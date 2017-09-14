Додано: Пон 18 сер, 2025 19:56

budivelnik написав: detroytred написав: Розвиватись в нас є куди. Ринок, який розвивається-то. І норма прибутку про це, як індикатор.

Можливість є!!!

Умов нема. Для реалізації цієї можливості. Розвиватись в нас є куди. Ринок, який розвивається-то. І норма прибутку про це, як індикатор.Можливість є!!!Умов нема. Для реалізації цієї можливості. Для повних неадекватів-алгоритм

Труси-Хрестик...

Або вічне запитання

Хто перший-курка чи яйце?

...

Як тоді назвати ринок в якому є ГАРАНТОВАНИХ - 10%

Друге питання - чому там 10% коли є ринки 0,,,3 ?

Відповідь на поверхні

Власного капіталу НЕДОСТАТНЬО , а зовнішній капітал оцінює ринок як РИЗИКОВАНИЙ з МАРЖЕЮ+7%...

Для Де-Білів -пояснюю

В населення капіталу мало

А зовнішній піде тільки в тому випадку коли йому заплатять додаткових 7% за ризик.



Отже

Після того як до НЕАДЕКВАТА мало дійти що

В Україні МАЛО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Не дійде - хто тоді цьому Де-Білу лікар? Для повних неадекватів-алгоритмТруси-Хрестик...Або вічне запитанняХто перший-курка чи яйце?...Як тоді назвати ринок в якому є ГАРАНТОВАНИХ - 10%Друге питання - чому там 10% коли є ринки 0,,,3 ?Відповідь на поверхніВласного капіталу НЕДОСТАТНЬО , а зовнішній капітал оцінює ринок як РИЗИКОВАНИЙ з МАРЖЕЮ+7%...Для Де-Білів -пояснююВ населення капіталу малоА зовнішній піде тільки в тому випадку коли йому заплатять додаткових 7% за ризик.ОтжеПісля того як до НЕАДЕКВАТА мало дійти щоВ Україні МАЛО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУНе дійде - хто тоді цьому Де-Білу лікар?

От на таких єралашиках ти і будуєш.Нема. От апріорі нема в ринку гарантованих 10% прибутку.Є норма прибутку в 10% по ринку, але гарантій нема. Апріорі.Так само, як нема гарантій хоч для ринків з нормою прибутку в 50%, хоч для ринків з 1%.Ти банкротів не раз...Ти виграв конкуренцію в інших...Ти єралашково тулиш тепле до м'якого; або перелічуєш наявне і до цього притуляєш свій висновок, який схотілося.Своєму капіталу складно реалізувати можливість обертатися в ринку в існуючих умовах (з 10% норми прибутку). Своєму.То з якого дива іноземний-то полізе сюди??? Навіть якщо в нього вдома 1%, а тут солодкі 10%.Тому й щоб іноземний поліз ВЛАДА сама визначає, що потрібні інвест-няні --- тобто ті, хто надасть цим іноземцям інші!!!, більші сприятливі умови, ніж є для всіх місцевих в ринку.Зрозумів? Що таке умови і для чого.Такі ж сприятливих умов для ПОДАЛЬШОГО розвитку потребує і місцевий капітал.Почни з абетки...Виникнення ринку, як товарного виробництва...Причини, основа --- зменшення собівартості одиниці продукції.Доступність товарів-послуг для населення. КОНКУРЕНЦІЯ ВИРОБНИКІВ (конкуренція капіталу за можливість росту) за попит.Зменшення собівартості -- це по суті зменшення витрат...Через підвищення продуктивності праці.Оскільки ж таке складно для подальшого розвитку капіталу, то зменшення витрат роблять через щоооо???Через так зване покращення умов в ринку. Яке й дає по суті оце головне --- зменшення витрат на виробництво товарів послуг. Серед яких і зменшення ризиків.Отак і відбувається розвиток ринку країни.Або технологічно (підвищення продуктивності праці), або через зменшення витрат, або класично --- через розширення ринків (як суміші цих двох перших - де до менш розвинених йдуть технології, а в зворотному напрямку - зменшення витрат, наприклад, через дешеві ресурси або дешевшу робочу силу).Ну спробуй з-за свого прилавку хоч трохи зазирнути у суть процесів.Ну це ж дійсно цікаво, ніж твої поверхні бачення і побудова на них єралашиків, які тобі схотілося.Все. Крапка. Вже на пальцях тобі, як школяру, розтлумачив.Більше не буду. Перечитуй те, що є.