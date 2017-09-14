|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:33
Якщо джерело не бреше, то:
*МИД РП о встречах с Трампом: "Де-факто решения будут приниматься в узком американском кругу. Европейские представители не участвуют в переговорах. Они будут иметь ограниченное влияние на реальность. Там решение принимает один человек"...* (С)
Або самі поляки не шуткують.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25151
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:38
байден с путиным начали эту войну
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4064
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:53
Хто Зе костюм підбирав?
Це Бердичівська швейна?
шо там за чудо компромат?
Якій послушний хлопчик.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9612
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2345 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:59
detroytred написав:
Якщо джерело не бреше, то:
*МИД РП о встречах с Трампом: "Де-факто решения будут приниматься в узком американском кругу. Европейские представители не участвуют в переговорах. Они будут иметь ограниченное влияние на реальность. Там решение принимает один человек"...* (С)
Або самі поляки не шуткують.
готуються до "вєліколєпной сдєлкі" по концесії на 99 років калідора.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 18 сер, 2025 21:00, всього редагувалось 2 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40498
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2851 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 18 сер, 2025 21:00
UA написав:
Хто Зе костюм підбирав?
.
Типовий кейс, навіщо велосипед винаходити
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4064
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 18 сер, 2025 21:00
flyman написав: hxbbgaf написав:
А який ти бачиш вихід? Невже, щоб воювали силовики, що були заброньовані на 90-100%, офіцери, що вічно чекають воса, молоді відставники (з яких воює 1 із 40) і навіть гумористи, всі, і щоб нам надали далекобійну зброю та щось, щоб дозволяло боротись із кабами? Я б теж не проти, але ж не поспішають.
Хоча ти втік, тобі, напевно, аби довше платили допомогу і надавали мед. страховку.
Розкажи як ти бачиш "віддати неокуповану частину Донбасу"
Я нічого не пропонував віддавати. Я пропонував провести референдум, я впевнений, що люди там проголосують за Україну. А ось, якщо путлер відмовиться, це вже цікаво, як він це пояснить, він же весь час народом прикривається. На цьому можна було б його підловити.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22672
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 18 сер, 2025 21:02
hxbbgaf написав: flyman написав: hxbbgaf написав:
А який ти бачиш вихід? Невже, щоб воювали силовики, що були заброньовані на 90-100%, офіцери, що вічно чекають воса, молоді відставники (з яких воює 1 із 40) і навіть гумористи, всі, і щоб нам надали далекобійну зброю та щось, щоб дозволяло боротись із кабами? Я б теж не проти, але ж не поспішають.
Хоча ти втік, тобі, напевно, аби довше платили допомогу і надавали мед. страховку.
Розкажи як ти бачиш "віддати неокуповану частину Донбасу"
Я нічого не пропонував віддавати. Я пропонував провести референдум, я впевнений, що люди там проголосують за Україну. А ось, якщо путлер відмовиться, це вже цікаво, як він це пояснить, він же весь час народом прикривається. На цьому можна було б його підловити.
кажеш, що 73% цього разу не можуть не помилитися
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40498
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1606 раз.
- Подякували: 2851 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 18 сер, 2025 21:03
flyman написав:
кажеш, що 73% цього разу не можуть не помилитися
Ну, головне джерело влади - це народ. По опитуванням ніде зараз ніхто в кацапію не хоче.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22672
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 18 сер, 2025 22:09
_hunter
Спочатку ви написали
Эти "нагадує" -- выходили _до_ принятия Закона "о двойном гражданстве". Сейчас они уже не актуальны.
Після того, як я вказав на ваші 3 помилки і ви зрозуміли, що
не обісрусь, не обісрусь ... не обісравсь, не обісравсь ... ніхто не замітив, ніхто не замітив ... ну і фіг, зато тепло (с) flyman
почалось перевзування в стрибку
нужно, наверно, на текущую редакцию смотреть?
ну і фіг, зато тепло
Пробуйте чергове перевзування, авось вийде
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 6393
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 2048 раз.
- Подякували: 1536 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
Додано: Пон 18 сер, 2025 22:10
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16735
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 578 раз.
- Подякували: 1755 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|120910
|
|
|1493
|303664
|
|
|6076
|974243
|
|