Для повних неадекватів-алгоритмТруси-Хрестик...Або вічне запитанняХто перший-курка чи яйце?Отжеа- ТРУСИ - є прибутковість вкладення капіталу , для України вона 10+% в рікб -Хрестик- оцих 10+ в рік це інтегральне поєднання всіх чинників від наявності капіталу до умов функціонування капіталуВесь алгоритм ринкуЦіна продажу створюється балансом попиту /пропоозиція.ТомуЯкщоє ринки з 0%-Японія, Швейцарія - там капіталу задницею їж і з цим проблемає ринки з 3% - США, ЄС - там достатньо капіталу , але створюються умови щоб не було перетікання між собою , бо 2% це замало , а 4% це задорогоЯк тоді назвати ринок в якому є ГАРАНТОВАНИХ - 10%Друге питання - чому там 10% коли є ринки 0,,,3 ?Відповідь на поверхніВласного капіталу НЕДОСТАТНЬО , а зовнішній капітал оцінює ринок як РИЗИКОВАНИЙ з МАРЖЕЮ+7%...Для Де-Білів -пояснююВ населення капіталу малоА зовнішній піде тільки в тому випадку коли йому заплатять додаткових 7% за ризик.ОтжеПісля того як до НЕАДЕКВАТА мало дійти щоВ Україні МАЛО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, а зовнішній хоче додаткову премію - то саме вартість капіталу сповільнює розвиток, бо НАЯВНІ капітали вкладаються в речі які дають більше 15%... коли ці галузі закінчаться перейдуть до вкладання де більше 12%.. і так поступово... десятиліттями ---зможемо рухатись даліПри чомуЯкщо ШТУЧНО створити умови для заходу зовнішнього - це просто вбє розвиток власного і відкладе проблему на якийсь час (до моменту коли зовнішній вивівши не тільки відсотки - почне виводити тіло)Не дійде - хто тоді цьому Де-Білу лікар?