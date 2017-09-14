RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14781147821478314784>
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Розвиватись в нас є куди. Ринок, який розвивається-то. І норма прибутку про це, як індикатор.
Можливість є!!!
Умов нема. Для реалізації цієї можливості.
Для повних неадекватів-алгоритм
Труси-Хрестик...
Або вічне запитання
Хто перший-курка чи яйце?
Отже
а- ТРУСИ - є прибутковість вкладення капіталу , для України вона 10+% в рік
б -Хрестик- оцих 10+ в рік це інтегральне поєднання всіх чинників від наявності капіталу до умов функціонування капіталу

Весь алгоритм ринку
Ціна продажу створюється балансом попиту /пропоозиція.
Тому
Якщо
є ринки з 0%-Японія, Швейцарія - там капіталу задницею їж і з цим проблема
є ринки з 3% - США, ЄС - там достатньо капіталу , але створюються умови щоб не було перетікання між собою , бо 2% це замало , а 4% це задорого

Як тоді назвати ринок в якому є ГАРАНТОВАНИХ - 10%
Друге питання - чому там 10% коли є ринки 0,,,3 ?
Відповідь на поверхні
Власного капіталу НЕДОСТАТНЬО , а зовнішній капітал оцінює ринок як РИЗИКОВАНИЙ з МАРЖЕЮ+7%...
Для Де-Білів -пояснюю
В населення капіталу мало
А зовнішній піде тільки в тому випадку коли йому заплатять додаткових 7% за ризик.

Отже
Після того як до НЕАДЕКВАТА мало дійти що
В Україні МАЛО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, а зовнішній хоче додаткову премію - то саме вартість капіталу сповільнює розвиток, бо НАЯВНІ капітали вкладаються в речі які дають більше 15%... коли ці галузі закінчаться перейдуть до вкладання де більше 12%.. і так поступово... десятиліттями ---зможемо рухатись далі
При чому
Якщо ШТУЧНО створити умови для заходу зовнішнього - це просто вбє розвиток власного і відкладе проблему на якийсь час (до моменту коли зовнішній вивівши не тільки відсотки - почне виводити тіло)

Не дійде - хто тоді цьому Де-Білу лікар?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 18 сер, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26838
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 19:03

попи с фсб(рпц) працювали на росію

prodigy
 
Повідомлень: 12636
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3329 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 19:04

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:Дурень хоче довести, що він - дурень? Читай Конституцію. Виключно законом можуть обмежуватись права громадянина.

Блін, не можуть закони «уточнятись» підзаконними актами. Не можуть. Підзаконні акти приймаються на виконання законів України, а не замість цих законів. Чому це так важко зрозуміти?

Підзаконні акти не можуть суперечити Законам України. Але вони можуть уточняти і доповнювати ЗУ.

Саме так. ЗУ «про мобілізацію « надає повноваження КМУ , що саме він має обмежувати консьонінГ права пересування.
КМУ І визначив

нетойвосний, яке "обмежувати право пересування", ти де вже, на посадці надоху?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40475
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 19:09

  Hotab написав:Саме так. ЗУ «про мобілізацію « надає повноваження КМУ , що саме він має обмежувати консьонінГ права пересування.
КМУ І визначив

Закон України не може надавати Кабміну повноваження, які закріплені за Верховною Радою. Закон України може і Голові сільради надати «повноваження» в чомусь обмежувати людей, але такий Закон так само порушуватиме Конституцію. Виключно законом України можуть обмежуватись права громадян. Має бути прийнятий окремий закон із переліком обмежень та їх тривалістю, а не щось про передачу повноважень КМУ. Чому людям так важко прочитати Конституцію України? Не може Кабмін регулювати права людей. Це може робити виключно ВРУ. Вона цього не робить, бо знає, що усі ці обмеження є неконституційними у тому вигляді, в якому вони є.

  sashaqbl написав:Підзаконні акти не можуть суперечити Законам України. Але вони можуть уточняти і доповнювати ЗУ.

Який Закон каже, що громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 заборонений виїзд за межі України? Кабмін не може «уточняти» або «доповнювати» Закон. Він має його імплементувати. Кабмін діє виключно в рамках конституційних повноважень, і серед цих повноважень немає «обмеження прав громадянина».
АндрейМ
 
Повідомлень: 575
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 19:35

  fox767676 написав:
  UA написав:
  fox767676 написав:Какие карты могут быть у Трампа на руках завтра?
1. Резкое сокращение помощи
2. Информация о русских планах , в т.ч. и об "учениях" в Беларуси осенью
3. Компромат
4. Личные гарантии
Что у Зеленского ?
Разве что эмоциональный шантаж что крах Украины ляжет чёрным пятном на Трампа
Какой компромисс может быть ? Еще несколько месяцев или недель войны и предкатострофическое состояние , после которого уже ни у кого не будет вопросов

1.Компромат
2.Компромат
3.Компромат
4.Компромат
інше питання - тов. Сі надав дозвіл на закінчення війни?
Всі ці західні клоуни забулися яка зараз країна є супердержавою.


