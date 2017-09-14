RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:33

Якщо джерело не бреше, то:
*МИД РП о встречах с Трампом: "Де-факто решения будут приниматься в узком американском кругу. Европейские представители не участвуют в переговорах. Они будут иметь ограниченное влияние на реальность. Там решение принимает один человек"...* (С)

Або самі поляки не шуткують.
detroytred
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:38

байден с путиным начали эту войну
fox767676
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:53

Хто Зе костюм підбирав?
Це Бердичівська швейна?
шо там за чудо компромат?
Якій послушний хлопчик.
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 20:59

  detroytred написав:Якщо джерело не бреше, то:
*МИД РП о встречах с Трампом: "Де-факто решения будут приниматься в узком американском кругу. Европейские представители не участвуют в переговорах. Они будут иметь ограниченное влияние на реальность. Там решение принимает один человек"...* (С)

Або самі поляки не шуткують.

готуються до "вєліколєпной сдєлкі" по концесії на 99 років калідора.
flyman
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 21:00

  UA написав:Хто Зе костюм підбирав?
.

Типовий кейс, навіщо велосипед винаходити
Зображення
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 21:00

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:А який ти бачиш вихід? Невже, щоб воювали силовики, що були заброньовані на 90-100%, офіцери, що вічно чекають воса, молоді відставники (з яких воює 1 із 40) і навіть гумористи, всі, і щоб нам надали далекобійну зброю та щось, щоб дозволяло боротись із кабами? Я б теж не проти, але ж не поспішають.
Хоча ти втік, тобі, напевно, аби довше платили допомогу і надавали мед. страховку.

Розкажи як ти бачиш "віддати неокуповану частину Донбасу"

Я нічого не пропонував віддавати. Я пропонував провести референдум, я впевнений, що люди там проголосують за Україну. А ось, якщо путлер відмовиться, це вже цікаво, як він це пояснить, він же весь час народом прикривається. На цьому можна було б його підловити.
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 21:02

  hxbbgaf написав:
  flyman написав:
  hxbbgaf написав:А який ти бачиш вихід? Невже, щоб воювали силовики, що були заброньовані на 90-100%, офіцери, що вічно чекають воса, молоді відставники (з яких воює 1 із 40) і навіть гумористи, всі, і щоб нам надали далекобійну зброю та щось, щоб дозволяло боротись із кабами? Я б теж не проти, але ж не поспішають.
Хоча ти втік, тобі, напевно, аби довше платили допомогу і надавали мед. страховку.

Розкажи як ти бачиш "віддати неокуповану частину Донбасу"

Я нічого не пропонував віддавати. Я пропонував провести референдум, я впевнений, що люди там проголосують за Україну. А ось, якщо путлер відмовиться, це вже цікаво, як він це пояснить, він же весь час народом прикривається. На цьому можна було б його підловити.

кажеш, що 73% цього разу не можуть не помилитися
flyman
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 21:03

  flyman написав:кажеш, що 73% цього разу не можуть не помилитися

Ну, головне джерело влади - це народ. По опитуванням ніде зараз ніхто в кацапію не хоче.
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 22:09

_hunter
Спочатку ви написали
Эти "нагадує" -- выходили _до_ принятия Закона "о двойном гражданстве". Сейчас они уже не актуальны.

Після того, як я вказав на ваші 3 помилки і ви зрозуміли, що
не обісрусь, не обісрусь ... не обісравсь, не обісравсь ... ніхто не замітив, ніхто не замітив ... ну і фіг, зато тепло (с) flyman

почалось перевзування в стрибку
нужно, наверно, на текущую редакцию смотреть?


ну і фіг, зато тепло

Пробуйте чергове перевзування, авось вийде :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 22:10

