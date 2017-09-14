budivelnik Ще раз: ти не розумієш суті ні капіталу, ні ринку країни.
Норма прибутку в ринку показує рівень можливості обороту капіталу. Лише можливості. А щоб реалізувати ці можливості, потрібно змінювати умови в ринку на більш сприятливі. Тобто розвиватися є куди, але для цього потрібні інші умови. Зрозуміло, що чим розвиненіше ринок, тим менша в ньому ця можливість. Бо вище рівень конкуренції, а також менші ризики, а також менші можливості зниження витрат. Зрозуміло, що чим розвиненіше ринок, тим більше в ньому об'єм капіталу.
При зниженні норми прибутку до нуля зникає мета обороту капіталу... Капітал є... А обертати його нема доцільності. Заводи є, гроші є, ресурси є, робочі є, а все зупиняється... Отак і виникає аля Велика Депресія. І проблема ця потім поширюється і на РИНКИ, ЯКІ розвиваються. Проблема перевиробництва капіталу. Виникає незалежно від багато чи мало в ринку того капіталу. Проблемою розвитку ринку є не сам по собі об'єм капіталу, як ти співаєш, а можливість подальшого обороту капіталу в ринку. Того капіталу, що є. Хоч малого об'єму в розвивающихся ринках, хоч великого в розвинених.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 сер, 2025 17:05, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:тому що це маячня, яку чомусь та для чогось ретранслюють недолугі
А який ти бачиш вихід? Невже, щоб воювали силовики, що були заброньовані на 90-100%, офіцери, що вічно чекають воса, молоді відставники (з яких воює 1 із 40) і навіть гумористи, всі, і щоб нам надали далекобійну зброю та щось, щоб дозволяло боротись із кабами? Я б теж не проти, але ж не поспішають. Хоча ти втік, тобі, напевно, аби довше платили допомогу і надавали мед. страховку.
Розкажи як ти бачиш "віддати неокуповану частину Донбасу"
Питання не до мене, та все ж. Зелені вже мають досвід здачі територій без бою - Бердянськ, Мелітополь, Енергодар і ЗАЕС, то ж якщо що - їм буде не вперше. А от цей "зрадник" пропонує залишки Донецької області розподілити між Харківською та Дніпропетровською і все, нема що віддавати.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 18 сер, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:При зниженні норми прибутку до нуля зникає мета обороту капіталу... Капітал є... А обертати його нема доцільності.
Якщо в нас ВИСОКА норма прибутковості то якого милого ти натягуєш сову на глобус з поясненнями типу Якщо впаде до нуля... У нас на рівні 10% і вище Про яке впаде до нуля тобі приснилось? От коли впаде до нуля як в Японії чи до мінуса як у Швейцарію - тоді й буде цвірінькати як погано тамтешнім капіталістам..
Вони мріють десь знайти капітал в кредит з відсотковою ставкою 15%... бо знають як на ньому плюс 30% заробити
Про мілліард дерев, мільйони дронів і гігават ракет- з інтернетів, текст без правок:
Мені абсолютно незрозуміло, навіщо в мережу викладати фото ракети, писати її назву, та хоч якісь ТТХ, ДО ЇЇ УСПІШНОГО БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ.
Ми маємо досить прикладів того, що влада та всі привладні індивіди або відверто та цинічно бреше про розробки та "анонси", де обіцяні ракетодрони? де паляниця, пекло, трембіта? де гром-сапсан? де тисячі довгих нептунів, а де мільйони дронів, та хоча б нормально працюючі міни та 155мм снаряди в достатніх кількостях де?..., або просто настільки тупі та некомпетентні, що не можуть не пиздіти, хоча б трошки.
Окремо слід відмітити, що після подібних фото та відео, русня зазвичай починає гатити по різним виробництвам, та об'єктам які навіть не пов'язані з виробництвом будь чого, але були на фото чи відео.
І тут в черговий раз показують фото ракети і всі підхоплюють...
Та зробіть ви кільканадцять тих ракет, та вїбіть ними по підарам, по тим їбаним шахєдним заводам, по їх складам, по мостам, по штабам, по нафтогазовиробництву... а потім ще раз, і ще... і сидіть з хитрими єбальниками, типу "то не ми, то покурили там де треба..." ось це і буде АНОНС, ІПСО ТА АХУЄННА РЕКЛАМА, усе разом.
Пам'ятаєте, як було з мостом в Крим та фурою і як довго мовчали, тримаючи "інтригу"?
