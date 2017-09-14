Додано: Пон 18 сер, 2025 16:21

budivelnik написав: Скільки можна нести ахінею про економіку на фінансовому форумі?

Панове Модератори - Ви звичайно можете банити з непрофільне повідомлення

Але дозволяти дурню ходити колами розповідаючи що

а - в Україні ДОСТАТНЬО капіталу

б - що проблема України в тому що прибуток на капітал маленька(у нас один з найвищих відсотків прибутковості на вкладений капітал і перевищує 10%)

в - що вартість грошей не є показником який показує наявність капіталу( поясніть хтось деБілу , що якщо депозити наприклад 10% а інфляція 3% - то чиста вартість грошей - 7% і депозити по яким ПРИЙМАЮТЬ банки під 7% вказують на те що капіталу не вистарчає - тому й така висока ціна (балан попиту-пропозицією)

г - що сама величина прибутковості вже включає в себе як ризики ринку(малий/нестабільний/назахищений) так і нестачу капіталу



І останнє

Може хоч хтось змусити цього неука навчитись користуватись не теорією в книжках - а практикою

Розмір Депозитів

Розмір ВВП

Відсоток під кредити/депозити

Розмір Інфляції



І хоч хтось зможе цьому пришелепкуватому пояснити

Ні. Ти неправильно (єралашково) питання до модераторів сформулював.Його треба поставити було отак: скільки брехати-перекручувати місіонеру придуркуватому можна?Ти ж знов збрехав - я ніколи і близько не стверджував, "що проблема України в тому що прибуток на капітал маленька".Ти взагалі не віддупляєш предмету розмови...І знов накидав-звінегретив брехню, перекручення з кеп-очевидностями.Тобто знов змайстрував єралашика.І, як завжди, з претензіями.Спробуй місіонерити самодостатньо і буде тобі щастя та спокій.Хоча, поки не осилиш абетку, то й і будеш зі своєю відсеб'ятиною носитися, як з торбиною.Ще раз факт тобі в лоба -- нікого твій білий шум не цікавить.Тому й ти вимушений рефлексувати на мене. А без брехні, перекручень будувати тобі ні на чому.Гуляй..А капіталу в ринку потрібні лише умови... Сприятливі для подальшого розвитку.Твої пісні йому до заду.Умови ж в ринку створюють, змінюють та корегують можновладці-управлінці-регулятори ринку.І останнє: тоді місіонерь про Трампа, Зе і т.д. Це хоч цікаво буде. Хоча теж кумедно, бо ти і туди свої досягнення втулиш. Для отримання так недостаючої тобі поваги.