'ятиною носитися, як з торбиною.
Ще раз факт тобі в лоба -- нікого твій білий шум не цікавить.
Тому й ти вимушений рефлексувати на мене. А без брехні, перекручень будувати тобі ні на чому.
Гуляй..
А капіталу в ринку потрібні лише умови... Сприятливі для подальшого розвитку.
Твої пісні йому до заду.
Умови ж в ринку створюють, змінюють та корегують можновладці-управлінці-регулятори ринку.
І останнє: тоді місіонерь про Трампа, Зе і т.д. Це хоч цікаво буде. Хоча теж кумедно, бо ти і туди свої досягнення втулиш. Для отримання так недостаючої тобі поваги.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 сер, 2025 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тому й пишу що ти дурень безпросвітний...
Якщо капіталу ДОСТАТНЬО або БАГАТО - то норма прибутковості на капітал - маленька( це розвинуті країни)
Чим менше зайшло капіталу( читай капіталу недостатньо) - тим вища норма прибутковості капіталу..
І саме норма прибутковості показує рівень недостатності ( бо саме реальна прибутковість і показує в одній цифрі врахування ВСІХ параметрів (обєм капіталу*достатньо/не достатньо) ступінь ризику,а ступінь ризику в свою чергу базується на ступені розвинутості ринку...
Тому
Якщо Україна - ДЕРЖАВА бідна ( ВВП 4500 на особу, в другій сотні країн) , значить капіталу в країні недостатньо , і ще один нюанс
Якщо країна - бідна , значить в ній присутній величезний прошарок суспільства який живе від зарплати до зарплати... а саме цей прошарок на капіталізацію не впливає , хоча при цьому впливає на своє життя рівнем свого споживання і чим в нього вищий рівень споживання- тим більши ( а значить менш ризикований ринок) , тому
Подивитись в зеркало і подумати чого такий бідний - це в рази швидше покращить ситуацію на ринку ніж заганяння в межі якихось правил меншістю - більшість.
Як тільки до тебе це дійде - так підемо далі.
