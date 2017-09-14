Але не так.
Акцент на зброї був і раніше.
І не менший.
Тільки раніше акцент був, що зброя потрібна для Перемоги, кордонів 91.
Тепер акцентують, що зброя потрібна для гарантій безпеки - збереження припинення вогню, миру-перемир'я, коли вони стануться.
По буквах: акцент на зброї, як був, так і є.
Не будуйте на своїх фантазіях.
Лепей завжди був за збільшення зброї, сили. А мову він вів про зміну МЕТИ. Щоб метою стало рпв, а не кордони тощо.
І то! За цю зміну мети він був лише тому, що визнавав нестачу сил для пануючої тоді мети Перемоги, кордонів.
І якщо про де відбулася зміна акценту, то це в заміні акценту гарантій з НАТО на зброю.
В цій площині.
Сувати сюди рпв - це плутати тепле з м'яким.