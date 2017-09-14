Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:05
сегодня у железнокопытного намечается вечеринка в стиле букакке, много гостей ожидается...
хотя после репетиции с хуйлом ...)
https://www.eurointegration.com.ua/expe ... 8/7218164/
рекомендую к прочтению адекватам, железно-ко-ко-ко-пытным время не терять лучше посмотреть очередного блохера
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:12
flyman написав:
нетойвосний, яке "обмежувати право пересування", ти де вже, на посадці
надоху
?
Він швидше десь бухає на даху
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:15
flyman написав: fox767676 написав:
чудо богатири Пес Ікота та Каліка Перехожий заступили на вахту
для них є вакансії:
незламник погрузился в козацкий драйв или бабло косит
а потом - "караул ! cос! окружают!"
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:17
Я так розумію, цього разу Зе поїхав з картами, щоб Трамп вже до нього не кричав: "у тебе немає карт!"
Одну карту вже "засвітили" по новинах - рожевий(або іншого кольору) фламінго!
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:20
Трамп звісно ще той дивак, але й отаке:
*Axios: Трамп хотел прекратить переговоры на Аляске из-за требований Путина... Трамп был готов прекратить переговоры на Аляске после того, как Путин выдвинул максималистские требования при обсуждении будущего пяти регионов... В ответ на это президент США заявил: «Если дело в Донецке и если нет никаких уступок, нам просто не следует продлевать это». После этого Владимир Путин «отказался от этого требования»...* (С)
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:23
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:29
fox767676 написав:
внезапно...из под простыни показался рыжий чубчик...
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:32
Розгромна стаття WSJ: "Велика радянська армія перемагає маленьку".
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:33
Якщо джерело не бреше, то:
*МИД РП о встречах с Трампом: "Де-факто решения будут приниматься в узком американском кругу. Европейские представители не участвуют в переговорах. Они будут иметь ограниченное влияние на реальность. Там решение принимает один человек"...* (С) Або самі поляки не шуткують.
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:38
байден с путиным начали эту войну
