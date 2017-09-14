|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 18 сер, 2025 16:53
sashaqbl написав:
UPD: в ЗСУ є не тільки ВОС 100.
Є ще ВУС 634
А ще є "не той ВУС"
ВОС 100 - Груз 200
Товстий армійській гумор...
Додано: Пон 18 сер, 2025 16:55
budivelnik написав: detroytred написав:
я ніколи і близько не стверджував, "що проблема України в тому що прибуток на капітал маленька".
Тому й пишу що ти дурень безпросвітний...
Якщо капіталу ДОСТАТНЬО або БАГАТО - то норма прибутковості на капітал - маленька( це розвинуті країни)
Чим менше зайшло капіталу( читай капіталу недостатньо) - тим вища норма прибутковості капіталу..
І саме норма прибутковості показує рівень недостатності ( бо саме реальна прибутковість і показує в одній цифрі врахування ВСІХ параметрів (обєм капіталу*достатньо/не достатньо) ступінь ризику,а ступінь ризику в свою чергу базується на ступені розвинутості ринку...
Тому
Як тільки до тебе це дійде - так підемо далі.
Тепле-м'яке.
Ще раз: ти не розумієш суті ні капіталу, ні ринку країни.
Норма прибутку в ринку показує рівень можливості обороту капіталу.
Лише можливості.
А щоб реалізувати ці можливості, потрібно змінювати умови в ринку на більш сприятливі. Тобто розвиватися є куди, але для цього потрібні інші умови.
Зрозуміло, що чим розвиненіше ринок, тим менша в ньому ця можливість. Бо вище рівень конкуренції, а також менші ризики, а також менші можливості зниження витрат.
Зрозуміло, що чим розвиненіше ринок, тим більше в ньому об'єм капіталу.
При зниженні норми прибутку до нуля зникає мета обороту капіталу...
Капітал є...
А обертати його нема доцільності.
Заводи є, гроші є, ресурси є, робочі є, а все зупиняється...
Отак і виникає аля Велика Депресія.
І проблема ця потім поширюється і на РИНКИ, ЯКІ розвиваються.
Проблема перевиробництва капіталу.
Виникає незалежно від багато чи мало в ринку того капіталу.
Проблемою розвитку ринку є не сам по собі об'єм капіталу, як ти співаєш, а можливість подальшого обороту капіталу в ринку. Того капіталу, що є. Хоч малого об'єму в розвивающихся ринках, хоч великого в розвинених.
Як тільки до тебе дійде це, то може припиниш нести свої єралашики..
На цьому точно все.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 18 сер, 2025 17:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 18 сер, 2025 17:02
flyman написав: hxbbgaf написав: flyman написав:
тому що це маячня, яку чомусь та для чогось ретранслюють недолугі
А який ти бачиш вихід? Невже, щоб воювали силовики, що були заброньовані на 90-100%, офіцери, що вічно чекають воса, молоді відставники (з яких воює 1 із 40) і навіть гумористи, всі, і щоб нам надали далекобійну зброю та щось, щоб дозволяло боротись із кабами? Я б теж не проти, але ж не поспішають.
Хоча ти втік, тобі, напевно, аби довше платили допомогу і надавали мед. страховку.
Розкажи як ти бачиш "віддати неокуповану частину Донбасу"
Питання не до мене, та все ж.
Зелені вже мають досвід здачі територій без бою - Бердянськ, Мелітополь, Енергодар і ЗАЕС, то ж якщо що - їм буде не вперше.
А от цей "зрадник" пропонує залишки Донецької області розподілити між Харківською та Дніпропетровською і все, нема що віддавати.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 18 сер, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 сер, 2025 17:05
detroytred написав:
При зниженні норми прибутку до нуля зникає мета обороту капіталу...
Капітал є...
А обертати його нема доцільності.
Дятельман
Якщо в нас ВИСОКА норма прибутковості
то якого милого ти натягуєш сову на глобус з поясненнями типу
Якщо впаде до нуля...
У нас на рівні 10% і вище
Про яке впаде до нуля тобі приснилось?
От коли впаде до нуля як в Японії чи до мінуса як у Швейцарію - тоді й буде цвірінькати як погано тамтешнім капіталістам..
А українським товї цвірікання .. до пятої точки
Вони мріють десь знайти капітал в кредит з відсотковою ставкою 15%... бо знають як на ньому плюс 30% заробити
Зрозумів телепень?
Додано: Пон 18 сер, 2025 17:08
Про мілліард дерев, мільйони дронів і гігават ракет- з інтернетів, текст без правок:
Мені абсолютно незрозуміло, навіщо в мережу викладати фото ракети, писати її назву, та хоч якісь ТТХ, ДО ЇЇ УСПІШНОГО БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ.