Розвиватись в нас є куди. Ринок, який розвивається-то. І норма прибутку про це, як індикатор. Можливість є!!! Умов нема. Для реалізації цієї можливості. Я тобі про це тлумачу. Можливість є, а умов для реалізації цієї можливості нема. Умови в ринку створюють можновладці-управлінці-регулятори ринку. Їх функція створити сприятливі умови для реалізації можливості розвитку капіталу далі. Буде він розвиватися далі... буде знижуватися норма прибутку в ньому.
Дійшло? Де тепле, де м'яке? Робиш сприятливі умови, то капітал і без твоїх пісень сам побіжить на ці смачні відсотки %... Але не біжить. Лежить. І нарід на форумі ламає голову, як і де приростити його. Свій капітал. А ти співаєш казки про нестачу капіталу в ринку. _____________________ Спробуй з абетки - що ринок це конкуренція виробників, надлишок товарів-послуг. Конкуренція виробників є свідченням якогось рівня надлишку капіталу. В ринку. Це основи ринку. Які ти намагаєшся спростувати своїми оцими єралашиками. Про нестачу капіталу в ринку. Тому й кажу, що ти взагалі не віддупляєш предмету, про який співаєш.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 сер, 2025 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Питання не до мене, та все ж. Зелені вже мають досвід здачі територій без бою - Бердянськ, Мелітополь, Енергодар і ЗАЕС, то ж якщо що - їм буде не вперше. А от цей "зрадник" пропонує залишки Донецької області розподілити між Харківською та Дніпропетровською і все, нема що віддавати.
Це на рівні "ефективних менеджерів і юристів та дипломатів рогулянського ПТУ", а ще ж тре не забувати, як каже Славко БТС, про лінію "прощай Донбас", яку ледве відбили від ось такої здачі.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 сер, 2025 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:А от цей "зрадник" пропонує залишки Донецької області розподілити між Харківською та Дніпропетровською і все, нема що віддавати.
Я это написал тут в шутку несколько дней назад Но народ апплодирует подвальному нюхоклею, правосеку сбежавшему от войны и теперь работающему сливным бачком для пророссийских олигархов, видимо читающими этот форум. Только где єти "хитрецы" таким фркусам учились , я - преподавал, и знаю что такими смехотворными трюками вы путю не разведете, только людей рассмешите
fox767676 написав: Они будут ориентироваться на украинскую конституцию и законодательство. Надо срочно присоединить остатки херсонской , заорржской и донецкой областей к николаевской, днепропетровской и харьковской
«Я зупинив 6 воєн за 6 місяців, одну з яких могла стати ядерною катастрофою. Попри поради «експертів», які роками займаються конфліктами і нічого не змогли зробити, я точно знаю, що роблю. Це війна Байдена, а не моя, і я тут, щоб зупинити її, а не розпалювати. Незважаючи на критиків, я впораюся — як завжди»
_hunter написав:Эти "нагадує" -- выходили _до_ принятия Закона "о двойном гражданстве". Сейчас они уже не актуальны. Что такое "отримали їх вимушено" (точнее что этим не считается) - указанно прямо в моей цитате: если человек написал заяву "прошу выдать паспорт с курицей" - получение паспорта считается добровольным.
"Чукча не читатель, чукча писатель!" (c)
або як _hunter у черговий раз сів у калюжу, бо він латентний мазохіст.
По-перше
Набрання чинності, відбудеться 16.01.2026
По-друге
II. Прикінцеві та перехідні положення ... 8. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
1) прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
По-третє
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є: ... 5) встановлення факту участі у збройній агресії проти України з боку держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або яка перебуває у збройному конфлікті з Україною чи сприяла (сприяє) вчиненню збройної агресії проти України та/або участі в окупаційній адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованій території України.
Важливо: Громадянство рф, набуте на тимчасово окупованих територіях або після депортації, не вважається добровільним (навіть якщо для цього потрібно було подати заяву, або в разі примусового отримання паспорта після депортації з ТОТ). Винятком є ситуації, коли людина свідомо сприяє агресії проти України або становить загрозу нацбезпеці згідно з законом «Про національну безпеку України».
«Я зупинив 6 воєн за 6 місяців, одну з яких могла стати ядерною катастрофою. Попри поради «експертів», які роками займаються конфліктами і нічого не змогли зробити, я точно знаю, що роблю. Це війна Байдена, а не моя, і я тут, щоб зупинити її, а не розпалювати. Незважаючи на критиків, я впораюся — як завжди»
Автотренінг (не обісрусь, не обісрусь ... не обісравсь, не обісравсь ... ніхто не замітив, ніхто не замітив ... ну і фіг, зато тепло).