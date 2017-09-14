RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14785147861478714788
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:01

  fler написав:Натомість, головні акценти поставили на зброї, як і волали опоненти Лапея. Але

Але не так.

Акцент на зброї був і раніше.
І не менший.

Тільки раніше акцент був, що зброя потрібна для Перемоги, кордонів 91.
Тепер акцентують, що зброя потрібна для гарантій безпеки - збереження припинення вогню, миру-перемир'я, коли вони стануться.

По буквах: акцент на зброї, як був, так і є.
Не будуйте на своїх фантазіях.
Лепей завжди був за збільшення зброї, сили. А мову він вів про зміну МЕТИ. Щоб метою стало рпв, а не кордони тощо.
І то! За цю зміну мети він був лише тому, що визнавав нестачу сил для пануючої тоді мети Перемоги, кордонів.

І якщо про де відбулася зміна акценту, то це в заміні акценту гарантій з НАТО на зброю.
В цій площині.
Сувати сюди рпв - це плутати тепле з м'яким.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 19 сер, 2025 10:11, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25134
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:02

  fler написав:
  Бетон написав:Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%

Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.
) лише тому? А хто відмовився в 22му від стамбульських?хто півроку тому факи тикав трампу?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3388
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:07

  UA написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:Компромат чудотворец.
Может и до криптопереводов добрались


Зайчик сегодня был как шёлковый
Но увильнуть удалось - донецкую сецессию не опроверг, но и не подтвердил. Трамп озадачен

Марафон дні за 3-4 пояснить шкідливість Донбасу в складі України.

Ладно с тем немытым в этом году бомбасом, родиной кобдзонов и партий легионов.
как докажут вредность Мелитополя и Бердянска с Геническом в составе Украины?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5295
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 10:11

  Shaman написав:
  katso написав:
  flyman написав:Що незламники притихли? Де потужність?

"Якби не скинули Яника зараз було б ще гірше" - спочатку казали вони. Потім казали "нас чекає НАТО". Потім казали "Захід з нами". Потім "ще трошки й Раша розвалиться". То може вже пора визнати що весь цей час вони були не праві?

а що ви намагаєтесь зовсім різні питання в одну купу зліпити?.. :shock:

з яником все зрозуміло - Біларусь 2.0 нам не потрібна.

з НАТО - не встигли, треба було ще в 90х роках думати, а не брататися з агресором.

Захід - з нами. чи допомога, вона з неба падає? :D

й головне - Раша таки розвалиться. ви головне не зникайте з форуму, коли це станеться, щоб вам всім про це нагадати 8)
не майданили той не треба було допомоги. І це не допомога це КРЕДИТИ. Після миру в нас 2 виходи або все життя віддавати або ставати білоруссю.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3388
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14785147861478714788
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120838
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303531
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973978
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14710)
19.08.2025 09:58
Ринок ОВДП (9522)
19.08.2025 08:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.