Ми маємо досить прикладів того, що влада та всі привладні індивіди або відверто та цинічно бреше про розробки та "анонси", де обіцяні ракетодрони? де паляниця, пекло, трембіта? де гром-сапсан? де тисячі довгих нептунів, а де мільйони дронів, та хоча б нормально працюючі міни та 155мм снаряди в достатніх кількостях де?..., або просто настільки тупі та некомпетентні, що не можуть не пиздіти, хоча б трошки.
Окремо слід відмітити, що після подібних фото та відео, русня зазвичай починає гатити по різним виробництвам, та об'єктам які навіть не пов'язані з виробництвом будь чого, але були на фото чи відео.
І тут в черговий раз показують фото ракети і всі підхоплюють...
Та зробіть ви кільканадцять тих ракет, та вїбіть ними по підарам, по тим їбаним шахєдним заводам, по їх складам, по мостам, по штабам, по нафтогазовиробництву... а потім ще раз, і ще... і сидіть з хитрими єбальниками, типу "то не ми, то покурили там де треба..." ось це і буде АНОНС, ІПСО ТА АХУЄННА РЕКЛАМА, усе разом.
Пам'ятаєте, як було з мостом в Крим та фурою і як довго мовчали, тримаючи "інтригу"?
Нє, бля, будемо показувати, розказувати та хвалитися...
Щоб, що?
Тупо як срусня з їх сраними арєшніками...
Не розумію, дійсно не розумію...
Додано: Пон 18 сер, 2025 17:10
budivelnik написав: detroytred написав:
При зниженні норми прибутку до нуля зникає мета обороту капіталу...
Капітал є...
А обертати його нема доцільності.
Дятельма
Якщо в нас ВИСОКА норма прибутковості
то якого милого ти натягуєш сову на глобус з поясненнями типу
Якщо впаде до нуля...
У нас на рівні 10% і вище
Про яке впаде до нуля тобі приснилось?
От коли впаде до нуля як в Японії чи до мінуса як у Швейцарію - тоді й буде цвірінькати як погано тамтешнім капіталістам..
А українським товї цвірікання .. до пятої точки
Вони мріють десь знайти капітал в кредит з відсотковою ставкою 15%... бо знають як на ньому плюс 30% заробити
Зрозумів телепень?
Треш, сам ти оцей і де, і те.
Розвиватись в нас є куди. Ринок, який розвивається-то. І норма прибутку про це, як індикатор.
Можливість є!!!
Умов нема. Для реалізації цієї можливості.
Я тобі про це тлумачу.
Можливість є, а умов для реалізації цієї можливості нема.
Умови в ринку створюють можновладці-управлінці-регулятори ринку.
Їх функція створити сприятливі умови для реалізації можливості розвитку капіталу далі.
Буде він розвиватися далі... буде знижуватися норма прибутку в ньому.
Дійшло? Де тепле, де м'яке?
Робиш сприятливі умови, то капітал і без твоїх пісень сам побіжить на ці смачні відсотки %...
Але не біжить.
Лежить.
І нарід на форумі ламає голову, як і де приростити його. Свій капітал.
А ти співаєш казки про нестачу капіталу в ринку.
Додано: Пон 18 сер, 2025 17:22
Schmit написав:
Питання не до мене, та все ж.
Зелені вже мають досвід здачі територій без бою - Бердянськ, Мелітополь, Енергодар і ЗАЕС, то ж якщо що - їм буде не вперше.
А от цей "зрадник" пропонує залишки Донецької області розподілити між Харківською та Дніпропетровською і все, нема що віддавати.
Це на рівні "ефективних менеджерів і юристів та дипломатів рогулянського ПТУ", а ще ж тре не забувати, як каже Славко БТС, про лінію "прощай Донбас", яку ледве відбили від ось такої здачі.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 18 сер, 2025 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 сер, 2025 17:23
Schmit написав:
А от цей "зрадник" пропонує залишки Донецької області розподілити між Харківською та Дніпропетровською і все, нема що віддавати.
Я это написал тут в шутку несколько дней назад
Но народ апплодирует подвальному нюхоклею, правосеку сбежавшему от войны и теперь работающему сливным бачком для пророссийских олигархов, видимо читающими этот форум.
Только где єти "хитрецы" таким фркусам учились , я - преподавал, и знаю что такими смехотворными трюками вы путю не разведете, только людей рассмешите
fox767676 написав:
Они будут ориентироваться на украинскую конституцию и законодательство.
Надо срочно присоединить остатки херсонской , заорржской и донецкой областей к николаевской, днепропетровской и харьковской
Додано: Пон 18 сер, 2025 17:23
💬 Дональд Трамп про війну в Україні:
«Я зупинив 6 воєн за 6 місяців, одну з яких могла стати ядерною катастрофою. Попри поради «експертів», які роками займаються конфліктами і нічого не змогли зробити, я точно знаю, що роблю. Це війна Байдена, а не моя, і я тут, щоб зупинити її, а не розпалювати. Незважаючи на критиків, я впораюся — як завжди»
