Для повних неадекватів-алгоритм
Труси-Хрестик...
Або вічне запитання
Хто перший-курка чи яйце?
Отже
а- ТРУСИ - є прибутковість вкладення капіталу , для України вона 10+% в рік
б -Хрестик- оцих 10+ в рік це інтегральне поєднання всіх чинників від наявності капіталу до умов функціонування капіталу
Весь алгоритм ринку
Ціна продажу створюється балансом попиту /пропоозиція.
Тому
Якщо
є ринки з 0%-Японія, Швейцарія - там капіталу задницею їж і з цим проблема
є ринки з 3% - США, ЄС - там достатньо капіталу , але створюються умови щоб не було перетікання між собою , бо 2% це замало , а 4% це задорого
Як тоді назвати ринок в якому є ГАРАНТОВАНИХ - 10%
Друге питання - чому там 10% коли є ринки 0,,,3 ?
Відповідь на поверхні
Власного капіталу НЕДОСТАТНЬО , а зовнішній капітал оцінює ринок як РИЗИКОВАНИЙ з МАРЖЕЮ+7%...
Для Де-Білів -пояснюю
В населення капіталу мало
А зовнішній піде тільки в тому випадку коли йому заплатять додаткових 7% за ризик.
Отже
Після того як до НЕАДЕКВАТА мало дійти що
В Україні МАЛО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, а зовнішній хоче додаткову премію - то саме вартість капіталу сповільнює розвиток, бо НАЯВНІ капітали вкладаються в речі які дають більше 15%... коли ці галузі закінчаться перейдуть до вкладання де більше 12%.. і так поступово... десятиліттями ---зможемо рухатись далі
При чому
Якщо ШТУЧНО створити умови для заходу зовнішнього - це просто вбє розвиток власного і відкладе проблему на якийсь час (до моменту коли зовнішній вивівши не тільки відсотки - почне виводити тіло)
Не дійде - хто тоді цьому Де-Білу лікар?