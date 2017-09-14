RSS
  #<1 ... 14780147811478214783>
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:33

  UA написав:М до 22 років зроблять виїзними.

Причому Постановою Кабміну, а не законом, тобто жодного закону про заборону на виїзд для чоловіків не існує, а тут так диванні юристі доводили, що виїзд заборонений законом… Влада вже і не соромиться показувати, що робить те, що хоче, і класти хотіла на Конституцію і права звичайних чоловіків.
АндрейМ
 
Повідомлень: 574
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:34

  АндрейМ написав:
  UA написав:М до 22 років зроблять виїзними.

Причому Постановою Кабміну, а не законом, тобто жодного закону про заборону на виїзд для чоловіків не існує, а тут так диванні юристі доводили, що виїзд заборонений законом… Влада вже і не соромиться показувати, що робить те, що хоче, і класти хотіла на Конституцію і права звичайних чоловіків.

Мосійчукча пролобіювала?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40476
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:38

АндрейМ зйобок хоче довести, що він зїбався законно?
Закони апріорі не можуть визначати всіх деталей функціонування країни. Тому вони можуть доповнюватися і уточнятися підзаконними актами
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2283
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:43

  sashaqbl написав:АндрейМ зйобок хоче довести, що він зїбався законно?
Закони апріорі не можуть визначати всіх деталей функціонування країни. Тому вони можуть доповнюватися і уточнятися підзаконними актами

Воно смішне. В законі «Про мобілізацію» прекрасно розказано таким невмєняхам, що Кабмін вповноважений розʼяснювати /розжовувати порядок імплементації отих обмежень, про які сказано в самому вищезгаданому законі. Але ж воно малахольне.. Інформація туди не пробивається
Hotab
 
Повідомлень: 15940
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наш квадробер ффсё???
https://t.me/kindzadza_ua/20372
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5295
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:44

  yanyura написав:
  _hunter написав:Эти "нагадує" -- выходили _до_ принятия Закона "о двойном гражданстве". Сейчас они уже не актуальны. Что такое "отримали їх вимушено" (точнее что этим не считается) - указанно прямо в моей цитате: если человек написал заяву "прошу выдать паспорт с курицей" - получение паспорта считается добровольным.

"Чукча не читатель, чукча писатель!" (c)

або як _hunter у черговий раз сів у калюжу, бо він латентний мазохіст.

По-перше
Набрання чинності, відбудеться 16.01.2026


Вас ваша же цитата не смущает? :roll:
Если "Набрання чинності, відбудеться 16.01.2026". А паспорт вы _уже_ взяли - нужно, наверно, на текущую редакцию смотреть? :roll:
А она вот:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text
И все исключения перечислены...
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:

а) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;

б) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями;

в) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

г) автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 18 сер, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 10286
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:46

  sashaqbl написав:АндрейМ зйобок хоче довести, що він зїбався законно?
Закони апріорі не можуть визначати всіх деталей функціонування країни. Тому вони можуть доповнюватися і уточнятися підзаконними актами

Дурень хоче довести, що він - дурень? Читай Конституцію. Виключно законом можуть обмежуватись права громадянина.

Блін, не можуть закони «уточнятись» підзаконними актами. Не можуть. Підзаконні акти приймаються на виконання законів України, а не замість цих законів. Чому це так важко зрозуміти?

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:АндрейМ зйобок хоче довести, що він зїбався законно?
Закони апріорі не можуть визначати всіх деталей функціонування країни. Тому вони можуть доповнюватися і уточнятися підзаконними актами

Воно смішне. В законі «Про мобілізацію» прекрасно розказано таким невмєняхам, що Кабмін вповноважений розʼяснювати /розжовувати порядок імплементації отих обмежень, про які сказано в самому вищезгаданому законі. Але ж воно малахольне.. Інформація туди не пробивається

Засунь той Закон собі куди хочеш. Конституція чітко каже який законодавчий акт може обмежувати права людини. Кабмін вповноважений виконувати Конституцію України. Законодавчих функцій у нього немає. Якби прийняли Закон про обмеження виїзду, Кабмін мав би його втілювати, але такого закону немає. Де в тому Законі сказано про обмеження виїзду? Процитуй статтю, яка каже, що тим і тим виїзд заборонено.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 18 сер, 2025 18:52, всього редагувалось 3 разів.
АндрейМ
 
Повідомлень: 574
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:46

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Тоді було б гірше -- це забойний аргумент. Дійсно нєпєрєбєваємий нічим і ніяк((
Якщо б не зробили Майдан, то було б гірше..
Виконали б Мінські, то було б гірше..
Прийняли б Стамбульські у 2022, то було б гірше..

А було б краще?
Поки що, судячи з кількості людей, які їдуть до Трампа, ніхто на неадекватні умови хуйла йти не збирається.
І скільки з "тієї кількості" втратили назавжди мільойни громадян, промисловість, енргетику, теріторії? Звісно, ім погоджуватися не треба.
...сьогодні Сирський відчитався про 3200 збитих геликоптерами шахедів, про те що всі МВГ мають приціли зі штучним інтелектом. Хай приїде на Сумщину і людям про це розкаже, по Сумам погуляє, на безпілотники подивиться, довго чекати не треба буде.
d44
 
Повідомлень: 762
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:52

  Schmit написав:А от цей "зрадник" пропонує залишки Донецької області розподілити між Харківською та Дніпропетровською і все, нема що віддавати.

ліпший варік
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40476
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:52

А засунути, дєвочка, я тобі можу))

АндрейМ

Якби прийняли Закон про обмеження виїзду

Чим тобі не вистачає ЗУ «Про мобілізацію» ? 😅😅
Там мало про обмеження?)
Hotab
 
Повідомлень: 15940
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
