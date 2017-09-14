RSS
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:52

А засунути, дєвочка, я тобі можу))

АндрейМ

Якби прийняли Закон про обмеження виїзду

Чим тобі не вистачає ЗУ «Про мобілізацію» ? 😅😅
Там мало про обмеження?)
4
4
2
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Дурень хоче довести, що він - дурень? Читай Конституцію. Виключно законом можуть обмежуватись права громадянина.

Блін, не можуть закони «уточнятись» підзаконними актами. Не можуть. Підзаконні акти приймаються на виконання законів України, а не замість цих законів. Чому це так важко зрозуміти?

Підзаконні акти не можуть суперечити Законам України. Але вони можуть уточняти і доповнювати ЗУ.
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:56

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:Дурень хоче довести, що він - дурень? Читай Конституцію. Виключно законом можуть обмежуватись права громадянина.

Блін, не можуть закони «уточнятись» підзаконними актами. Не можуть. Підзаконні акти приймаються на виконання законів України, а не замість цих законів. Чому це так важко зрозуміти?

Підзаконні акти не можуть суперечити Законам України. Але вони можуть уточняти і доповнювати ЗУ.

Саме так. ЗУ «про мобілізацію « надає повноваження КМУ , що саме він має обмежувати консьонінГ права пересування.
КМУ І визначив
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Розвиватись в нас є куди. Ринок, який розвивається-то. І норма прибутку про це, як індикатор.
Можливість є!!!
Умов нема. Для реалізації цієї можливості.
Для повних неадекватів-алгоритм
Труси-Хрестик...
Або вічне запитання
Хто перший-курка чи яйце?
Отже
а- ТРУСИ - є прибутковість вкладення капіталу , для України вона 10+% в рік
б -Хрестик- оцих 10+ в рік це інтегральне поєднання всіх чинників від наявності капіталу до умов функціонування капіталу

Весь алгоритм ринку
Ціна продажу створюється балансом попиту /пропоозиція.
Тому
Якщо
є ринки з 0%-Японія, Швейцарія - там капіталу задницею їж і з цим проблема
є ринки з 3% - США, ЄС - там достатньо капіталу , але створюються умови щоб не було перетікання між собою , бо 2% це замало , а 4% це задорого

Як тоді назвати ринок в якому є ГАРАНТОВАНИХ - 10%
Друге питання - чому там 10% коли є ринки 0,,,3 ?
Відповідь на поверхні
Власного капіталу НЕДОСТАТНЬО , а зовнішній капітал оцінює ринок як РИЗИКОВАНИЙ з МАРЖЕЮ+7%...
Для Де-Білів -пояснюю
В населення капіталу мало
А зовнішній піде тільки в тому випадку коли йому заплатять додаткових 7% за ризик.

Отже
Після того як до НЕАДЕКВАТА мало дійти що
В Україні МАЛО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, а зовнішній хоче додаткову премію - то саме вартість капіталу сповільнює розвиток, бо НАЯВНІ капітали вкладаються в речі які дають більше 15%... коли ці галузі закінчаться перейдуть до вкладання де більше 12%.. і так поступово... десятиліттями ---зможемо рухатись далі
При чому
Якщо ШТУЧНО створити умови для заходу зовнішнього - це просто вбє розвиток власного і відкладе проблему на якийсь час (до моменту коли зовнішній вивівши не тільки відсотки - почне виводити тіло)

Не дійде - хто тоді цьому Де-Білу лікар?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 18 сер, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 19:03

попи с фсб(рпц) працювали на росію

Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 19:04

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:Дурень хоче довести, що він - дурень? Читай Конституцію. Виключно законом можуть обмежуватись права громадянина.

Блін, не можуть закони «уточнятись» підзаконними актами. Не можуть. Підзаконні акти приймаються на виконання законів України, а не замість цих законів. Чому це так важко зрозуміти?

Підзаконні акти не можуть суперечити Законам України. Але вони можуть уточняти і доповнювати ЗУ.

Саме так. ЗУ «про мобілізацію « надає повноваження КМУ , що саме він має обмежувати консьонінГ права пересування.
КМУ І визначив

нетойвосни, яке пересування, алкоголь моск розчинив?
