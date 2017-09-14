Додано: Вів 19 сер, 2025 07:47

Експерт каже, що все поки норм.

І якщо рфія не спригне, то це буде перемога.



*Шах и мат - 2...

Зеленский: Мы готовы на прямую встречу БЕЗ каких либо стартовых условий... (Путен, выхади!)...

Зеленский: Трамп предложил на троих... позвонил Путину... тот сам сказал, что сперва двусторонка!

Макрон заявил, что буквально "часы" и будет определена точка встречи...



И да... лучшая гарантия это не "договор", а поставки вооружений и интеграция в разведданные...

Разрыв тактов это вообще цимес при таких раскладах...

Сохранение Армии.



Перфокарта для РФ будет тоже прочитана. Аминь.

Главное чтоб в РФ не спрыгнули теперь... бо пока все со слов Трампа, Макрона и Зеленского...

Пусть готовят свою "патриототу" к "итогам"... )))* (С)

________________________________

ФТ:

*Украина обещает купить американское оружие на $100 млрд, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.



Кроме того, издание сообщает, что Киев и Вашингтон заключат сделку на $50 млрд по производству беспилотников украинскими компаниями.



Киев также настаивает на предоставлении ему полной компенсации от России за ущерб во время войны, которая потенциально может быть оплачена за счет российских суверенных активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в западных странах.



Любое ослабление санкций должно быть предоставлено только в том случае, если Россия соблюдает будущее мирное соглашение и “ведет честную игру”...* (С)

_______________________________

За великим рахунком все ж зводиться до банальної заморозки по лбз.

Відмови України від фактичного намагання звільнення захоплених територій.

Відмови рфії від фактичного намагання подальшого захоплення території України.

Все інше голі слова (обіцянки, запевнення тощо), нехай і на паперах.. або те, що й так було і є -- підтримка противоборствующих сторін своїми партнерами, союзниками.



Зводиться до корейського варіанту.

Того, що вказав Лепей.

Тільки питання розміщення іноземних військ поки зависло в повітрі.



Але чомусь отакенна тривала та захоплива вистава всіх гравців...

Матриця.

________________________________

Поки з усього ключове, що змінилося-відбулося - *Зеленский: Мы готовы на прямую встречу БЕЗ каких либо стартовых условий... (Путен, выхади!)...*



І схоже це під впливом Трампа, який зміг "пояснити" нашому.

Шлях від ніяких перемовин-зустрічей, від кроком до перемовин є припинення вогню - до зустріч без умов.

Як мінімум, Україна від цього нічого не втрачає, а от агресора ставить в дуже незручне становище.