"Якби не скинули Яника зараз було б ще гірше" - спочатку казали вони. Потім казали "нас чекає НАТО". Потім казали "Захід з нами". Потім "ще трошки й Раша розвалиться". То може вже пора визнати що весь цей час вони були не праві?
Експерт каже, що все поки норм.
І якщо рфія не спригне, то це буде перемога.
*Шах и мат - 2...
Зеленский: Мы готовы на прямую встречу БЕЗ каких либо стартовых условий... (Путен, выхади!)...
Зеленский: Трамп предложил на троих... позвонил Путину... тот сам сказал, что сперва двусторонка!
Макрон заявил, что буквально "часы" и будет определена точка встречи...
И да... лучшая гарантия это не "договор", а поставки вооружений и интеграция в разведданные...
Разрыв тактов это вообще цимес при таких раскладах...
Сохранение Армии.
Перфокарта для РФ будет тоже прочитана. Аминь.
Главное чтоб в РФ не спрыгнули теперь... бо пока все со слов Трампа, Макрона и Зеленского...
Пусть готовят свою "патриототу" к "итогам"... )))* (С)
ФТ:
*Украина обещает купить американское оружие на $100 млрд, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.
Кроме того, издание сообщает, что Киев и Вашингтон заключат сделку на $50 млрд по производству беспилотников украинскими компаниями.
Киев также настаивает на предоставлении ему полной компенсации от России за ущерб во время войны, которая потенциально может быть оплачена за счет российских суверенных активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в западных странах.
Любое ослабление санкций должно быть предоставлено только в том случае, если Россия соблюдает будущее мирное соглашение и “ведет честную игру”...* (С)
За великим рахунком все ж зводиться до банальної заморозки по лбз.
Відмови України від фактичного намагання звільнення захоплених територій.
Відмови рфії від фактичного намагання подальшого захоплення території України.
Все інше голі слова (обіцянки, запевнення тощо), нехай і на паперах.. або те, що й так було і є -- підтримка противоборствующих сторін своїми партнерами, союзниками.
Зводиться до корейського варіанту.
Того, що вказав Лепей.
Тільки питання розміщення іноземних військ поки зависло в повітрі.
Але чомусь отакенна тривала та захоплива вистава всіх гравців...
Матриця.
Поки з усього ключове, що змінилося-відбулося - *Зеленский: Мы готовы на прямую встречу БЕЗ каких либо стартовых условий... (Путен, выхади!)...*
І схоже це під впливом Трампа, який зміг "пояснити" нашому.
Шлях від ніяких перемовин-зустрічей, від кроком до перемовин є припинення вогню - до зустріч без умов.
Як мінімум, Україна від цього нічого не втрачає, а от агресора ставить в дуже незручне становище.
зараз йде складний процес перемовин. пропозиції різні, ідей багато - що буде на виході - зараз хіба можна лише вгадати. тому ті люди, які щиро переймаються долею України, - а що писати - ще багато чого не зрозуміло.
а от наші зрадофіли все одно намагаються щось накинути - перелік можете подивись на декілька сторінок останніх. й їх мета - критикувати дії влади, щоб це не було. й особисто Зе.
ось зараз бачимо, що питання Донбасу до обговорення - вже й за це намагаються накинути, хоче ще вчора критикували, що не хоче поступатися. крок перенести це питання на зустріч з путіним - як на мене правильний. бо правильне рішення - це по лінії фронту. але подивимось, до чого домовимося.
бо в цих питаннях диявол ховається у дрібницях. ті ж гарантії
Неодноразово писав, що один з варіантів гарантій - це присутність іноземних військ. місцеві дурники гигикали - але інших варіантів гарантій я не бачу. може хтось запропонує? але критикувати легко, щось пропонувати - важко. як завжди тому про іноземні війська все одно продовжується обговорення.
тому так спостерігаємо - Рашу затягнули в процес перемовин, як вони не пручалися. подивимось, чи зможуть дотиснути...
а що ви намагаєтесь зовсім різні питання в одну купу зліпити?..
з яником все зрозуміло - Біларусь 2.0 нам не потрібна.
з НАТО - не встигли, треба було ще в 90х роках думати, а не брататися з агресором.
Захід - з нами. чи допомога, вона з неба падає?
й головне - Раша таки розвалиться. ви головне не зникайте з форуму, коли це станеться, щоб вам всім про це нагадати
Підсумком серії переговорів став початок підготовки до першої зустрічі Зеленського і Путіна після початку повномасштабної війни, причому ця зустріч має розпочатися у двосторонньому форматі, а далі – продовжитися за участі самого Трампа. "Я зателефонував президенту Путіну і розпочав підготовку зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі – відбудеться тристороння зустріч, де будуть обидва президенти та я", – розповів Трамп.
4 травня 2024
“Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів”, – сказав Зеленський.
П'ЯТНИЦЯ 31 ТРАВНЯ 2024
"Я не вважаю Путіна божевільним. Він небезпечний. Це набагато страшніше. Бачите, він не зупиниться", - зазначив президент.
ПОНЕДІЛОК, 6 СІЧНЯ 2025
Президент про Путіна: Глухий, із голою дупою, мамонт і Волдеморт
"Та він (Путін – ред.) взагалі глухий, навіть якщо з вами розмовлятиме. Він по суті глуха людина… Ви розумієте, в чому різниця?
Пу співав про нелегітимність, про нема такої країни, то ж це буде для нього трешово-зашкварне --- зустріч з "нелегітимним" президентом "неіснуючої" країни.
Все буде "без пилі, без шума"©
Та все буде добре))
Віддамо Кемську Волость за усні, або письмові гарантії безпеки партнерів.
Що, чи нас в перший раз найопувати?))
Хіба нам не давали гарантій, коли ми ядерку віддали?
😁😁😁
Так про те і мова, що нема, от нема абсолютно ніяких гарантій, що була б Біларусь2.0
Янек реально і головне логічно! хотів йти в напрямку цивілізованих м'яких європейців, а не жорстких східних гебістів.(реально підготував все для асоціації, тільки підпис залишилося поставити; Донбас на Євро-2012 махав європрапорами, а не триколорами).
І в отой кут (що він кинувся шукати захист та гроші в пу) його загнав хтоооо?
Да, він меркантільний жлоб та боягуз..., але і з ним можна було б або по-техеньку рухатися в бік Європи, або не входити в клінч з рфією. Шанси, така можливість була.
Не гарантія, а можливість.
А у вас та інших все будується, що було б отак і крапка.
Так само і пу аргументує - не напав би на Україну, то їм було б гірше, Україна б стала Загрозою.
Так само, як ви будуєте на "стала Білорус'ю 2.0", він будує на "стала Загрозою".
Тобто один і той же принцип, що було б тільки отак, а ніяк інакше.
Це неперебивчі забойні аргументи((
Імхо. З правильним підходом опозиції МОЖЛИВО, то б і з Янеком йшли в напрямку Європи.
Да, довго йшли б))
Але і зараз отак довго йдемо...ще й болісно... Дуже болісно.