Згоден на умовах приниження Заходу.
Поки легких, а кращих і не буде

пошла 149я серия франшизы "тупой и еще тупее"
оба главных героя в кадре :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 14139
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

чудо богатири Пес Ікота та Каліка Перехожий заступили на вахту
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4045
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 19:51

  UA написав:
  sashaqbl написав:UPD: в ЗСУ є не тільки ВОС 100.

Є ще ВУС 634
А ще є "не той ВУС"

ВОС 100 - Груз 200
Товстий армійській гумор...

150я серия франшизы "тупой и еще тупее"
монолог...
Прохожий
 
Повідомлень: 14139
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 19:54

  fox767676 написав:чудо богатири Пес Ікота та Каліка Перехожий заступили на вахту

для них є вакансії:
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40475
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 19:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Розвиватись в нас є куди. Ринок, який розвивається-то. І норма прибутку про це, як індикатор.
Можливість є!!!
Умов нема. Для реалізації цієї можливості.
Для повних неадекватів-алгоритм
Труси-Хрестик...
Або вічне запитання
Хто перший-курка чи яйце?
...
Як тоді назвати ринок в якому є ГАРАНТОВАНИХ - 10%
Друге питання - чому там 10% коли є ринки 0,,,3 ?
Відповідь на поверхні
Власного капіталу НЕДОСТАТНЬО , а зовнішній капітал оцінює ринок як РИЗИКОВАНИЙ з МАРЖЕЮ+7%...
Для Де-Білів -пояснюю
В населення капіталу мало
А зовнішній піде тільки в тому випадку коли йому заплатять додаткових 7% за ризик.

Отже
Після того як до НЕАДЕКВАТА мало дійти що
В Україні МАЛО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Не дійде - хто тоді цьому Де-Білу лікар?

От на таких єралашиках ти і будуєш.

Нема. От апріорі нема в ринку гарантованих 10% прибутку.
Є норма прибутку в 10% по ринку, але гарантій нема. Апріорі.
Так само, як нема гарантій хоч для ринків з нормою прибутку в 50%, хоч для ринків з 1%.
Ти банкротів не раз...
Ти виграв конкуренцію в інших...

Ти єралашково тулиш тепле до м'якого; або перелічуєш наявне і до цього притуляєш свій висновок, який схотілося.

Своєму капіталу складно реалізувати можливість обертатися в ринку в існуючих умовах (з 10% норми прибутку). Своєму.
То з якого дива іноземний-то полізе сюди??? Навіть якщо в нього вдома 1%, а тут солодкі 10%.
Тому й щоб іноземний поліз ВЛАДА сама визначає, що потрібні інвест-няні --- тобто ті, хто надасть цим іноземцям інші!!!, більші сприятливі умови, ніж є для всіх місцевих в ринку.
Зрозумів? Що таке умови і для чого.
Такі ж сприятливих умов для ПОДАЛЬШОГО розвитку потребує і місцевий капітал.

Почни з абетки...
Виникнення ринку, як товарного виробництва...
Причини, основа --- зменшення собівартості одиниці продукції.
Доступність товарів-послуг для населення. КОНКУРЕНЦІЯ ВИРОБНИКІВ (конкуренція капіталу за можливість росту) за попит.
Зменшення собівартості -- це по суті зменшення витрат...
Через підвищення продуктивності праці.
Оскільки ж таке складно для подальшого розвитку капіталу, то зменшення витрат роблять через щоооо???
Через так зване покращення умов в ринку. Яке й дає по суті оце головне --- зменшення витрат на виробництво товарів послуг. Серед яких і зменшення ризиків.

Отак і відбувається розвиток ринку країни.
Або технологічно (підвищення продуктивності праці), або через зменшення витрат, або класично --- через розширення ринків (як суміші цих двох перших - де до менш розвинених йдуть технології, а в зворотному напрямку - зменшення витрат, наприклад, через дешеві ресурси або дешевшу робочу силу).

Ну спробуй з-за свого прилавку хоч трохи зазирнути у суть процесів.
Ну це ж дійсно цікаво, ніж твої поверхні бачення і побудова на них єралашиків, які тобі схотілося.

Все. Крапка. Вже на пальцях тобі, як школяру, розтлумачив.
Більше не буду. Перечитуй те, що є.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 сер, 2025 20:14, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 25129
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вовчик учуял стук железных копыт ;)
https://youtu.be/fRDdQYWNKMQ
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4045
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14781147821478314784>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120825
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303495
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973941
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9519)
18.08.2025 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.